На видеозвонках кроме руководителя были другие «знакомые сотрудники», их копии тоже сгенерировал ИИ.

О мошенничестве в неназванной транснациональной компании рассказала полиция Гонконга.

Заявление написал сотрудник финансового отдела филиала. В середине января 2024 года он получил письмо, подписанное финансовым директором головного офиса в Великобритании. В нём говорилось, что надо провести «секретную транзакцию».

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Когда сотрудник засомневался, его пригласили на групповую видеоконференцию с финансовым директором компании и другими работниками, некоторых он узнал. Все, кто был на звонке, кроме жертвы, были сгенерированными копиями реальных людей. Они говорили и двигались «как настоящие», объяснил пострадавший.

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После звонка мошенники общались с жертвой ещё несколько дней по видеосвязи, в мессенджерах и электронной почте. За неделю сотрудник совершил 15 переводов в общей сложности 200 млн гонконгских долларов ($25,6 млн) на пять банковских счетов в Гонконге.

Мошенники общались как минимум ещё с двумя сотрудниками компании, подробности не раскрываются.

Полиция сообщила, что мошенничество такого масштаба происходит в Гонконге впервые. В других похожих случаях жертв обманывали во время звонков «один на один» и на меньшие суммы. Расследование не закончено, никого по этому делу ещё не арестовали.

С 2022 года в Китае активно развиваются сервисы, которые предлагают компаниям создавать дипфейки блогеров для продвижения товаров в прямых трансляциях. Копии могут не только читать заранее написанный текст, но и отвечать на комментарии и менять маркетинговую стратегию в зависимости от того, сколько человек смотрят эфир. Базовый тариф стоит около $1000. Для создания копии нужно минутное видео с реальным человеком.

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