Финансист перевёл мошенникам $25,6 млн с корпоративного счёта после нескольких дней «переговоров» с дипфейком начальника Статьи редакции
На видеозвонках кроме руководителя были другие «знакомые сотрудники», их копии тоже сгенерировал ИИ.
О мошенничестве в неназванной транснациональной компании рассказала полиция Гонконга.
Заявление написал сотрудник финансового отдела филиала. В середине января 2024 года он получил письмо, подписанное финансовым директором головного офиса в Великобритании. В нём говорилось, что надо провести «секретную транзакцию».
Когда сотрудник засомневался, его пригласили на групповую видеоконференцию с финансовым директором компании и другими работниками, некоторых он узнал. Все, кто был на звонке, кроме жертвы, были сгенерированными копиями реальных людей. Они говорили и двигались «как настоящие», объяснил пострадавший.
После звонка мошенники общались с жертвой ещё несколько дней по видеосвязи, в мессенджерах и электронной почте. За неделю сотрудник совершил 15 переводов в общей сложности 200 млн гонконгских долларов ($25,6 млн) на пять банковских счетов в Гонконге.
Мошенники общались как минимум ещё с двумя сотрудниками компании, подробности не раскрываются.
Полиция сообщила, что мошенничество такого масштаба происходит в Гонконге впервые. В других похожих случаях жертв обманывали во время звонков «один на один» и на меньшие суммы. Расследование не закончено, никого по этому делу ещё не арестовали.
- С 2022 года в Китае активно развиваются сервисы, которые предлагают компаниям создавать дипфейки блогеров для продвижения товаров в прямых трансляциях. Копии могут не только читать заранее написанный текст, но и отвечать на комментарии и менять маркетинговую стратегию в зависимости от того, сколько человек смотрят эфир. Базовый тариф стоит около $1000. Для создания копии нужно минутное видео с реальным человеком.
Слава роботам! Началось 🤘🏻
вот вам и последствия развития ИИ ,которые предсказывал Маск
Наконец-то нормальное применение дипфейков)
Это все удаленка виновата 😄
Ох**ть одним словом.
Комментарий удален модератором
Причём здесь аутизм? Использование диагнозов как насмешку много говорит об интеллекте человека
Раньше "голоса в голове", теперь - "дипфейк начальника".
Глупый кожаный- повелся
Может он в доле?
Косит под дурака, ну максимум посадят за халатность на пару лет...
Странно что он сам не контактировал со своим начальством по старым контактам.
Хотя может придумали историю что им нужно провести транзакцию в обход его прямого начальника, а контакты начальников выше у него нет.
Но всё равно мутно. Раз у комании есть такие деньги, то должна была быть и отдельная инфраструктура, типо корпоративный Тимс, почта и т.д.