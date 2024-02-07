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Деньги
Маша Цепелева

Финансист перевёл мошенникам $25,6 млн с корпоративного счёта после нескольких дней «переговоров» с дипфейком начальника Статьи редакции

На видеозвонках кроме руководителя были другие «знакомые сотрудники», их копии тоже сгенерировал ИИ.

О мошенничестве в неназванной транснациональной компании рассказала полиция Гонконга.

Заявление написал сотрудник финансового отдела филиала. В середине января 2024 года он получил письмо, подписанное финансовым директором головного офиса в Великобритании. В нём говорилось, что надо провести «секретную транзакцию».

Когда сотрудник засомневался, его пригласили на групповую видеоконференцию с финансовым директором компании и другими работниками, некоторых он узнал. Все, кто был на звонке, кроме жертвы, были сгенерированными копиями реальных людей. Они говорили и двигались «как настоящие», объяснил пострадавший.

Фото iStock

После звонка мошенники общались с жертвой ещё несколько дней по видеосвязи, в мессенджерах и электронной почте. За неделю сотрудник совершил 15 переводов в общей сложности 200 млн гонконгских долларов ($25,6 млн) на пять банковских счетов в Гонконге.

Мошенники общались как минимум ещё с двумя сотрудниками компании, подробности не раскрываются.

Полиция сообщила, что мошенничество такого масштаба происходит в Гонконге впервые. В других похожих случаях жертв обманывали во время звонков «один на один» и на меньшие суммы. Расследование не закончено, никого по этому делу ещё не арестовали.

  • С 2022 года в Китае активно развиваются сервисы, которые предлагают компаниям создавать дипфейки блогеров для продвижения товаров в прямых трансляциях. Копии могут не только читать заранее написанный текст, но и отвечать на комментарии и менять маркетинговую стратегию в зависимости от того, сколько человек смотрят эфир. Базовый тариф стоит около $1000. Для создания копии нужно минутное видео с реальным человеком.
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Чем можно проверить фото и видео на дипфейки и другие изменения Статьи редакции

Пять сервисов для поиска скрытых деталей и ошибок в изображениях, и технологии, которые пока в разработке.

Выявление изменений на фото с помощью разработки Adobe Research Adobe Blog

#дипфейки #мошенничество

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11 комментариев
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 Вадим Д.

Слава роботам! Началось 🤘🏻

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Геннадий Мельник

вот вам и последствия развития ИИ ,которые предсказывал Маск

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Виктор Викторович

Наконец-то нормальное применение дипфейков)

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Grin

Это все удаленка виновата 😄

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Alex Danang

Ох**ть одним словом.

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Илья Заводов
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Maxim Sergeevich

Причём здесь аутизм? Использование диагнозов как насмешку много говорит об интеллекте человека

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Roman Orlov

Раньше "голоса в голове", теперь - "дипфейк начальника".

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Юрий Мусин

Глупый кожаный- повелся

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Денис Демидов

Может он в доле?
Косит под дурака, ну максимум посадят за халатность на пару лет...

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John Smith Junior

Странно что он сам не контактировал со своим начальством по старым контактам.

Хотя может придумали историю что им нужно провести транзакцию в обход его прямого начальника, а контакты начальников выше у него нет.

Но всё равно мутно. Раз у комании есть такие деньги, то должна была быть и отдельная инфраструктура, типо корпоративный Тимс, почта и т.д.

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8 комментариев
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