Депозитарий «СПБ Биржи» договорился о разблокировке клиентских активов на $15,78 млн Статьи редакции
Общая сумма замороженных после санкций США активов составляет более $3 млрд.
- «СПБ Банк» договорился с некоторыми «дружественными» контрагентами о частичной разблокировке активов клиентов «СПБ Биржи» на сумму $15,78 млн. В неё входят денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге.
- После конвертации по курсу на 31 января 2024 года сумма составила 1,44 млрд рублей. Деньги будут распределены между брокерами пропорционально обязательствам биржи перед ними. Затем каждый из них самостоятельно распределит их между своими клиентами.
- В «СПБ Банке» добавили, что продолжают вести переговоры с контрагентами из «дружественных» юрисдикций.
- «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. Они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После введения санкций площадка приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами компаний из России.
- В конце ноября биржа сообщила, что временно перевела иностранные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Тогда же площадка определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах (31% от общей суммы клиентских денег) и согласовала механизм их распределения между брокерами. Общая сумма замороженных активов составила более $3 млрд.
- В январе 2024 года «СПБ Банк» направил в Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) предложения по разблокировке активов, которые предполагали вывод «СПБ Банка» из-под контроля «СПБ Биржи», уточнение генеральной лицензии регулятора или выдачу нового разрешения на разблокировку активов.
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Как в нынешних условиях отучить человека теребить свой брокерский счёт?
Не для себя спрашиваю.. ))
Связать рукавами руки за спиной. Больше никак.
- Алиса, покупай Алибабу на всё с плечами!
Человека можно, инвестора — никак 🤷🏼♂️
К сожаления все конченный брокеры в России, нет ни одного нормального, особенно мразотные: ТИНЬКОФ и ВТБ - они знали все заранее, когда и что блокируют, так как все очень гладко проходит и нужные иконки и замочи появляются как по расписанию, и бабло зависает на хрен знает сколько.
Блогеры которые у них на привязи такие как васька на ютубе, подкормка для начинающих инвесторов, чтобы загонять на комисси, так как это основной доход брокер. А сами сидят на ЗП, так как, кто зарабатывает на ютубе не сидит и не делится своими стратегиями и тд, а молча получают доход и живут.
В любом случае вина инвестора, что связались с помойками.
Но сейчас выгоднее просто вклад банковский, чем занос брокерам на счет и подкормку дальнейшего разводолова инвесторов и трейдеров.
Если все наладиться, а когда то наладится, хочется в это верить, то можно вернуться обратно на рынок акций и валюты.
Сейчас очень показательные испытания, если не пройдут то про рынок акций можно забыть навсегда в России.
Есть у кого инфа про Finex? Если ли смысл ждать разморозки?
А какие ещё варианты?
Мда... Как каплю в море делить будут? По алфавиту?
по считалочке
Ничем не хуже прочих вариантов.
Сотрудник прокуратуры в адресной книге в аутлуке случайно не тот адрес выбрал и письмо с темой «Срочно влепить кому-нибудь пятнашечку!» ушло не туда. Дальше получатель уже исполнял в рамках полномочий.
Среди тех кто ровнее.
По-братски. Каждому по мильену. "Как? Ну не знаю, но мы свои мильены забрали" :)
И что это всё значит?
как минимум то, что их даже дружественные локнули и они типа с ними (с некоторыми) договорились
Ага, а все что разблокировали якобы, положат себе в кармашек, а нас опять через пиструн кинут))) мне уже даже почти не жаль своих активов.
Ну и славно, ну и договорились
0,00526! Ну, теперь дело за малым.
Эти $15,78 млн кого надо $15,78 млн... не понятно, что ли?
СПБ Бирже уже надо идти на Пусть говорят, столько событий даже в моей жизни не происходит!