День 715: поправку о штрафах за непродажу валюты экспортёрами уберут, производители упаковки в России преодолели кризис Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 февраля: доллар — 91,15 рубля (на 47 копеек больше, чем 7 февраля), евро — 98,09 рубля (на 65 копеек больше).
Консорциум инвесторов и менеджеров, который выкупает у нидерландской Yandex N.V бизнес «Яндекса», уже приобрёл около 68 млн акций компании, сообщил «Коммерсанту» источник в одном из крупных брокеров. Такой объём бумаг в дополнение к деньгам необходим для первого этапа сделки (завершится до конца июня). Для второго этапа (на него отводится ещё около семи недель) консорциуму необходимо найти и купить у инвесторов еще 108 млн акций. Текущая рыночная стоимость уже выкупленного пакета превышает 224 млрд рублей, но как, когда, у кого и за сколько приобретались бумаги — неизвестно.
Кто и как адаптируется
Правительства стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия) должны к 1 апреля 2024 года обеспечить создание и применение в своих государствах единой системы управления рисками, пишут «Ведомости». В рамках работы над системой таможенные органы стран ЕАЭС должны получить законодательную возможность контролировать товары, которые были изначально оформлены в одном государстве союза, а затем ввезены в другое. Такой контроль не исключает доначисления таможенных пошлин и иных платежей.
Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания и локализовала все массовые виды и форматы упаковки для молочных продуктов и детского питания, говорится в исследовании аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока.
В Госдуме решили убрать поправку о штрафах для крупнейших экспортёров за нарушение требований о продаже валютной выручки. О планах депутатов «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей.
Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств, которые совмещают в себе принтеры, копировальные аппараты и сканеры.
Какие есть проблемы и трудности
Общественный совет по развитию такси (объединяет представителей участников рынка из 70 регионов) попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко ослабить часть норм законопроекта о локализации автомобилей в такси. Он просит исключить из требований самозанятых водителей и таксопарки, у которых меньше десяти автомобилей.
Контекст
По итогам четвертого квартала 2023 года доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4% от общего числа заёмщиков. Это максимальное значение показателя с третьего квартала 2020 года.
По итогам 2023 года топ-5 самых крупных дистрибьюторов в кино заняли отечественные компании — «Централ Партнершип» (ЦПШ), «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «Наше кино».
Новости предыдущего дня, 7 февраля — здесь.
У меня лучше новости. Щас буду котлетки кушать
Ну это уж точно самая важная новость за сегодня, по крайне мере такой новости я давно не видела))
Ммммм, приятного!
Хорошие котлетки, пюрешку не забудь
https://www.youtube.com/watch?v=A1Qb4zfurA8
Есть захотелось
Я бы назвал эту новость вдохновляющей)
Какая прелесть (-:Россия полностью преодолела кризис
А можно сократить до
и можно все новости порвать. Зомбированные будут ликовать!
А тебе так неприятно, что где-то что-то Россия преодолела. Крепись...
Я бы порадовался, если би это было правдой, но нет.
А ты из этих? (-:
Он из этих
20 лет уже преодолевает, если не больше
Корежит от новости про упаковку? ведь год назад так смешно можно было шутить про гвозди и упаковку :)) То ли ещё будет)
Держи, тебе пригодится: «ё, ё, ё, ё», на сегодня хватит.
Корёжит, ибо ложь. Ни картона, ни краски, ни оборудования своего нет. Так что да, всё ещё смешно. Как и с ноутами, Осями и машинами.
Ничего нет нигде ни производства ни картона ни работы, только миллионы россиян каждое утро куда то ходят с понедельника до пятницы... Наверное просто собираются и сидят без дела...
Шильдики приклеивают, параллельный импорт осваивают, банки, сырьё, автоваз поддерживают как могут.
Много чем занимаются россияне.
Некоторые даже что-то производят. Из китайского пластика.
Есть исключения и очень отрадные, только вот % от общего — ничтожный.
Китайцы с вами в одной комнате?
А прям все остальные в мире страны сами делают и картон и оборудование и краски? Глобализация же? За нее жопу рвут тут многие.
Картонаж варят и пластуют даже Зимбабве и прочие Эритреи (-:
Краски — нет.
Но где за них жопы рвут, знать не хочу.
Насчёт картона точно неправда. Вон, я каждый день мимо "Камы" прохожу, которая мелованый картон производит - работают вовсю, и весь город в их объявлениях о вакансиях
упаковка - это зрада или перемога ?
продолжу шутить про производство легковых автомобилей - оно ниже чем в 90-е. Смешно, правда ?
Производство легковых автомобилей в России в 2023 году выросло на 19%, достигнув показателя 537,1 тыс. штук
https://www.interfax.ru/russia/943932
С упаковкой справились и тут справимся...
да-да
А убрать штрафы за непродажу выручки это правильно. Олигархов доить нельзя. Тем более скоро норму об обязательной продажи выручки уберут и курс устремится за сотку.
Пойди еще продай эти рупии...
Потому что можно уже не волноваться как ранее ещё совсем недавно. Из четырёх Путиных кого-нибудь да выберут всё равно.
Своим пацанам штрафы как-то не по понятиям выставлять. Все предсказуемо. А если по теме, то готовятся к девальвации после прохождения процедуры, имитирующей выборы.
Не понял. Т.е. выручку не продавать нельзя, а если все же не продавать, то можно?
Консорциум инвесторов Яндекса или как распределить акции частной компании среди прикорытных бизнесов
Частным бомбилам можно и на логанах работать!
Эх, очень я жду тот день когда каждый день не будет выходить новость про отсчет, у меня такое чувство, что это не закончится никогда, будет наверное день 9999 , а потом настанет день Х))))
После дня 9999, вы научитесь считать до 10000 и дальше.
Вот кому надо на IPO выходить, а не вот эти ваши
Carmoney, например. Но компания непростая - поговаривают, там правит бал бывшая жена самого красавчика МЭЛа.
Ахуеть
А что у них проблемы с привлечением капитала? Взял кредит у государства и продал вам с тройной наценкой
у некоторы микрофинасовых организаций есть облигации
Там говорят владельцы - какие надо владельцы. Так что зачем делить бизнес с народом когда тебе денег и так одолжат?
Орнул от юридического названия группы мфо «содействие» - ООО «влияние запада»
ЦБ в номинации лучший пожарник года
"Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств"
Я так понимаю, будут собирать Lexmark, но с шильдиком Fplus.
А я уж понадеялась что все таки доллар будет на отметке до 90, но ничего не вечно как говорится, а особенно российский рубль
Консорциум молодец, активные менеджеры. Главное, чтобы не «эффективными» были.
Верный способ избежать рисков — выйти из этой структуры.
Ура, новые шильдики готовы!
Обнищание набирает обороты.
А у нас реально остались еще таксопарки? Сейчас же куда ни плюнь, окажется либо просто агрегатор заказов, либо прокат таксишных авто, а водители все сплошняком ИП или самозанятые.
вот на счет замены автомобилей на " отечественные" в автопарках это просто смешно. Москвичи, сделанные в Китае прям очень отечественные
А как ныли, что у нас своего никогда ничего не получится, идем помаленьку
Не помню когда последний раз их видел, думал, уже все, закрыли лавочку