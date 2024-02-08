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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 февраля: доллар — 91,15 рубля (на 47 копеек больше, чем 7 февраля), евро — 98,09 рубля (на 65 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 91,19 рубля, евро — 98,2 рубля.

Курсы на Forex на 08:17 мск: доллар — 91,17 рубля, евро — 98,22 рубля.

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Консорциум инвесторов и менеджеров, который выкупает у нидерландской Yandex N.V бизнес «Яндекса», уже приобрёл около 68 млн акций компании, сообщил «Коммерсанту» источник в одном из крупных брокеров. Такой объём бумаг в дополнение к деньгам необходим для первого этапа сделки (завершится до конца июня). Для второго этапа (на него отводится ещё около семи недель) консорциуму необходимо найти и купить у инвесторов еще 108 млн акций. Текущая рыночная стоимость уже выкупленного пакета превышает 224 млрд рублей, но как, когда, у кого и за сколько приобретались бумаги — неизвестно.

Кто и как адаптируется

Правительства стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия) должны к 1 апреля 2024 года обеспечить создание и применение в своих государствах единой системы управления рисками, пишут «Ведомости». В рамках работы над системой таможенные органы стран ЕАЭС должны получить законодательную возможность контролировать товары, которые были изначально оформлены в одном государстве союза, а затем ввезены в другое. Такой контроль не исключает доначисления таможенных пошлин и иных платежей.

Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания и локализовала все массовые виды и форматы упаковки для молочных продуктов и детского питания, говорится в исследовании аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока.

В Госдуме решили убрать поправку о штрафах для крупнейших экспортёров за нарушение требований о продаже валютной выручки. О планах депутатов «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей.

Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств, которые совмещают в себе принтеры, копировальные аппараты и сканеры.

Какие есть проблемы и трудности

Общественный совет по развитию такси (объединяет представителей участников рынка из 70 регионов) попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко ослабить часть норм законопроекта о локализации автомобилей в такси. Он просит исключить из требований самозанятых водителей и таксопарки, у которых меньше десяти автомобилей.

Контекст

По итогам четвертого квартала 2023 года доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4% от общего числа заёмщиков. Это максимальное значение показателя с третьего квартала 2020 года.

По итогам 2023 года топ-5 самых крупных дистрибьюторов в кино заняли отечественные компании — «Централ Партнершип» (ЦПШ), «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «Наше кино».

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