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Деньги
Евгения Евсеева

День 715: поправку о штрафах за непродажу валюты экспортёрами уберут, производители упаковки в России преодолели кризис Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Bloomberg

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 февраля: доллар — 91,15 рубля (на 47 копеек больше, чем 7 февраля), евро — 98,09 рубля (на 65 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 08:01 мск: доллар — 91,19 рубля, евро — 98,2 рубля.

Курсы на Forex на 08:17 мск: доллар — 91,17 рубля, евро — 98,22 рубля.

Консорциум инвесторов и менеджеров, который выкупает у нидерландской Yandex N.V бизнес «Яндекса», уже приобрёл около 68 млн акций компании, сообщил «Коммерсанту» источник в одном из крупных брокеров. Такой объём бумаг в дополнение к деньгам необходим для первого этапа сделки (завершится до конца июня). Для второго этапа (на него отводится ещё около семи недель) консорциуму необходимо найти и купить у инвесторов еще 108 млн акций. Текущая рыночная стоимость уже выкупленного пакета превышает 224 млрд рублей, но как, когда, у кого и за сколько приобретались бумаги — неизвестно.

Кто и как адаптируется

Правительства стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия) должны к 1 апреля 2024 года обеспечить создание и применение в своих государствах единой системы управления рисками, пишут «Ведомости». В рамках работы над системой таможенные органы стран ЕАЭС должны получить законодательную возможность контролировать товары, которые были изначально оформлены в одном государстве союза, а затем ввезены в другое. Такой контроль не исключает доначисления таможенных пошлин и иных платежей.

Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания и локализовала все массовые виды и форматы упаковки для молочных продуктов и детского питания, говорится в исследовании аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока.

В Госдуме решили убрать поправку о штрафах для крупнейших экспортёров за нарушение требований о продаже валютной выручки. О планах депутатов «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Российскому союзу промышленников и предпринимателей.

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Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств, которые совмещают в себе принтеры, копировальные аппараты и сканеры.

Какие есть проблемы и трудности

Общественный совет по развитию такси (объединяет представителей участников рынка из 70 регионов) попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко ослабить часть норм законопроекта о локализации автомобилей в такси. Он просит исключить из требований самозанятых водителей и таксопарки, у которых меньше десяти автомобилей.

Контекст

По итогам четвертого квартала 2023 года доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4% от общего числа заёмщиков. Это максимальное значение показателя с третьего квартала 2020 года.

По итогам 2023 года топ-5 самых крупных дистрибьюторов в кино заняли отечественные компании — «Централ Партнершип» (ЦПШ), «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «Наше кино».

Новости предыдущего дня, 7 февраля — здесь.

#новости

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 Колян

У меня лучше новости. Щас буду котлетки кушать

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Fabiola Gentle

Ну это уж точно самая важная новость за сегодня, по крайне мере такой новости я давно не видела))

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Оксана Полякова

Ммммм, приятного!

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Лоллита

Хорошие котлетки, пюрешку не забудь

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Uzabila

https://www.youtube.com/watch?v=A1Qb4zfurA8

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Дмитрий Куприянов

Есть захотелось

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Кирилл Кириллов

Я бы назвал эту новость вдохновляющей)

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Вадим Д.
Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания

Какая прелесть (-:
А можно сократить до

Россия полностью преодолела кризис

и можно все новости порвать. Зомбированные будут ликовать!

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urivev

А тебе так неприятно, что где-то что-то Россия преодолела. Крепись...

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Вадим Д.

Я бы порадовался, если би это было правдой, но нет.
А ты из этих? (-:

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Тот самый чел

Он из этих

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Denkotovskiy

20 лет уже преодолевает, если не больше

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Сергей Д.

Корежит от новости про упаковку? ведь год назад так смешно можно было шутить про гвозди и упаковку :)) То ли ещё будет)

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Вадим Д.

Держи, тебе пригодится: «ё, ё, ё, ё», на сегодня хватит.
Корёжит, ибо ложь. Ни картона, ни краски, ни оборудования своего нет. Так что да, всё ещё смешно. Как и с ноутами, Осями и машинами.

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Сергей Д.

Ничего нет нигде ни производства ни картона ни работы, только миллионы россиян каждое утро куда то ходят с понедельника до пятницы... Наверное просто собираются и сидят без дела...

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Вадим Д.

Шильдики приклеивают, параллельный импорт осваивают, банки, сырьё, автоваз поддерживают как могут.
Много чем занимаются россияне.
Некоторые даже что-то производят. Из китайского пластика.
Есть исключения и очень отрадные, только вот % от общего — ничтожный.

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Сергей Д.

Китайцы с вами в одной комнате?

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urivev

А прям все остальные в мире страны сами делают и картон и оборудование и краски? Глобализация же? За нее жопу рвут тут многие.

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Вадим Д.

Картонаж варят и пластуют даже Зимбабве и прочие Эритреи (-:
Краски — нет.
Но где за них жопы рвут, знать не хочу.

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Андрей Мельник

Насчёт картона точно неправда. Вон, я каждый день мимо "Камы" прохожу, которая мелованый картон производит - работают вовсю, и весь город в их объявлениях о вакансиях

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Роман Вячеславович

упаковка - это зрада или перемога ?
продолжу шутить про производство легковых автомобилей - оно ниже чем в 90-е. Смешно, правда ?
Производство легковых автомобилей в России в 2023 году выросло на 19%, достигнув показателя 537,1 тыс. штук
https://www.interfax.ru/russia/943932

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Сергей Д.

С упаковкой справились и тут справимся...

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Роман Вячеславович

да-да

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Доктор Шкутко

А убрать штрафы за непродажу выручки это правильно. Олигархов доить нельзя. Тем более скоро норму об обязательной продажи выручки уберут и курс устремится за сотку.

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Денис Демидов

Пойди еще продай эти рупии...

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Иванов Иван

Потому что можно уже не волноваться как ранее ещё совсем недавно. Из четырёх Путиных кого-нибудь да выберут всё равно.

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Kiss1nger

Своим пацанам штрафы как-то не по понятиям выставлять. Все предсказуемо. А если по теме, то готовятся к девальвации после прохождения процедуры, имитирующей выборы.

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Чечёточник

Не понял. Т.е. выручку не продавать нельзя, а если все же не продавать, то можно?

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Доктор Шкутко

Консорциум инвесторов Яндекса или как распределить акции частной компании среди прикорытных бизнесов

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Вадим Д.
исключить из требований самозанятых водителей и таксопарки, у которых меньше десяти автомобилей

Частным бомбилам можно и на логанах работать!

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Edward Dette
День 715

Эх, очень я жду тот день когда каждый день не будет выходить новость про отсчет, у меня такое чувство, что это не закончится никогда, будет наверное день 9999 , а потом настанет день Х))))

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Alex Nosov

После дня 9999, вы научитесь считать до 10000 и дальше.

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Андрей Вечерний
доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4% от общего числа заёмщиков.

Вот кому надо на IPO выходить, а не вот эти ваши

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Слегка Придурковатый

Carmoney, например. Но компания непростая - поговаривают, там правит бал бывшая жена самого красавчика МЭЛа.

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Андрей Вечерний

Ахуеть

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Sergey Folps

А что у них проблемы с привлечением капитала? Взял кредит у государства и продал вам с тройной наценкой

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Олег Солдатенко

у некоторы микрофинасовых организаций есть облигации

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Иванов Иван

Там говорят владельцы - какие надо владельцы. Так что зачем делить бизнес с народом когда тебе денег и так одолжат?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Орнул от юридического названия группы мфо «содействие» - ООО «влияние запада»

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Sergey Folps

ЦБ в номинации лучший пожарник года

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Слегка Придурковатый

"Производитель электроники для корпоративного и госсектора Fplus запустил под Подольском производство принтеров и многофункциональных устройств"

Я так понимаю, будут собирать Lexmark, но с шильдиком Fplus.

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Aimee Korinek
ЦБ на 8 февраля: доллар — 91,15 рубля

А я уж понадеялась что все таки доллар будет на отметке до 90, но ничего не вечно как говорится, а особенно российский рубль

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Вадим Д.

Консорциум молодец, активные менеджеры. Главное, чтобы не «эффективными» были.

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Вадим Д.
обеспечить создание и применение в своих государствах единой системы управления рисками

Верный способ избежать рисков — выйти из этой структуры.

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Вадим Д.
Fplus запустил под Подольском производство принтеров и МФУ

Ура, новые шильдики готовы!

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Вадим Д.
доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4% от общего числа заёмщиков

Обнищание набирает обороты.

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Alex Nosov
исключить из требований самозанятых водителей и таксопарки, у которых меньше десяти автомобилей

А у нас реально остались еще таксопарки? Сейчас же куда ни плюнь, окажется либо просто агрегатор заказов, либо прокат таксишных авто, а водители все сплошняком ИП или самозанятые.

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Netravin K.

вот на счет замены автомобилей на " отечественные" в автопарках это просто смешно. Москвичи, сделанные в Китае прям очень отечественные

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Лоллита
Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки

А как ныли, что у нас своего никогда ничего не получится, идем помаленьку

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Филипыч
По итогам четвертого квартала 2023 года доля повторных клиентов микрофинансовых организаций достигла 83,4%

Не помню когда последний раз их видел, думал, уже все, закрыли лавочку

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