Деньги
Евгения Евсеева

Disney вложит $1,5 млрд в Epic Games — вместе они создадут «игровую вселенную» Статьи редакции

Она будет связана с Fortnite.

  • The Walt Disney Company объявила, что будет сотрудничать с Epic Games в создании «новой вселенной игр и развлечений». Она будет связана с флагманским проектом Epic Games — Fortnite, но не указано, насколько тесно.
  • За $1,5 млрд Disney получит долю в игровой компании, какую именно — не раскрывается.
  • В новой вселенной пользователи смогут играть, смотреть видео, совершать покупки и взаимодействовать с персонажами и историями Disney, Pixar, Marvel, «Звёздных войн» и «Аватара». Проект будет работать на игровом движке Unreal Engine.

  • Глава Disney Боб Айгер сообщил, что проект поможет объединить «любимые бренды и франшизы Disney с чрезвычайно популярной игрой Fortnite».

  • The Verge отмечает, что сделка похожа на сотрудничество с Lego. В апреле 2022 года Epic Games привлекла $2 млрд от Sony и холдинга Kirkbi, который владеет Lego. В результате в Fortnite появился Lego-режим.

#новости #epicgames #disney

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55 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Больше гейства, негорства и инклюзивности. Ещё больше!

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Либерал-смузихлеб 3.0

На самом деле если уйти в их интернет, то очевидно уже отторжение радикальных леваков у большей массы. Скоро правые настроения будут на повестке, вот увидишь

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6 комментариев
Степан Беленький

Да из-за этого и многие сериалы и фильмы сейчас раздражают

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Barone Rosso

Минимум 50%!

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Sergey Folps

Когда вы смотрите голливудский высер и думаете как это могли снять? Вспомните что везде по этой же схеме пропихивают некчемных персонажей чтобы соответствовать квоте, и мы получаем очередной кал

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Наталья Филиппова

Реально больше надо, мне мало

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Alex Lowen

Джем увольнений, когда это все отразится на продажах и станет очевидным, что снимать надо талантливо, а не толерантно.

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Alex Lowen

Больше всего меня забавляет то, что написано в самом низу мелким шрифтом. Т.е. с одной стороны отни требуют четких метрик, чтобы было не менее 50% всех ущемленных, обделенных и прочих, а с другой стороны при приеме на работу запрещают интересоваться о рассе, гендере и прочих индивидуальных особенностях.
Это же прямое противоречие. Ух, сколько комедийных скетчей можно снять на эту ситуацию! Да целый сериал типа "Оффис", где ежедневно происходит набор персонала и туда приходят всякие фрики, типа мужиков с тремя сиськами, но HR запрещено даже вопрос задать на эту тему (ну например, а почему не четыре?).

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Дмитрий Куприянов

Для меня до сих пор нежданчик, когда в допустим историческом кино вижу национальность, которой там ну быть не может. А в америке это называется не ущемить никого...

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Руссиано Цикорини

дисней за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит много средств

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Иван Грозный

За что бы наш Дисней не взялся -
Все превращается в говно
А если за говно берется -
То просто тратит меньше средств

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Тот самый чел

Это должно было быть стихом?

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1 комментарий
Вадим Д.

Прятки и казаки-разбойники — игровая вселенная готова!

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Сергей Иванов

Если будут международные турниры с огромным призовым фондом, то я и в прятки играть буду

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Киприан Лейн

Даже интересно, какой результат они выдадут, когда их ивесторы из Китая тянут в одну сторону, а дисней в другую...

Детскую игру "Трансгендерные джедаи против бравых хунвейбинов"?

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Борис Интеграторов

Как вы задрали ребятки ханжеством своим ))

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2 комментария
Future Prophecies

Да они как всегда афроамериканских актеров будут прятать на постерах китайских, рыночек решает

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Ivan Emelianov

В свое время Disney уничтожил франшизу звездных войн, вселенную Марвел, а теперь и за игры взялся

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Ivan Mart

Игры он не может уничтожить, поскольку их нет и не было.
Были единичные удачные проекты по ЗВ и на этом практически всё.
Были попытки у Диснея сделать игры по вселенной Микки, но там тоже вышло не очень по продажам (только на xbox360 она была).
Поэтому здесь можно не переживать, т.к. прежде чем уничтожать что-то, им придется создать это.

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Monica Wright

ну не надо, все таки дисней большой вклад в развитие внес, не так уж он и плох как кажется, не стоит судить раньше времени, такая идея может многим понравится

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Edward Dette

Вообще очень круто что они все решили объедениться и создать такую огромную игровую вселенную, думаю толк из этого точно какой то должен получиться

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Clean Dirty

Разве Fortnite также популярен? Было бы интересно посмотреть, если они создали новую игру, а не использовали основу на Fortnite

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Паша Сасковец

Fortine держит высокий уровень активных игроков из-за постоянных обновлений, где разработчики добавляют героев и предметы. У Диснея они получат ещё больше ассетов для этого. Это идеальная площадка для такого контента.

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Никита

Популярнее только роблокс, и то вопрос насколько

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under construction
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Невероятный Блондин

Свадьба жабы и гадюки )))

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Георгий

Ждём

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Aimee Korinek
В новой вселенной пользователи смогут играть, смотреть видео, совершать покупки и взаимодействовать с персонажами и историями Disney, Pixar, Marvel,

Ну короче можно сказать что уже практически всех хотят затянуть виртуальную реальность, играйте люди да побольше и будете намного умнее от этих игр

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Voin Mraka

это как когда из банковского или таксишного приложения делают суперапп, в котором хуй че найдешь

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Ggeoflir

В детстве Дисней был как знак качества с их мультами, а сейчас...

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Aina Timo / wdroid.net
вместе они создадут «игровую вселенную»

Где можно будет пристрелить Гуффи?

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Aleks B

И его команду

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Сергей Воликов

не могу себе представить мир где все эти персонажи будут гармонично соединены и будет какой то сюжет. Мир где вот чисто герои диснеевских мультов могу и мне даже было бы прикольно в такое поиграть и окунуться в детство. Мб я ошибаюсь и выйдет пушка, в любом случае проект интересный, буду ждать)

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Борис Интеграторов

Лего у них оч прикольно получилось

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Alex Ulex

епик то ладно, но дисней? утащит на дно епика

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NotFop

Интересно, что сейчас думают в Мета* с их полутушками аватаров.

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nochnoy.ru

Я думаю они всё поняли уже после анонса эпплвижн.

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debil
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Виталий Иванов

Какие нибудь интерактивные мульты в виаре где ты взаимодействует с персонажами это будущее наверное.

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Александр

в этой вселенной тоже будет 50% конченных?

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Лоллита

Фортнайт в замке принцессы? Да и без этого как-то норм было

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Алла Магнит

Еще один бесполезный баттл рояль (:

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Barone Rosso

Киркби владеет Лего. Киркби. Кирби. Пылесосы Кирби. Совпадение? Не думаю!

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Barone Rosso
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Voin Mraka

очередная мета™вселенная получается, но у метавселенных, как водится, итог один))

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Cерж Лапин

Мультики уже не такое привлекательное дело

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52 комментария
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