Disney вложит $1,5 млрд в Epic Games — вместе они создадут «игровую вселенную» Статьи редакции
Она будет связана с Fortnite.
- The Walt Disney Company объявила, что будет сотрудничать с Epic Games в создании «новой вселенной игр и развлечений». Она будет связана с флагманским проектом Epic Games — Fortnite, но не указано, насколько тесно.
- За $1,5 млрд Disney получит долю в игровой компании, какую именно — не раскрывается.
- В новой вселенной пользователи смогут играть, смотреть видео, совершать покупки и взаимодействовать с персонажами и историями Disney, Pixar, Marvel, «Звёздных войн» и «Аватара». Проект будет работать на игровом движке Unreal Engine.
Глава Disney Боб Айгер сообщил, что проект поможет объединить «любимые бренды и франшизы Disney с чрезвычайно популярной игрой Fortnite».
- The Verge отмечает, что сделка похожа на сотрудничество с Lego. В апреле 2022 года Epic Games привлекла $2 млрд от Sony и холдинга Kirkbi, который владеет Lego. В результате в Fortnite появился Lego-режим.
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Больше гейства, негорства и инклюзивности. Ещё больше!
На самом деле если уйти в их интернет, то очевидно уже отторжение радикальных леваков у большей массы. Скоро правые настроения будут на повестке, вот увидишь
Да из-за этого и многие сериалы и фильмы сейчас раздражают
Минимум 50%!
Когда вы смотрите голливудский высер и думаете как это могли снять? Вспомните что везде по этой же схеме пропихивают некчемных персонажей чтобы соответствовать квоте, и мы получаем очередной кал
Реально больше надо, мне мало
Джем увольнений, когда это все отразится на продажах и станет очевидным, что снимать надо талантливо, а не толерантно.
Больше всего меня забавляет то, что написано в самом низу мелким шрифтом. Т.е. с одной стороны отни требуют четких метрик, чтобы было не менее 50% всех ущемленных, обделенных и прочих, а с другой стороны при приеме на работу запрещают интересоваться о рассе, гендере и прочих индивидуальных особенностях.
Это же прямое противоречие. Ух, сколько комедийных скетчей можно снять на эту ситуацию! Да целый сериал типа "Оффис", где ежедневно происходит набор персонала и туда приходят всякие фрики, типа мужиков с тремя сиськами, но HR запрещено даже вопрос задать на эту тему (ну например, а почему не четыре?).
Для меня до сих пор нежданчик, когда в допустим историческом кино вижу национальность, которой там ну быть не может. А в америке это называется не ущемить никого...
дисней за всё берётся смело
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит много средств
За что бы наш Дисней не взялся -
Все превращается в говно
А если за говно берется -
То просто тратит меньше средств
Это должно было быть стихом?
Прятки и казаки-разбойники — игровая вселенная готова!
Если будут международные турниры с огромным призовым фондом, то я и в прятки играть буду
Даже интересно, какой результат они выдадут, когда их ивесторы из Китая тянут в одну сторону, а дисней в другую...
Детскую игру "Трансгендерные джедаи против бравых хунвейбинов"?
Как вы задрали ребятки ханжеством своим ))
Да они как всегда афроамериканских актеров будут прятать на постерах китайских, рыночек решает
В свое время Disney уничтожил франшизу звездных войн, вселенную Марвел, а теперь и за игры взялся
Игры он не может уничтожить, поскольку их нет и не было.
Были единичные удачные проекты по ЗВ и на этом практически всё.
Были попытки у Диснея сделать игры по вселенной Микки, но там тоже вышло не очень по продажам (только на xbox360 она была).
Поэтому здесь можно не переживать, т.к. прежде чем уничтожать что-то, им придется создать это.
ну не надо, все таки дисней большой вклад в развитие внес, не так уж он и плох как кажется, не стоит судить раньше времени, такая идея может многим понравится
Вообще очень круто что они все решили объедениться и создать такую огромную игровую вселенную, думаю толк из этого точно какой то должен получиться
Разве Fortnite также популярен? Было бы интересно посмотреть, если они создали новую игру, а не использовали основу на Fortnite
Fortine держит высокий уровень активных игроков из-за постоянных обновлений, где разработчики добавляют героев и предметы. У Диснея они получат ещё больше ассетов для этого. Это идеальная площадка для такого контента.
Популярнее только роблокс, и то вопрос насколько
Свадьба жабы и гадюки )))
Ждём
Ну короче можно сказать что уже практически всех хотят затянуть виртуальную реальность, играйте люди да побольше и будете намного умнее от этих игр
это как когда из банковского или таксишного приложения делают суперапп, в котором хуй че найдешь
В детстве Дисней был как знак качества с их мультами, а сейчас...
Где можно будет пристрелить Гуффи?
И его команду
не могу себе представить мир где все эти персонажи будут гармонично соединены и будет какой то сюжет. Мир где вот чисто герои диснеевских мультов могу и мне даже было бы прикольно в такое поиграть и окунуться в детство. Мб я ошибаюсь и выйдет пушка, в любом случае проект интересный, буду ждать)
Лего у них оч прикольно получилось
епик то ладно, но дисней? утащит на дно епика
Интересно, что сейчас думают в Мета* с их полутушками аватаров.
Я думаю они всё поняли уже после анонса эпплвижн.
Какие нибудь интерактивные мульты в виаре где ты взаимодействует с персонажами это будущее наверное.
в этой вселенной тоже будет 50% конченных?
Фортнайт в замке принцессы? Да и без этого как-то норм было
Еще один бесполезный баттл рояль (:
Киркби владеет Лего. Киркби. Кирби. Пылесосы Кирби. Совпадение? Не думаю!
очередная мета™вселенная получается, но у метавселенных, как водится, итог один))
Мультики уже не такое привлекательное дело