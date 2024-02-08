Команда менеджеров «Яндекса» станет крупнейшим пайщиком после раздела компании, она получит 35% в консорциуме Статьи редакции
С бывшей материнской Yandex N.V. российская компания заключит соглашение о неконкуренции.
- «Яндекс» опубликовал документы к собранию акционеров 7 марта 2024 года: на нём рассмотрят одобрение сделки по реструктуризации бизнеса.
- 5 февраля 2024 года компания объявила о согласовании схемы реструктуризации: Yandex N.V. продаст российский бизнес за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов, сама она сменит название и перестанет быть головной компанией — её заменит МКАО «Яндекс».
- В проспекте к собранию «Яндекс» раскрыл доли инвесторов в ЗПИФ «Консорциум.Первый», который станет основным владельцем МКАО «Яндекс».
- 35% — у структуры FMP, в которую войдут менеджеры «Яндекса». Всего 50 человек, никто из них не находится под санкциями. 25% — у Infinity Management основателя фонда Leta Capital VC и владельца My.Games Александра Чачавы. По 15% — у фонда «Аргонавт» группы «Лукойл» и АО IT.Elaboration гендиректора депозитария «Инфинитум» Павла Прасса. Ещё 10% — у компании Meridian-Servis предпринимателя Александра Рязанова.
- Ни у одного из пайщиков ЗПИФ не будет контролирующей доли, так как для них действует запрет на передачу доли в компании внешним инвесторам как минимум в течение одного года.
- Также «Яндекс» заключит с Yandex N.V. соглашение о неконкуренции. Нидерландской фирме будет запрещено в течение пяти лет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам «Яндекса».
- Исключение — зарубежные стартапы, которые отошли Yandex N.V.. Это Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии. Их можно будет развивать по всему миру — кроме России и Беларуси.
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Яндекс, зарабатывающий исключительно в РФ, пытается всех обмануть, не проебать доступ к топовому железу и не попасть под санкции. Холст, масло, 2024 год.
Искуснейшее полотно... Как грациозно явно неуклюжий объект преодолевает несовершенства своего тела и балансирует словно канатоходец... Прекрасно
Да никто там ничем владеть не будет. Всех отжарят и все заберут.
Мое сожаление к Воложу, Тинькову, Галицкому и сотням и тысячам владельцам компаний, которые менее публичные остались с «тремя копейками» после «добровольного» выхода из бизнеса.
Часть команды — часть корабля!
Команда менеджеров:
Всегда отдыхают на морях?
Чеченцы, силовики, друзья президента?
Извинись.
ржу нимагу
И какие перспективы у Яндекса?
Будет вторым сбером только + инфо повесточка?
А до этого Яндекс был независимой компанией?
В большей степени. Имхо
Вообще никаких. Будут прозябать со 100% долей рынка такси и еды, с главным в стране поисковиком и домашним помощником, ну и ещё третьим по величине маркетом. А ещё с нейросетками и селфдрайвингом. Не жизнь а жалкое существование.
Эти пайщики уже в платной подписке крутят пиратские фильмы , называя это «кино из тв эфира в записи» на карточках с самими фильмами кнопки для просмотра нет, только в этом разделе. «Удачи» яндексу с дальнейшим развитием и не попаданием под санкции
А мне нравится. Удобно))
Нужно больше новостей про яндекс, мало в последнее время как-то
Это противостояние новостям Apple Vision, разнообразие
и еще пильщиком
Чот не пойму, Кудрин теперь так и будет Лёхой полтора процента?
Да выпилили его оттуда уже давно
Пидоры они!
Всего 50 человек, никто из них не находится под санкциями.
Не вызывают они у меня доверия...
Что-то нигде не упоминается, что стало с Beyond ML, в который переложили разработку роботизированных рук Futuruka. В принципе понятно, почему не хотят привлекать к ней внимание, но всё таки.
Цап царап Яндекса происходит.
А что будет с иностранными ADR яндекса, купленными на внешнем контуре? Их будут обменивать на бумажки российского яндекса?
ну посмотри на развитие яндекса отдельно от материнской компании, как и многие я ничего хорошее не жду😁Еще больше сливов и рекламы везде и штрафов в 30 тысяч.
Если такая большая доля у менеджеров, значит компания пустышка. Время покажет