Деньги
Евгения Евсеева

Команда менеджеров «Яндекса» станет крупнейшим пайщиком после раздела компании, она получит 35% в консорциуме Статьи редакции

С бывшей материнской Yandex N.V. российская компания заключит соглашение о неконкуренции.

  • «Яндекс» опубликовал документы к собранию акционеров 7 марта 2024 года: на нём рассмотрят одобрение сделки по реструктуризации бизнеса.
  • 5 февраля 2024 года компания объявила о согласовании схемы реструктуризации: Yandex N.V. продаст российский бизнес за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов, сама она сменит название и перестанет быть головной компанией — её заменит МКАО «Яндекс».
  • В проспекте к собранию «Яндекс» раскрыл доли инвесторов в ЗПИФ «Консорциум.Первый», который станет основным владельцем МКАО «Яндекс».
  • 35% — у структуры FMP, в которую войдут менеджеры «Яндекса». Всего 50 человек, никто из них не находится под санкциями. 25% — у Infinity Management основателя фонда Leta Capital VC и владельца My.Games Александра Чачавы. По 15% — у фонда «Аргонавт» группы «Лукойл» и АО IT.Elaboration гендиректора депозитария «Инфинитум» Павла Прасса. Ещё 10% — у компании Meridian-Servis предпринимателя Александра Рязанова.
  • Ни у одного из пайщиков ЗПИФ не будет контролирующей доли, так как для них действует запрет на передачу доли в компании внешним инвесторам как минимум в течение одного года.
Схема владения «Яндексом» до и после реструктуризации 
Распределение долей в ЗПИФ «Консорциум.Первый»
  • Также «Яндекс» заключит с Yandex N.V. соглашение о неконкуренции. Нидерландской фирме будет запрещено в течение пяти лет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам «Яндекса».
  • Исключение — зарубежные стартапы, которые отошли Yandex N.V.. Это Nebius (облачные технологии), Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники), TripleTen (образовательные сервисы) и дата-центра в Финляндии. Их можно будет развивать по всему миру — кроме России и Беларуси.

#новости #яндекс

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26 комментариев
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 Невкусно и грустно

Яндекс, зарабатывающий исключительно в РФ, пытается всех обмануть, не проебать доступ к топовому железу и не попасть под санкции. Холст, масло, 2024 год.

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Анна Борзыч

Искуснейшее полотно... Как грациозно явно неуклюжий объект преодолевает несовершенства своего тела и балансирует словно канатоходец... Прекрасно

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Vladi

Да никто там ничем владеть не будет. Всех отжарят и все заберут.
Мое сожаление к Воложу, Тинькову, Галицкому и сотням и тысячам владельцам компаний, которые менее публичные остались с «тремя копейками» после «добровольного» выхода из бизнеса.

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Вадим Д.

Часть команды — часть корабля!

Команда менеджеров:

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Дмитрий Куприянов

Всегда отдыхают на морях?

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Либерал-смузихлеб 3.0

Чеченцы, силовики, друзья президента?

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Борис Интеграторов

Извинись.

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Александр

ржу нимагу

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Сухой Стояк

И какие перспективы у Яндекса?
Будет вторым сбером только + инфо повесточка?

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Михаил Иванович

А до этого Яндекс был независимой компанией?

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Сухой Стояк

В большей степени. Имхо

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nochnoy.ru

Вообще никаких. Будут прозябать со 100% долей рынка такси и еды, с главным в стране поисковиком и домашним помощником, ну и ещё третьим по величине маркетом. А ещё с нейросетками и селфдрайвингом. Не жизнь а жалкое существование.

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Михаил

Эти пайщики уже в платной подписке крутят пиратские фильмы , называя это «кино из тв эфира в записи» на карточках с самими фильмами кнопки для просмотра нет, только в этом разделе. «Удачи» яндексу с дальнейшим развитием и не попаданием под санкции

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Борис Интеграторов

А мне нравится. Удобно))

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Суздальский огурец

Нужно больше новостей про яндекс, мало в последнее время как-то

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Юрий Б.

Это противостояние новостям Apple Vision, разнообразие

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TurinBase

и еще пильщиком

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Слегка Придурковатый

Чот не пойму, Кудрин теперь так и будет Лёхой полтора процента?

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nochnoy.ru

Да выпилили его оттуда уже давно

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Олег

Пидоры они!

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Александр Жариков

Всего 50 человек, никто из них не находится под санкциями.
Не вызывают они у меня доверия...

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Драка вегетарианца с людоедом

Что-то нигде не упоминается, что стало с Beyond ML, в который переложили разработку роботизированных рук Futuruka. В принципе понятно, почему не хотят привлекать к ней внимание, но всё таки.

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Денис Артемов

Цап царап Яндекса происходит.

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Vlad

А что будет с иностранными ADR яндекса, купленными на внешнем контуре? Их будут обменивать на бумажки российского яндекса?

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Илья Заморин

ну посмотри на развитие яндекса отдельно от материнской компании, как и многие я ничего хорошее не жду😁Еще больше сливов и рекламы везде и штрафов в 30 тысяч.

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Александр

Если такая большая доля у менеджеров, значит компания пустышка. Время покажет

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23 комментария
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