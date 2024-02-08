Деньги
Артур Томилко

Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России — источники Статьи редакции

С проблемой столкнулись «сотни» клиентов без российского налогового резидентства.

  • О том, что проживающие на Кипре россияне начали получать уведомления от Hellenic о закрытии счетов, пишет Frank Media со ссылкой на сообщение кипрского подразделения консалтинговой Main Partner Trust.
  • По информации компании, с проблемой столкнулись «сотни» россиян с «кипрскими документами», не являющихся налоговыми резидентами России. Причины закрытия счетов в банке не уточняют.
  • В своём отчёте за третий квартал 2023 года Hellenic сообщал, что планирует соблюдать введённые против России санкции, указывает Frank Media.
  • В апреле 2023 года о закрытии счетов 4000 клиентов с российским гражданством сообщил Bank of Cyprus. В качестве причин банк указывал наличие налогового резидентства России или дохода от санкционного бизнеса.

#новости #hellenic #кипр

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67 комментариев
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 Вячеслав Макаров

Боже, какой цирк с этими банками, ну не знают как бы еще подпортить жизнь, как хорошо, что нам пофиг!

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Бормотун

Кому вам?

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4 комментария
Stas Dyakonov

В Северной Корее народу тоже пофиг, но есть нюанс..)

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Женя Гагарин

Это вам на диване пофиг

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2 комментария
Император Нолимоций

Вы главное в марте в телевизор не забудьте кивнуть.

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Комментарий удален модератором

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Георгий

После "кипрской десятины" 2013 года, многие уже перестали хранить деньги на Кипре, даже местные.

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Николай

Вот-вот, Кипр уже себя заявил однажды как надежный партнер россиян

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Иванов Иван

Вот он честный и справедливый запад..

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Aleksei M

Где лучше? На востоке?

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Ddd

USDT наше всё, для бесправного российского эмигранта других вменяемых альтернатив просто нет

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Aina Timo / wdroid.net

"Обменяю USDT у пирса в Като Пафос. Только на наличку. Петя"

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Бинарный Ёж

Пока им нельзя заплатить за квартиру и шаурму — не альтернатива.

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4 комментария
Ватник Наизнанку

А почему не другие стейблы?

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8 комментариев
тёма

поэтому деньги надо держать в крипте,а не в валюте

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Бинарный Ёж

через год: власти Кипра аннулируют сделки купли-продажи квартир и автомобилей, т.к. россияне не могут объяснить источик средств, полученных от p2p крипты.

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3 комментария
Влад Шушкевич

На кошельке бинанса?

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Golohod

Ну Кипр как обычно, чему тут удивляться

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Alex Moren

Блин, они же так возвращаться начнут

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Miste19

Нээээээээээт

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Император Нолимоций

Помогите Родине — найдите надежные банки. Возвращаться очень не хочется.

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2 комментария
Горделивый Сербский Патриот

Удар в псину хорошего русского :(

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Юрий Б.

Сам придумал, сам поржал (с)

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Gullett ROSALEE

Соберите чуть больше информации и новость станет не новостью.
Евробанк уже год как пытался купить Хелленик, и вот, наконец:
The Commission for the Protection of Competition (CPC) approved on Friday Eurobank’s bid to acquire Hellenic Bank’s share capital.

Манагеры банка стали сливать "ненадежные" активы. Увы.

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Involuntary mental treatment

Любителям получить в задний паз через Верхний Ларс надо счета в КЗ, Сербии, Грузии и Армении позакрывать, напомнив, где у них Родина.

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Настасья

А Северный Кипр также лютует?

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Влад Шушкевич

Да, надо всем на Северный Кипр.

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1 комментарий
Andrey Gordeev

У тех совсем другая песня

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Станислав

Ну вряд ли те кто живет на Кипре получает доход от санкционного бизнеса. Просто бегут впереди паровоза которого нет.

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true iBegginer
впереди паровоза которого нет

Вспомнилось

Мы ведём войну уже семьдесят лет
Нас учили, что жизнь - это бой
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой
Я видел генералов
Они пьют и едят нашу смерть
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть
А земля лежит в ржавчине
Церкви смешали с золой
И если мы хотим, чтобы было, куда вернуться
Время вернуться домой
Этот поезд в огне

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4 комментария
Премудрый пискарь

Чё творят...

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Иван
россиян … не являющихся налоговыми резидентами России.
сообщал, что планирует соблюдать введённые против России санкции

Не пойму, банк соблюдает санкции против России или против граждан России, которые живут большую часть вне РФ?

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Дмитрий

А как ещё страна, которая кроме как быть оффшором для мутных и не очень контор, может их соблюдать?

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Настасья

Либеральный фашизм. Наверняка меня забанят, НО это санкции против обычных людей.

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Наталья Парфёнова

печально,конечно,но и не такое переживем)

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maestro gizmo

Уахаха скоро без валюты будем

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Иван Петров

На Кипре обеспокоились массовым уходом российского бизнеса с острова
Phileleftheros: крупные российские компании массово уходят с Кипра

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Brno
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Доктор Шкутко

Вторичные санкции США и др Кипра доехали. Вопрос времени, когда лавка полностью закроется

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Денис Попович

Это конечно гениально - распугать всех айтишников и удаленщиков, ну будут опять овец пасти, когда бизнес разбежится и сами себе апарты сдавать. Там и так по большому счету деревня в сравнении с любым российским миллионником. Ни стадионов ни кинотеатров ни тц нихрена нет )

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64 комментария
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