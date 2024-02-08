Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России — источники Статьи редакции
С проблемой столкнулись «сотни» клиентов без российского налогового резидентства.
- О том, что проживающие на Кипре россияне начали получать уведомления от Hellenic о закрытии счетов, пишет Frank Media со ссылкой на сообщение кипрского подразделения консалтинговой Main Partner Trust.
- По информации компании, с проблемой столкнулись «сотни» россиян с «кипрскими документами», не являющихся налоговыми резидентами России. Причины закрытия счетов в банке не уточняют.
- В своём отчёте за третий квартал 2023 года Hellenic сообщал, что планирует соблюдать введённые против России санкции, указывает Frank Media.
- В апреле 2023 года о закрытии счетов 4000 клиентов с российским гражданством сообщил Bank of Cyprus. В качестве причин банк указывал наличие налогового резидентства России или дохода от санкционного бизнеса.
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Боже, какой цирк с этими банками, ну не знают как бы еще подпортить жизнь, как хорошо, что нам пофиг!
Кому вам?
В Северной Корее народу тоже пофиг, но есть нюанс..)
Это вам на диване пофиг
Вы главное в марте в телевизор не забудьте кивнуть.
Комментарий удален модератором
После "кипрской десятины" 2013 года, многие уже перестали хранить деньги на Кипре, даже местные.
Вот-вот, Кипр уже себя заявил однажды как надежный партнер россиян
Вот он честный и справедливый запад..
Где лучше? На востоке?
USDT наше всё, для бесправного российского эмигранта других вменяемых альтернатив просто нет
"Обменяю USDT у пирса в Като Пафос. Только на наличку. Петя"
Пока им нельзя заплатить за квартиру и шаурму — не альтернатива.
А почему не другие стейблы?
поэтому деньги надо держать в крипте,а не в валюте
через год: власти Кипра аннулируют сделки купли-продажи квартир и автомобилей, т.к. россияне не могут объяснить источик средств, полученных от p2p крипты.
На кошельке бинанса?
Ну Кипр как обычно, чему тут удивляться
Блин, они же так возвращаться начнут
Нээээээээээт
Помогите Родине — найдите надежные банки. Возвращаться очень не хочется.
Удар в псину хорошего русского :(
Сам придумал, сам поржал (с)
Соберите чуть больше информации и новость станет не новостью.
Евробанк уже год как пытался купить Хелленик, и вот, наконец:
The Commission for the Protection of Competition (CPC) approved on Friday Eurobank’s bid to acquire Hellenic Bank’s share capital.
Манагеры банка стали сливать "ненадежные" активы. Увы.
Любителям получить в задний паз через Верхний Ларс надо счета в КЗ, Сербии, Грузии и Армении позакрывать, напомнив, где у них Родина.
А Северный Кипр также лютует?
Да, надо всем на Северный Кипр.
У тех совсем другая песня
Ну вряд ли те кто живет на Кипре получает доход от санкционного бизнеса. Просто бегут впереди паровоза которого нет.
Вспомнилось
Мы ведём войну уже семьдесят лет
Нас учили, что жизнь - это бой
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой
Я видел генералов
Они пьют и едят нашу смерть
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть
А земля лежит в ржавчине
Церкви смешали с золой
И если мы хотим, чтобы было, куда вернуться
Время вернуться домой
Этот поезд в огне
Чё творят...
сообщал, что планирует соблюдать введённые против России санкции
Не пойму, банк соблюдает санкции против России или против граждан России, которые живут большую часть вне РФ?
А как ещё страна, которая кроме как быть оффшором для мутных и не очень контор, может их соблюдать?
Либеральный фашизм. Наверняка меня забанят, НО это санкции против обычных людей.
печально,конечно,но и не такое переживем)
Уахаха скоро без валюты будем
На Кипре обеспокоились массовым уходом российского бизнеса с острова
Phileleftheros: крупные российские компании массово уходят с Кипра
Вторичные санкции США и др Кипра доехали. Вопрос времени, когда лавка полностью закроется
Это конечно гениально - распугать всех айтишников и удаленщиков, ну будут опять овец пасти, когда бизнес разбежится и сами себе апарты сдавать. Там и так по большому счету деревня в сравнении с любым российским миллионником. Ни стадионов ни кинотеатров ни тц нихрена нет )