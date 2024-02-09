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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 февраля: доллар — 91,25 рубля (на 10 копеек больше, чем 8 февраля), евро — 98,35 рубля (на 26 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 90,94 рубля, евро — 98,03 рубля.

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Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 90,86 рубля, евро — 97,78 рубля.

Кто и как адаптируется

Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у признанных иноагентами блогеров и в Instagram*. Бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 млн рублей, 600 млн рублей было потрачено на продвижение в Instagram*. В целом бюджет российских рекламодателей на продвижение в интернете, по предварительным итогам 2023 года, составил 563 млрд рублей.

В обновлённый список товаров для параллельного импорта вошли вентиляторы Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System, бренды горнодобывающего оборудования Dewalt, Epiroc и Husqvarna.

«Тинькофф» зарегистрировал четыре домена с упоминанием сочетания «НПФ» (негосударственный пенсионный фонд), заметили «Ведомости». Ранее глава компании Станислав Близнюк заявлял об интересе к развитию программы долгосрочных сбережений на основе НПФ.

Контекст

Кремль опубликовал интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке.

Впервые российский суд удовлетворил иск к депозитарию Clearstream. 8 февраля 2024 года Арбитражный суд Москвы присудил Россельхозбанку неполученный доход по бондам и упущенную выгоду в размере $2,5 млн (около 225 млн рублей).

*Instagram принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta.

Новости предыдущего дня, 8 февраля — здесь.