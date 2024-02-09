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Деньги
Маша Цепелева

День 716: Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта вентиляторы и оборудование Husqvarna Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 февраля: доллар — 91,25 рубля (на 10 копеек больше, чем 8 февраля), евро — 98,35 рубля (на 26 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 90,94 рубля, евро — 98,03 рубля.

Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 90,86 рубля, евро — 97,78 рубля.

Кто и как адаптируется

Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у признанных иноагентами блогеров и в Instagram*. Бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 млн рублей, 600 млн рублей было потрачено на продвижение в Instagram*. В целом бюджет российских рекламодателей на продвижение в интернете, по предварительным итогам 2023 года, составил 563 млрд рублей.

В обновлённый список товаров для параллельного импорта вошли вентиляторы Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System, бренды горнодобывающего оборудования Dewalt, Epiroc и Husqvarna.

«Тинькофф» зарегистрировал четыре домена с упоминанием сочетания «НПФ» (негосударственный пенсионный фонд), заметили «Ведомости». Ранее глава компании Станислав Близнюк заявлял об интересе к развитию программы долгосрочных сбережений на основе НПФ.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Кремль опубликовал интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке.

Впервые российский суд удовлетворил иск к депозитарию Clearstream. 8 февраля 2024 года Арбитражный суд Москвы присудил Россельхозбанку неполученный доход по бондам и упущенную выгоду в размере $2,5 млн (около 225 млн рублей).

*Instagram принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta.

Новости предыдущего дня, 8 февраля — здесь.

#новости

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73 комментария
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 Не трясись
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Роман Вячеславович
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Роман Вячеславович
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Доктор Шкутко

В совке тоже любого заезжего коммивояжера облизывали и телок подсовывали. Что должно было поменяться у дидов

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1 комментарий
Кузя

Подгорает?

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Дочка депутата

Вооот они, понабежали уже)

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Vladi

Курс изо всех сил держат до сотки)

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Никита Хархардинов

Полетит 🚀 после выборов) бесконечность не предел)))

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MyNameIsZombie MyNameIsZombie

Наоборот его приотпускают к сотке, а не держат.
Они уже попробовали - чуть чуть надавали и курс к 86 улетел за неделю

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37 комментариев
Flame Host

Роскомнадзор слабо вам обороты депутатов раскрыть?

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Мария Овчинникова

Отвечаю: слабо!

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Вадим Д.

Ох уж эти иноагенты, их в дверь — они в окно, да ещё с деньгами.

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Доктор Шкутко

Лезут со своими инстаграмами, бередят загадочную русскую душу

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10 комментариев
Вадим Д.

Непенсионный Тинькофф — оплот инвестпенсионеров.

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Премудрый пискарь

Скука! Пойду лучше ка-ку фильму заморскую смотреть...

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Дамир Пустынов
Бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 млн рублей, 600 млн рублей было потрачено на продвижение в Instagram*

Какой смысл тогда что-то запрещать, если все в курсе и понимают, что это никак не работает

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Премудрый пискарь

Что-бы по телевизеру заколдованным рассказать об успехах...

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5 комментариев
Veronica Baca
на 10 копеек больше, чем 8 февраля

а походу они специально каждый день по 10 копеек поднимают рубль, что б так по чуть чуть по чуть чуть и дойти до 100

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Алексей Морозов

Кто-то уже смотрел это интервью, я не успел еще, но очень хочу

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Юрий Б.

Даже те, кто не хочет, будут в курсе

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70 комментариев
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