День 716: Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта вентиляторы и оборудование Husqvarna Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9 февраля: доллар — 91,25 рубля (на 10 копеек больше, чем 8 февраля), евро — 98,35 рубля (на 26 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у признанных иноагентами блогеров и в Instagram*. Бюджеты на рекламу у иноагентов в 2023 году превысили 130 млн рублей, 600 млн рублей было потрачено на продвижение в Instagram*. В целом бюджет российских рекламодателей на продвижение в интернете, по предварительным итогам 2023 года, составил 563 млрд рублей.
В обновлённый список товаров для параллельного импорта вошли вентиляторы Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System, бренды горнодобывающего оборудования Dewalt, Epiroc и Husqvarna.
«Тинькофф» зарегистрировал четыре домена с упоминанием сочетания «НПФ» (негосударственный пенсионный фонд), заметили «Ведомости». Ранее глава компании Станислав Близнюк заявлял об интересе к развитию программы долгосрочных сбережений на основе НПФ.
Контекст
Кремль опубликовал интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на русском языке.
Впервые российский суд удовлетворил иск к депозитарию Clearstream. 8 февраля 2024 года Арбитражный суд Москвы присудил Россельхозбанку неполученный доход по бондам и упущенную выгоду в размере $2,5 млн (около 225 млн рублей).
*Instagram принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta.
Новости предыдущего дня, 8 февраля — здесь.
В совке тоже любого заезжего коммивояжера облизывали и телок подсовывали. Что должно было поменяться у дидов
Подгорает?
Вооот они, понабежали уже)
Курс изо всех сил держат до сотки)
Полетит 🚀 после выборов) бесконечность не предел)))
Наоборот его приотпускают к сотке, а не держат.
Они уже попробовали - чуть чуть надавали и курс к 86 улетел за неделю
Роскомнадзор слабо вам обороты депутатов раскрыть?
Отвечаю: слабо!
Ох уж эти иноагенты, их в дверь — они в окно, да ещё с деньгами.
Лезут со своими инстаграмами, бередят загадочную русскую душу
Непенсионный Тинькофф — оплот инвестпенсионеров.
Скука! Пойду лучше ка-ку фильму заморскую смотреть...
Какой смысл тогда что-то запрещать, если все в курсе и понимают, что это никак не работает
Что-бы по телевизеру заколдованным рассказать об успехах...
а походу они специально каждый день по 10 копеек поднимают рубль, что б так по чуть чуть по чуть чуть и дойти до 100
Кто-то уже смотрел это интервью, я не успел еще, но очень хочу
Даже те, кто не хочет, будут в курсе