Деньги
Артур Томилко

«ИКС Холдинг» перейдёт под контроль топ-менеджеров и учредителей входящих в группу компаний Статьи редакции

Основатель и глава холдинга Антон Черепенников умер летом 2023 года.

  • Семья основателя и команда управляющих партнёров согласовали реструктуризацию группы, сообщили в «ИКС Холдинге». По её итогам контроль над бизнесом перейдёт топ-менеджерам и сооснователям пяти входящих в группу компаний.
  • Новым управляющим юрлицом группы станет АО «ИКС», рассказал «Ъ» представитель холдинга. В число его акционеров войдут учредители производителя ИТ-оборудования Yadro, разработчика решений для кибербезопасности «Гарда», поставщика решений для исполнения «закона Яровой» «Цитадель», а также космической компании «Бюро 1440» и научно-исследовательской — «Криптонит».
  • Собеседник не раскрыл имена акционеров, но уточнил, что их около десяти человек, а доли между ними не будут распределены равномерно. Он добавил, что уровень развития компании «не требует присутствия в составе её акционеров иных участников».
  • По данным «Контур Фокуса», АО «ИКС» зарегистрировано в декабре 2023 года с уставным капиталом 1,29 млн рублей. Гендиректором компании указан Сергей Столяров.
  • Антон Черепенников создал «ИКС Холдинг» в 2018 году, объединив свои ИТ-активы. В 2020-м купить группу договорилась USM Алишера Усманова, но в 2022-м продала бизнес обратно основателю.
  • Черепенников умер летом 2023-го в возрасте 40 лет. Нотариус назначил доверительным управляющим компанией главу Yadro и «Бюро 1440» Алексея Шелобкова. Главой «ИКС Холдинга» стал Алексей Белов, который до этого занимал пост первого заместителя гендиректора.

#новости #иксхолдинг

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13 комментариев
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 Вадим Д.
контроль над бизнесом перейдёт топ-менеджерам

Обыденность.

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Дмитрий Зима

странно, а прямых наследников как бы и нет получается?

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Вадим Д.

Видимо, топ-менеджеры — они и есть.

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Юрий Брыкалов

🤣🤣🤣так у нас в большинстве случаев и происходит: отец основал компанию, сын ее возглавляет )

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Ale K

Почитайте историю про создателя компании, вы сильно удивитесь

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132ew

Понимаю, тоже бы хотелось, чтобы он перешел не им, а мне

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Василий Кокорин

а вот то что не раскрыты имена и акции распределены неравномерно нет-это интересно)

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Дана

Ну в теории так и должно быть, кому еще управлять-то..

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Ярослава Радионова

Попили, молодцы

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Алина Кошка

И поели

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Станислав

Нас с Вами от того кто какой кусок урвал, как бы все равно. Главное пусть работают, продукты выпускают и услуги оказывают.

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Финансовый директор

Плюс-плюс, большие дяди сами разберутся)

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Artur Kuramshin

Это какая-то местная контора Маска?

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