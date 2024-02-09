Деньги
Евгения Евсеева

WSJ: глава OpenAI начал переговоры с TSMC и властями ОАЭ, чтобы привлечь $7 трлн на развитие производства чипов для ИИ Статьи редакции

На эти деньги он собирается перестроить мировое производство процессоров.

  • Глава OpenAI Сэм Альтман ведёт переговоры с инвесторами для технологического проекта, который позволит «изменить мировую полупроводниковую промышленность» и расширить возможности использования ИИ, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Один из них оценил проект в $5-7 трлн.
  • На переговорах Альтман предлагает идею партнёрства между OpenAI, инвесторами, производителями процессоров и поставщиками электроэнергии, которые бы вместе финансировали строительство заводов для чипов. Ими затем будут управлять существующие производители процессоров, а OpenAI станет крупным заказчиком. Большая часть усилий при этом может быть профинансирована за счёт долга. Полный список инвесторов неизвестен, обсуждения находятся на ранней стадии, могут затянуться на годы и ни к чему не привести, отмечает издание.
  • По словам источников, Альтман уже обсудил инициативу с министром торговли США Джиной Раймондо: для воплощения плана в жизнь нужно согласие в том числе и правительства страны, для которой полупроводниковая промышленность имеет стратегический приоритет.
  • В последние недели Альтман общался с шейхами из ОАЭ — в частности, с советником по национальной безопасности эмиратов Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, говорят источники. Об этих переговорах в январе 2024-го писала и FT. Династия Аль Нахайян с состоянием в $305 млрд стала в 2023 году самой богатой семьёй в мире по версии Bloomberg.
  • Глава OpenAI встретился с главой Softbank Масаёси Соном (компания владеет разработчиком чипов Arm) и представителями тайваньской TSMC. Им Альтман сообщил, что планирует привлечь деньги от инвесторов с Ближнего Востока и направить их на строительство заводов для TSMC. Своими планами Альтман также поделился и с одним из своих крупнейших инвесторов — Microsoft. Компания эти усилия поддерживает.
  • В OpenAI подтвердили проведение «продуктивных дискуссий» о «расширении глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, которые имеют решающее значение для ИИ и связанных с ним отраслей».
  • Сэм Альтман не раз публично жаловался на нехватку процессоров. На рынке производства чипов для обучения ИИ есть фактический монополист — Nvidia. При этом процессоры от него — дорогие и в дефиците. Поэтому, как писал Reuters в октябре 2023-го, OpenAI задумалась о собственном производстве.
  • По данным The Information, собственные процессоры для работы ИИ с 2019 года разрабатывает Microsoft. К этому компанию подтолкнуло осознание, что она отстаёт от конкурентов, а на закупки чипов у других фирм придётся тратить слишком много денег. После выхода ChatGPT Microsoft ускорила разработки.

#новости #openai #ии #сэмальтман

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36 комментариев
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 Soludo
оценил проект в $5-7 трлн
Большая часть усилий при этом может быть профинансирована за счёт долга

Теперь понятно, почему его пытались выгнать из компании, у него просто крыша поехала

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Марат

tsmc и оаэ не наскребут 7 трлн, даже если продадут безнес и свою страну целиком

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Вася Пражкин

Если бы Вы прочитали статью полностью, то увидели бы, что речь идет не только о TSMC и эмиратах. По всему миру наскрести 7 трлн вполне реально, тем более, эти деньги не нужны в один момент, их просто не освоить.

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memeplex

Да, для этого 100 млн американцев должны работать год и не кушать.

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Бинарный Ёж

По $1000 всему населению планеты, кроме золотого миллиарда. Хватит на пару месяцев работы исключительно на Альтмана. Правда кушать будет нечего, т.к. золотой миллиард не произведёт еды.

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Хозяин

проблемы индейцев не ебут шерифа...

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Дмитрий
Большая часть усилий при этом может быть профинансирована за счёт долга
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Christofor

раза 3 пришлось перечитать сумму инвестиции, только с 3 попытке получилось увидеть триллион вместо милларда

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Вадим Д.
привлечь $7 трлн

Где тут в главы OpenAI записывают? Кто последний, говорю?!

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ИмФам2

Сперва надо мужика в жены взять, только после этого на что-то претендовать можно.

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Вася Пражкин

Вадим, Вы пока только внимание привлекаете )

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ASM

Очередной фантазер. Понимает, что AI хайп затихает после не особо впечатляющих квартальных данных Майкрософт в сфере AI, хочет как то привлечь внимание инвесторов к OpenAI. Видимо Майкрософт не собирается уже вложиться больше.

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memeplex

Да вы шутите! Откуда у них такие средства? На 200-300 млрд $ можно построить Пенжинскую ПЭС, а тут в 25 больше средств. Вы ошиблись в цифрах, наверное.

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memeplex

https://vk.com/@energo_public-penzhinskaya-prilivnaya-elektrostanciya

Пенжинская приливная электростанция
Дорогие друзья, сегодня речь пойдет о проекте самой мощной в мире электростанции − Пенжинской ПЭС.
vk.com
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ИмФам2

тем временем, акцииям NVIDIA с началом AI хайпа явно хорошо стало

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Miroslav

Пошёл перепроверять миллиарды и триллионы :D

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Ти Мур
«изменить мировую полупроводниковую промышленность»

Неужто не только на Тайвани будут делать чипы. Они они что-то знают и готовятся к тому, что Китай таки подомнет Тайвань

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132ew

Вы из долгого сна вышли, не иначе. В США давно уже только ленивый не говорит о том, что, во-первых, производство "где-то там" подрывает их экономическую безопасность, а во-вторых, в гробу они видали конкурентов, когда развернут производство у себя на полную. Не удивлюсь, если они сами под видом тайваньской атаки ракетой пульнут, чтобы заставить Китай превратить американского конкурента в руины и заодно не дать технологии Китаю.

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Хлоргексидин

Ну это уж совсем шиза

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Я сказал свое имя машине

Хуясе аппетиты

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Andrey Chuguev

Ну да. Миллиарды в прошлом

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Kirill Zaytcev

Я в шоке насколько OpenAL молодцы, нехватка? Сами сделаем! Вот что значит наличие финансов у компании.

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memeplex

Капитализация Microsoft Corporation $2,83 трлн (11.01.2024). Не хватит, даже если продать их целиком.
А у Илона Маска ещё меньше средств.

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Хозяин

придётся продать очко Альтмана... эй, погодите-ка

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132ew

Чтобы продать за такие деньги, он должен быть не хуже Саши Грей, а заодно иметь выносливость пропускать через себя сотню рот солдат ежедневно.

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ИмФам2

Нехватка при наличии аппетитов? Начнем ездить по ушам всяким шейхам, обещая золотые горы в будущем.

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Мамаевыч
с состоянием в $305 млрд стала в 2023 году самой богатой семьёй в мире

И как они хотят 7 трлн собрать?

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memeplex

Да всего лишь уговорит 100 млн американцев год работать и не кушать, а вложить все средства в него.

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Kalish Birano

TSMC собирается 1нм технологию запускать, им не до AI сейчас

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Demyan Belakov

Надо с изменением климата бороться за $20 трлн. При чем тут чипы? Еще с изменением блеска солнца и пылью в шкафах за 150 трлн.

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ИмФам2

ща микропластик в тренде вообщето

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132ew

В том веке десятилетиями писали "в тренде у свихнувшихся экологов вред этилированного бензина", потом "в тренде психов вред тефлоновых сковородок", "в тренде эко-идиотов вред трансжиров и пестицидов!". Время расставило на места, кто идиот. Интересно, как будет тут.

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under construction

Сообщение удалено

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Zzz Zzz

Вчера его выгоняли из компании, сегодня он как глава компании обсуждает сделку на 7 трлн. Веселые качели.

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Артур Мороз
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неформат

то есть чувак в том числе у tsmc хочет астрономическую сумму деняк взять на то чтобы развивать конкурента для tsmc?

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