WSJ: глава OpenAI начал переговоры с TSMC и властями ОАЭ, чтобы привлечь $7 трлн на развитие производства чипов для ИИ Статьи редакции
На эти деньги он собирается перестроить мировое производство процессоров.
- Глава OpenAI Сэм Альтман ведёт переговоры с инвесторами для технологического проекта, который позволит «изменить мировую полупроводниковую промышленность» и расширить возможности использования ИИ, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Один из них оценил проект в $5-7 трлн.
- На переговорах Альтман предлагает идею партнёрства между OpenAI, инвесторами, производителями процессоров и поставщиками электроэнергии, которые бы вместе финансировали строительство заводов для чипов. Ими затем будут управлять существующие производители процессоров, а OpenAI станет крупным заказчиком. Большая часть усилий при этом может быть профинансирована за счёт долга. Полный список инвесторов неизвестен, обсуждения находятся на ранней стадии, могут затянуться на годы и ни к чему не привести, отмечает издание.
- По словам источников, Альтман уже обсудил инициативу с министром торговли США Джиной Раймондо: для воплощения плана в жизнь нужно согласие в том числе и правительства страны, для которой полупроводниковая промышленность имеет стратегический приоритет.
- В последние недели Альтман общался с шейхами из ОАЭ — в частности, с советником по национальной безопасности эмиратов Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, говорят источники. Об этих переговорах в январе 2024-го писала и FT. Династия Аль Нахайян с состоянием в $305 млрд стала в 2023 году самой богатой семьёй в мире по версии Bloomberg.
- Глава OpenAI встретился с главой Softbank Масаёси Соном (компания владеет разработчиком чипов Arm) и представителями тайваньской TSMC. Им Альтман сообщил, что планирует привлечь деньги от инвесторов с Ближнего Востока и направить их на строительство заводов для TSMC. Своими планами Альтман также поделился и с одним из своих крупнейших инвесторов — Microsoft. Компания эти усилия поддерживает.
- В OpenAI подтвердили проведение «продуктивных дискуссий» о «расширении глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, которые имеют решающее значение для ИИ и связанных с ним отраслей».
- Сэм Альтман не раз публично жаловался на нехватку процессоров. На рынке производства чипов для обучения ИИ есть фактический монополист — Nvidia. При этом процессоры от него — дорогие и в дефиците. Поэтому, как писал Reuters в октябре 2023-го, OpenAI задумалась о собственном производстве.
- По данным The Information, собственные процессоры для работы ИИ с 2019 года разрабатывает Microsoft. К этому компанию подтолкнуло осознание, что она отстаёт от конкурентов, а на закупки чипов у других фирм придётся тратить слишком много денег. После выхода ChatGPT Microsoft ускорила разработки.
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Большая часть усилий при этом может быть профинансирована за счёт долга
Теперь понятно, почему его пытались выгнать из компании, у него просто крыша поехала
tsmc и оаэ не наскребут 7 трлн, даже если продадут безнес и свою страну целиком
Если бы Вы прочитали статью полностью, то увидели бы, что речь идет не только о TSMC и эмиратах. По всему миру наскрести 7 трлн вполне реально, тем более, эти деньги не нужны в один момент, их просто не освоить.
Да, для этого 100 млн американцев должны работать год и не кушать.
По $1000 всему населению планеты, кроме золотого миллиарда. Хватит на пару месяцев работы исключительно на Альтмана. Правда кушать будет нечего, т.к. золотой миллиард не произведёт еды.
проблемы индейцев не ебут шерифа...
раза 3 пришлось перечитать сумму инвестиции, только с 3 попытке получилось увидеть триллион вместо милларда
Где тут в главы OpenAI записывают? Кто последний, говорю?!
Сперва надо мужика в жены взять, только после этого на что-то претендовать можно.
Вадим, Вы пока только внимание привлекаете )
Очередной фантазер. Понимает, что AI хайп затихает после не особо впечатляющих квартальных данных Майкрософт в сфере AI, хочет как то привлечь внимание инвесторов к OpenAI. Видимо Майкрософт не собирается уже вложиться больше.
Да вы шутите! Откуда у них такие средства? На 200-300 млрд $ можно построить Пенжинскую ПЭС, а тут в 25 больше средств. Вы ошиблись в цифрах, наверное.
https://vk.com/@energo_public-penzhinskaya-prilivnaya-elektrostanciya
тем временем, акцииям NVIDIA с началом AI хайпа явно хорошо стало
Пошёл перепроверять миллиарды и триллионы :D
Неужто не только на Тайвани будут делать чипы. Они они что-то знают и готовятся к тому, что Китай таки подомнет Тайвань
Вы из долгого сна вышли, не иначе. В США давно уже только ленивый не говорит о том, что, во-первых, производство "где-то там" подрывает их экономическую безопасность, а во-вторых, в гробу они видали конкурентов, когда развернут производство у себя на полную. Не удивлюсь, если они сами под видом тайваньской атаки ракетой пульнут, чтобы заставить Китай превратить американского конкурента в руины и заодно не дать технологии Китаю.
Ну это уж совсем шиза
Хуясе аппетиты
Ну да. Миллиарды в прошлом
Я в шоке насколько OpenAL молодцы, нехватка? Сами сделаем! Вот что значит наличие финансов у компании.
Капитализация Microsoft Corporation $2,83 трлн (11.01.2024). Не хватит, даже если продать их целиком.
А у Илона Маска ещё меньше средств.
придётся продать очко Альтмана... эй, погодите-ка
Чтобы продать за такие деньги, он должен быть не хуже Саши Грей, а заодно иметь выносливость пропускать через себя сотню рот солдат ежедневно.
Нехватка при наличии аппетитов? Начнем ездить по ушам всяким шейхам, обещая золотые горы в будущем.
И как они хотят 7 трлн собрать?
Да всего лишь уговорит 100 млн американцев год работать и не кушать, а вложить все средства в него.
TSMC собирается 1нм технологию запускать, им не до AI сейчас
Надо с изменением климата бороться за $20 трлн. При чем тут чипы? Еще с изменением блеска солнца и пылью в шкафах за 150 трлн.
ща микропластик в тренде вообщето
В том веке десятилетиями писали "в тренде у свихнувшихся экологов вред этилированного бензина", потом "в тренде психов вред тефлоновых сковородок", "в тренде эко-идиотов вред трансжиров и пестицидов!". Время расставило на места, кто идиот. Интересно, как будет тут.
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Вчера его выгоняли из компании, сегодня он как глава компании обсуждает сделку на 7 трлн. Веселые качели.
то есть чувак в том числе у tsmc хочет астрономическую сумму деняк взять на то чтобы развивать конкурента для tsmc?