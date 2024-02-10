Американский «индекс широкого рынка» S&P 500 впервые закрылся на отметке выше 5000 пунктов Статьи редакции
Но аналитики говорят, что это ещё ничего не значит.
- «Бычий» тренд на американском фондовом рынке начал формироваться ещё в октябре 2022 года, пишет Axios: с тех пор S&P 500 вырос на 40%, а с начала 2024 года — ещё на 5%. Дополнительным стимулом, по словам USA Today, стали развитие ИИ-рынка, а также надежда на то, что Федеральная резервная система США начнёт в 2024-м понижать процентные ставки.
- Как отмечает CNN, на показателях индекса прежде всего сказался рост акций «великолепной семёрки» — это технологические Nvidia, Microsoft, Meta (запрещена в России), Amazon, Apple и Alphabet (управляет Google), а также производитель электромобилей Tesla. Reuters, в свою очередь, добавляет, что больше половины компаний, входящих в «корзину» индекса, отчитались о квартальных результатах и в 80% случаев превзошли ожидания аналитиков.
- S&P 500 — один из ключевых показателей «здоровья» фондового рынка США, поэтому его новый рекорд и поднимает шумиху в СМИ, вот только гарантий дальнейшего роста это не даёт, пишет USA Today со ссылкой на аналитиков. По их словам, за предыдущими «рекордными» приростами не раз следовали снижения. К тому же в первые месяцы предвыборных годов котировки нередко «колеблются» (в 2024-м в США пройдут выборы президента).
- Эксперты, опрошенные Bloomberg, призвали не переоценивать «одно движение рынка» и рекомендовали вместо этого фокусироваться на продолжительных закономерностях. В разговоре с CNBC аналитики тоже отметили, что инвесторам не стоит вносить кардинальные изменениях в свои стратегии.
- По словам Axios, людям свойственно циклиться на «больших круглых числах», так что в конечном счёте новости о таких рекордах могут пробудить в них страх упустить выгоду, добавляет CBS. Однако поможет ли это рынку привлечь больше денег — покажет время.
- Отметку в 1000 пунктов на закрытии S&P 500 преодолел в 1998 году, 2000 — в 2014 году, а 3000 и 4000 — в 2019-м и 2021 году соответственно, напомнило WSJ.
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Таааак, я не понял, у них что, все хорошо что-ли?
Сейчас, посмотрю, что там в последней методичке...
А, вот: это не акции дорожают, это доллар дешевеет.
Последние судороги.
))
В долине более менее, но это как сравнивать Москву и Усть-пиздюйск. Опять же, растут в основном компании связанные с ИИ, реальный сектор во флэте в лучшем случае.
Но ведь под телепизуру и из госдумы каждый день передают, что гегемония сша закончилась, их пузырь с дня на день лопнет, доллар обесценится, а в случае списание денег цб, и вовсе весь мир поставит их раком, выведя все деньги из сша. От чего все индексы должны падать, а инвесторы перед предстоящем крахом в тряске должны выводить деньги из акций сша. Похоже и здесь завелись иноагенты распространяющие фейк новости противоречившие инфе от паханов 😃
по сути индикатор реальный инфляции
Шо там шо тут денег напечатали и куда их девать
А может не просесть
особенно конечно впечатляет мета с гое успехами, и тесла, которые в морозы просто побросали на улице)
Как это 5000?! 3000, ну все, Америке этой ваше все! Да я предсказал все падение сипи (шортил весь рост)!!!