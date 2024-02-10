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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 февраля: доллар — 90,89 рубля (на 36 копеек меньше, чем 9 февраля), евро — 97,93 рубля (на 42 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 9 февраля: доллар — 90,90 рубля, евро — 98,02 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 9 февраля: доллар — 90,93 рубля, евро — 98,05 рубля.

Кто и как адаптируется

Корейская MStoryLink («дочка» Mstoryhub) начала искать партнёра, чтобы создать с ним совместное предприятие в России, пишет «Ъ» со ссылкой на представителя южнокорейского госагентства креативного контента (КОССА). Компания хочет развивать платформу «Мой комикс» с лицензированными азиатскими комиксами, но самостоятельно заниматься этим и бороться с пиратством не может, так как не обладает достаточными знаниями о рынке. По данным газеты, идея заинтересовала «Эксмо-АСТ», «Букмейт» («Яндекс») «Строки» (МТС).

Какие есть проблемы и трудности

Арбитражный суд Москвы получил от ВТБ иск о взыскании 2,38 млрд рублей по «овердрафтному» кредиту с британской «дочки» VTB Capital, которая в 2022 году перешла под внешнее управление специализированной компании Teneo. ВТБ уже подавал иски к VTB Capital в конце декабря 2023 года — на €22 млн и 5,3 млрд рублей. Новое дело ещё не приняли к производству.

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Контекст

По итогам 11 месяцев 2023 года товарооборот России и Турции составил $48,5 млрд, что на $11 млрд меньше показателей аналогичного периода в 2022 году, сообщил генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов, но добавил: снижение не отменяет «наличия серьёзного потенциала» у развития торговых отношений между двумя странами. Он также отметил, что российские компании всё чаще открывают филиалы в Турции.

РБК опросило аналитиков о том, какие факторы будут влиять на курс юаня в 2024 году, и попросило рассказать, каким он будет по отношению к рублю и доллару США. Среди основных факторов опрошенные назвали отношения Китая с США, монетарную политику в обеих странах, введение новых санкций против России и другое. Средние курсовые колебания видят так: 12-14 рублей за юань и 7,21-7,5 юаня за доллар (мнение не является финансовым советом).

МИД рассказал, что российское правительство изучает возможность создать альтернативную SWIFT платёжно-расчётную инфраструктуру — потому что «тем самым формируется финансово-экономическая основа многополярного мира».

С февраля 2023 года по февраль 2024 года средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в крупнейших российских городах выросла на 11% — до 4660 тысяч рублей за ночь, посчитали в «Суточно.ру». Ostrovok.ru и «Циан» привели другие цифры: 4100 рублей (+10%) и 2800 рублей (+19%) соответственно. Один из ключевых факторов, влияющих на цены, — рост туристических поездок.

«Прайм» спросил у финансовых экспертов, о чём подумать тем, кто использует счета в зарубежных банках в условиях, когда работу с клиентами из России ограничивают в том числе турецкие и китайские фирмы. Один из вариантов — вести дела через посредников, рынок их услуг как раз развивается. Другой — открыть счёт, например, в Беларуси, Армении или Таджикистане, в частности в банках, которые подключены к российской системе быстрых платежей. В Китае, в свою очередь, ещё остались «сотни» банков регионального уровня, которые в отличие от крупных организацией могут лояльнее относиться к работе с российскими партнёрами.

Корпоративное право, которое регулирует специальные административные районы на калининградском острове Октябрьский и на острове Русский в Приморье, «перенимает лучшие практики таких офшорных юрисдикций, как Гонконг и остров Джерси», заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Его слова приводит РБК. Темпы переезда бизнеса в такие районы растут (в 2021-м на обоих островах зарегистрировалось 27 компаний, а на начало 2024-го количество резидентов составляет 344), но связано это не только с санкциями, считает Торосов: по его словам, дело также в расширении «инструментария» для компаний.

Редакция «РБК Инвестиций» подготовила новую инструкцию для тех, кому нужно открыть счёт за границей. Среди рассмотренных стран — Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Грузия и Узбекистан. Некоторые банки требуют личного визита.

Новости предыдущего дня, 9 февраля — здесь.