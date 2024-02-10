Деньги
Полина Лааксо

Джефф Безос продал акции Amazon стоимостью $2 млрд на фоне роста котировок Статьи редакции

Последний раз он продавал бумаги компании в 2021 году.

  • Общая стоимость 12 млн проданных акций — $2,04 млрд (в среднем по $170,21 за штуку), пишет Barron's со ссылкой на документы регуляторов. Amazon рассказала о плане Безоса сбыть 50 млн бумаг в течение одного года — до 31 января 2025-го — ещё в начале февраля 2024 года. Сам план одобрили в ноябре 2023 года.
  • По мнению CNN, предприниматель выбрал подходящий момент. В 2022 году бумаги Amazon упали на 55% из-за экономической нестабильности, вызванной пандемией Covid-19, но с тех пор растут. Ещё 10 февраля 2023 года они торговались по цене $97,67 за штуку, а 10 февраля 2024-го стоят больше $174. Переехав из Вашингтона во Флориду, Безос, вероятно, также сможет избежать налога на прирост капитала.
Как росло состояние Безоса — в миллиардах
  • За 2020-2021 годы Безос продал бумаги Amazon на сумму около $20 млрд. После нового раунда у него осталось 976 млн акций, так что он всё ещё остаётся крупнейшим держателем среди физлиц: ему принадлежит чуть меньше 10%, сообщил американский Forbes.
  • Безос основал Amazon в 1994 году и пробыл гендиректором до 2021 года. С тех пор он занимает должность председателя совета директоров. На момент публикации предприниматель занимает вторую строку в «индексе миллиардеров» Bloomberg с оценкой состояния в $200 млрд. Обгоняет его Илон Маск, чьи активы стоят $209 млрд.

#amazon #новости #джеффбезос

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12 комментариев
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 Олег Павлов

В Красную Поляну собрался на лыжах покататься)

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ИмФам2

А куда он бабки тратит? Чета про новые проекты Безоса я не слышал ничего.

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Дмитрий Зима

по всей видимости скоро услышим

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Вася Пражкин

Так он развелся же недавно. Вот, потратился, восстанавливает жирок.

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ИмФам2

Все равно интересно, на что можно потратить 20+ лярдов за пару-тройку лет, если это не проекты какие-нибудь

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Anz

Нормально обкешился дядя Безос

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k3rch

Не только он, но и налоговая США: ему ж надо будет заплатить налогов с той дельты между изначальной стоимостью акций (а получил он их явно не год назад) и датой продажи.

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ИмФам2

вот мне понравилась в свое время наглядная демонстрация, что такое миллиарды безоса: https://www.youtube.com/watch?v=G77cUQ7CGhw

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Aleks B

не верит в идею

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Невероятный Блондин

Ну всё, щас его КЦББ прищучит.
Как говорит банк тинькофф, за неосновательное обогащение 😁

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ИмФам2

Безобразие. Куда только службы безопасности всех банков смотрят? Все эти бабки неплохо бы на безопасные счета перенести на всякий случай.

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Жгучий Лук

Доктор зло

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9 комментариев
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