Джефф Безос продал акции Amazon стоимостью $2 млрд на фоне роста котировок Статьи редакции
Последний раз он продавал бумаги компании в 2021 году.
- Общая стоимость 12 млн проданных акций — $2,04 млрд (в среднем по $170,21 за штуку), пишет Barron's со ссылкой на документы регуляторов. Amazon рассказала о плане Безоса сбыть 50 млн бумаг в течение одного года — до 31 января 2025-го — ещё в начале февраля 2024 года. Сам план одобрили в ноябре 2023 года.
- По мнению CNN, предприниматель выбрал подходящий момент. В 2022 году бумаги Amazon упали на 55% из-за экономической нестабильности, вызванной пандемией Covid-19, но с тех пор растут. Ещё 10 февраля 2023 года они торговались по цене $97,67 за штуку, а 10 февраля 2024-го стоят больше $174. Переехав из Вашингтона во Флориду, Безос, вероятно, также сможет избежать налога на прирост капитала.
- За 2020-2021 годы Безос продал бумаги Amazon на сумму около $20 млрд. После нового раунда у него осталось 976 млн акций, так что он всё ещё остаётся крупнейшим держателем среди физлиц: ему принадлежит чуть меньше 10%, сообщил американский Forbes.
- Безос основал Amazon в 1994 году и пробыл гендиректором до 2021 года. С тех пор он занимает должность председателя совета директоров. На момент публикации предприниматель занимает вторую строку в «индексе миллиардеров» Bloomberg с оценкой состояния в $200 млрд. Обгоняет его Илон Маск, чьи активы стоят $209 млрд.
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В Красную Поляну собрался на лыжах покататься)
А куда он бабки тратит? Чета про новые проекты Безоса я не слышал ничего.
по всей видимости скоро услышим
Так он развелся же недавно. Вот, потратился, восстанавливает жирок.
Все равно интересно, на что можно потратить 20+ лярдов за пару-тройку лет, если это не проекты какие-нибудь
Нормально обкешился дядя Безос
Не только он, но и налоговая США: ему ж надо будет заплатить налогов с той дельты между изначальной стоимостью акций (а получил он их явно не год назад) и датой продажи.
вот мне понравилась в свое время наглядная демонстрация, что такое миллиарды безоса: https://www.youtube.com/watch?v=G77cUQ7CGhw
не верит в идею
Ну всё, щас его КЦББ прищучит.
Как говорит банк тинькофф, за неосновательное обогащение 😁
Безобразие. Куда только службы безопасности всех банков смотрят? Все эти бабки неплохо бы на безопасные счета перенести на всякий случай.
Доктор зло