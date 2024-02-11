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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 февраля: доллар — 90,89 рубля (на 36 копеек меньше, чем 9 февраля), евро — 97,93 рубля (на 42 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии 9 февраля: доллар — 90,90 рубля, евро — 98,02 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии 9 февраля: доллар — 90,93 рубля, евро — 98,05 рубля.

Кто и как адаптируется

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил мебельный шоурум Byspan в Беларуси, где местный концерн «Беллесбумпром» показал образцы продукции мебельных предприятий, которые работали с IKEA. По словам губернатора, у России и Беларуси «есть реальная возможность "собрать" IKEA под новым брендом», создав совместную коммерческую цепочку по производству и продажи мебели. Он заявил, что Ленобласть «участвует», но других деталей пока не привёл.

Контекст

Глава консульского департамента МИД Алексей Климов рассказал ТАСС, что в 2023 году российские диппредставительства и консульские учреждения за рубежом выдали 840 тысяч традиционных бумажных виз против 510 тысяч в 2022 году. А за первые пять месяцев после запуска единой электронной визы были оформлены 170 тысяч цифровых документов.

В феврале 2024 года средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 164,5 тысячи рулей за 1 м² — это на 1,5% больше месяц к месяцу, посчитали в «Циане». «Этажи» приводят более скромные показатели: средние 129,9 тысячи рулей за 1 м² (+1,83% к январю). Всё это несмотря на то, что спрос немного просел.

Россия рассчитывает, что в 2024 году показатели торговли с Китаем побьют рекорды 2023 года — по его итогам товарооборот вырос на 26,3%, достигнув $240,11 млрд. Для этого страны продолжат налаживать логистику, а также финансовое и промышленное сотрудничество. Правительство допускает, что улучшит обороты и с Северной Кореей, а также убеждена, что Южная Корея тоже «демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией и оставить за собой возможность вернуться на перспективный рынок».

Глава первого европейского департамента МИД Артём Студенников сообщил, что количество российских туристов в Италии и Испании немного выросло по сравнению с 2022 годом, поскольку появились альтернативные маршруты с пересадками в Турции, Армении, Сербии и ОАЭ, правда, до былых показателей всё равно далеко.

Студенников также прокомментировал ситуацию с выдачами шенгенских туристических виз россиянам. По его словам, массовых отказов нет, а среди основных стран, которые продолжают их оформлять, — Франция, Италия и Испания.

Новости предыдущего дня, 10 февраля — здесь.