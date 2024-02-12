null
Деньги
Маша Цепелева

День 719: Роспатент решил бороться за товарные знаки «Балтики» в странах СНГ, турецкая лира теряет ликвидность в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 февраля: доллар — 90,89 рубля (на 36 копеек меньше, чем 9 февраля), евро — 97,93 рубля (на 42 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 90,90 рубля, евро — 97,99 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,89 рубля, евро — 98,02 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Из-за отказа турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнёрами объём торгов турецкой лирой упал до 13,9 млрд рублей в январе 2024 года, по данным Мосбиржи. Это почти в четыре раза меньше, чем в декабре 2023-го. Ситуация продолжает ухудшаться, а вместе с ней и ликвидность на торгах турецкой валютой, пишет «Ъ».

Кто и как адаптируется

Роспатент сообщил национальным патентным ведомствам стран СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные сделки по передаче прав на товарные знаки «Балтики» трём иностранным юрлицам были оформлены «ненадлежащим образом». Пока только Кыргызпатент приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan (ТОО «Карлсберг Казахстан» работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии).

Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в группу предприятий купили контрольную долю в компании «Про текнолоджиз», занимающейся внедрением систем проектирования и управления жизненным циклом продукции от мировых вендоров.

Купить рекламу Отключить

VK купила 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы «усилить команду разработки цифровых продуктов». Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что в условиях дефицита квалифицированных ИТ-кадров крупным компаниям логично покупать подрядчиков ради команды.

Разработчик и производитель электроники «Аквариус» начал создавать собственную мобильную операционную систему на основе Android.

Объём интернет-торговли в России по итогам 2023 года увеличился на 28% и составил 6,4 трлн рублей, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Доля электронной коммерции в общем объёме розничных продаж выросла с 11,6% в 2022 году до 13,8%. В топ-5 продаваемых в интернете товаров вошли техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, а также товары для красоты и здоровья.

Контекст

Опрошенные РБК, «Ведомостями» и Forbes эксперты считают, что впервые за семь месяцев ЦБ может оставить ключевую ставку без изменения — на уровне 16% годовых. Это связано с замедлением инфляции и снижением инфляционных ожиданий населения. Ближайшее заседание — 16 февраля 2024 года.

Переселение соотечественников в Россию в 2023 году было минимальным за 10 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МВД. Заявку на участие подали 63,6 тысячи человек, а до России добрались лишь 45,1 тысячи.

Новости предыдущего дня, 11 февраля — здесь.

#новости

1.3K показов
1.3K открытий
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Вадим Д.
«Аквариус» начал создавать собственную мобильную ОС на основе Android

Как же задолбали эти «собственные» ОСи, процы, автомобили и прочая.
ТВ, видимо, вещает что РФ вообще всё самостоятельно производит и неизменно превосходного качества?

Ответить
Развернуть ветку
Не трясись
на Украине
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Кыргызпатент самый дружелюбный к отжимающему чужое Роспатенту. Вместе идут в параллельную реальность.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Заявку на участие подали 63,6 тысячи человек, а до России добрались лишь 45,1 тысячи

Да уж, каждый потенциальный переселенец (если он не под конвоем переселяется) двести раз подумает: а надо ли? И вопросов будет тем больше, чем ближе будет граница.

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

И это с учётом бамбасцев или эти автоматом паспорта получили (и украинский припрятали на всякий случай)?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Гирняк

Это еще почему? Ты сам то где живешь?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
собственную мобильную операционную систему на основе Android

Помню лет 20 назад когда мы с пацанами на винде научились темы пилить, мы тоже делали "собственные операционные системы на основе" Windows. Но до IPO не добрались - случился корпоративный конфликт(

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Ну с киргизскими и беларускими подстилками проблем не будет, а вот дальше уже интересно. Взял попкорн и Карлсберг :)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

На Узбекистан, Таджикистан тоже есть чем надавить. А монголы - просто хорошие ребята, сами всё сделают по красоте. Кек.

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Поэтому и взял попкорна. Очень интересно будет посмотреть как госструктуры помогают прикорытному бизнесу

Ответить
Развернуть ветку
Колян

Все это ерунда. Балтика, СНГ, Лира. Я вот яички буду кушать

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Чьи яички, Эрдогана или Алиева?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

По одному (-:

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

Это уже какие-то групповые увеселения получаются. Ох нескрепно то как)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Согласен, беда 😂

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Хм, хоть бы ветчинку набросили или зеленушки...

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Деликатес

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Ситуация продолжает ухудшаться, а вместе с ней и ликвидность на торгах турецкой валютой"

Эрдоган, выходи из НАТО, вступай в СНГ, переходи на рубль, и... приостанавливай действия по регистрации лицензионного договора с Карлсбергом.

Такъ победим!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Клятые турки проворачивают нож в псине. Не то что браться-китайцы.
За это купим у них ещё больше яиц и овощей, будут знать как пакостить.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Козявкин

red_mad_robot "всё" получается, раз их VK купили (( А между прочим у этой "веб-студии" оборот за 23 год составил больше 3 ярдов.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Гирняк

Макс вышел в кэш

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда