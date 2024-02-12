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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10-12 февраля: доллар — 90,89 рубля (на 36 копеек меньше, чем 9 февраля), евро — 97,93 рубля (на 42 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:50 мск: доллар — 90,90 рубля, евро — 97,99 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,89 рубля, евро — 98,02 рубля.

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Какие есть проблемы и трудности

Из-за отказа турецких банков от корреспондентских отношений с российскими партнёрами объём торгов турецкой лирой упал до 13,9 млрд рублей в январе 2024 года, по данным Мосбиржи. Это почти в четыре раза меньше, чем в декабре 2023-го. Ситуация продолжает ухудшаться, а вместе с ней и ликвидность на торгах турецкой валютой, пишет «Ъ».

Кто и как адаптируется

Роспатент сообщил национальным патентным ведомствам стран СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные сделки по передаче прав на товарные знаки «Балтики» трём иностранным юрлицам были оформлены «ненадлежащим образом». Пока только Кыргызпатент приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan (ТОО «Карлсберг Казахстан» работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии).

Группа «Аскон» и несколько совладельцев входящих в группу предприятий купили контрольную долю в компании «Про текнолоджиз», занимающейся внедрением систем проектирования и управления жизненным циклом продукции от мировых вендоров.

VK купила 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы «усилить команду разработки цифровых продуктов». Опрошенные «Ъ» эксперты отметили, что в условиях дефицита квалифицированных ИТ-кадров крупным компаниям логично покупать подрядчиков ради команды.

Разработчик и производитель электроники «Аквариус» начал создавать собственную мобильную операционную систему на основе Android.

Объём интернет-торговли в России по итогам 2023 года увеличился на 28% и составил 6,4 трлн рублей, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Доля электронной коммерции в общем объёме розничных продаж выросла с 11,6% в 2022 году до 13,8%. В топ-5 продаваемых в интернете товаров вошли техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, а также товары для красоты и здоровья.

Контекст

Опрошенные РБК, «Ведомостями» и Forbes эксперты считают, что впервые за семь месяцев ЦБ может оставить ключевую ставку без изменения — на уровне 16% годовых. Это связано с замедлением инфляции и снижением инфляционных ожиданий населения. Ближайшее заседание — 16 февраля 2024 года.

Переселение соотечественников в Россию в 2023 году было минимальным за 10 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику МВД. Заявку на участие подали 63,6 тысячи человек, а до России добрались лишь 45,1 тысячи.

Новости предыдущего дня, 11 февраля — здесь.