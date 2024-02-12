Деньги
Евгения Евсеева

VK выкупила 70% в юрлице, принадлежащем компании-разработчику red_mad_robot Статьи редакции

Цель — получить команду разработчиков, так как на рынке дефицит квалифицированных ИТ-кадров, отмечают опрошенные «Коммерсантом» собеседники.

  • VK выкупила 70% в юрлице ООО «Много приложений», которое принадлежит российскому разработчику цифровых решений red_mad_robot, обнаружил «Коммерсантъ» в ЕГРЮЛ.
  • «Много приложений» создано в феврале 2023 года, пишет издание. По данным на сайте, компания разрабатывает «доступный магазин приложений». Какой — не указано, но в архивной версии сайта есть QR-код, ведущий на скачивание RuStore, который разрабатывает VK.
  • В VK сообщили изданию, что к работе над RuStore привлекают «различных подрядчиков для проведения исследований и аналитики». А приобретение доли в «Много приложений» направлено «на усиление команды разработки цифровых продуктов».
  • Условия сделки в компании не раскрыли. Гендиректор CorpSoft Константин Рензяев оценил покупку доли приблизительно в 20 млн рублей.
  • По мнению источника «Ъ», сделка связана с «недостатком квалифицированных ИТ-кадров, который испытывают крупные российские холдинги», поэтому привлечение готовых команд через покупку актива — «нормальное решение».
  • Опрошенные изданием эксперты с этим согласны: крупным компаниям выгоднее приобретать готовые команды у подрядчиков, которые уже в курсе их бизнес-логики, чем тратить время на поиск и обучение «людей с улицы».

#новости #vk #redmadrobot

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 Aza Dzi

Вк выкупит вообще все в России

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Андрей Панов

Про Яндекс не забывай. Рынок пополам делят

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Дмитрий Куприянов

Яндекс там еще уходит в новые продукты. А эти велосипед решили не придумать, а купить

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Сергей С.

Имеет смысл погуглить кто гендиректор и кто конечный бенефициар :)

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Вася Пражкин

Нет. Мы в VC тут будем отбиваться руками и ногами!

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Zloy Marketolog
оценил покупку доли приблизительно в 20 млн рублей

Как-то очень печально зарабатывают IT-компании в России... Это годовая зп одного айтишника в штатах

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Сан Саныч

Так там у них кроме приятного дизайна сайта особо достижений нет. И то сайт наверное под заказ делали, а не сами

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Dmitriy

Они часто на конференциях выступали, рассказывали какие они крутые и как крупные компании с ними работают.
Примерно лет 5 назад, был на одной из них. Я думал это крупная компания, а оказывается вот оно как.

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Вася Пражкин

Так может там в red_mad_robot осталось полтора толковых разработчика, остальные поуехали. А джуны особо не котируются.

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Колян

ВК, предлагаю вам купить мой диван. Ну а че, если все скупаете

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Дмитрий Куприянов

Если будет выгодно, почему и нет

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Fred Han

А ещё говорят что в вк не выкупают

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Zloy Marketolog
дефицит квалифицированных ИТ-кадров

Вернулись же...

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Дмитрий Зима

видимо не те

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Andrey Chuguev

ВК тот ещё пылесос

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Артур Каримов

Реально. Всасывает все, на чем можно заработать. Ну или то, что можно испортить))

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Сан Саныч

Там мне кажется можно только психологический климат испортить... Деньгами опять же

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Andrey Chuguev

"— Первое, о чём я хотел сказать: у нас очень много денег! Их совсем много," © Толя Ч.

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Георгий

Ну купили они компанию, но разработчиков-то самих не купили, это иллюзия, захотят уволятся, не захотят останутся

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Davidov Alexander

Да куда вы денетесь, тима строоооойся, рааз! Два!

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Дмитрий Зима

если это те, кто действительно создал рустор, то 20 млн рублей звучит как-то мелко

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Дмитрий Куприянов

Вот вроде айтишников дофига, а нормальных нет. Перестаю верить всем, кто говорит мне, что он айтишник...

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Fred Han

Я айтишник, что дальше?

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