VK выкупила 70% в юрлице, принадлежащем компании-разработчику red_mad_robot Статьи редакции
Цель — получить команду разработчиков, так как на рынке дефицит квалифицированных ИТ-кадров, отмечают опрошенные «Коммерсантом» собеседники.
- VK выкупила 70% в юрлице ООО «Много приложений», которое принадлежит российскому разработчику цифровых решений red_mad_robot, обнаружил «Коммерсантъ» в ЕГРЮЛ.
- «Много приложений» создано в феврале 2023 года, пишет издание. По данным на сайте, компания разрабатывает «доступный магазин приложений». Какой — не указано, но в архивной версии сайта есть QR-код, ведущий на скачивание RuStore, который разрабатывает VK.
- В VK сообщили изданию, что к работе над RuStore привлекают «различных подрядчиков для проведения исследований и аналитики». А приобретение доли в «Много приложений» направлено «на усиление команды разработки цифровых продуктов».
- Условия сделки в компании не раскрыли. Гендиректор CorpSoft Константин Рензяев оценил покупку доли приблизительно в 20 млн рублей.
- По мнению источника «Ъ», сделка связана с «недостатком квалифицированных ИТ-кадров, который испытывают крупные российские холдинги», поэтому привлечение готовых команд через покупку актива — «нормальное решение».
- Опрошенные изданием эксперты с этим согласны: крупным компаниям выгоднее приобретать готовые команды у подрядчиков, которые уже в курсе их бизнес-логики, чем тратить время на поиск и обучение «людей с улицы».
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Вк выкупит вообще все в России
Про Яндекс не забывай. Рынок пополам делят
Яндекс там еще уходит в новые продукты. А эти велосипед решили не придумать, а купить
Имеет смысл погуглить кто гендиректор и кто конечный бенефициар :)
Нет. Мы в VC тут будем отбиваться руками и ногами!
Как-то очень печально зарабатывают IT-компании в России... Это годовая зп одного айтишника в штатах
Так там у них кроме приятного дизайна сайта особо достижений нет. И то сайт наверное под заказ делали, а не сами
Они часто на конференциях выступали, рассказывали какие они крутые и как крупные компании с ними работают.
Примерно лет 5 назад, был на одной из них. Я думал это крупная компания, а оказывается вот оно как.
Так может там в red_mad_robot осталось полтора толковых разработчика, остальные поуехали. А джуны особо не котируются.
ВК, предлагаю вам купить мой диван. Ну а че, если все скупаете
Если будет выгодно, почему и нет
А ещё говорят что в вк не выкупают
Вернулись же...
видимо не те
ВК тот ещё пылесос
Реально. Всасывает все, на чем можно заработать. Ну или то, что можно испортить))
Там мне кажется можно только психологический климат испортить... Деньгами опять же
"— Первое, о чём я хотел сказать: у нас очень много денег! Их совсем много," © Толя Ч.
Ну купили они компанию, но разработчиков-то самих не купили, это иллюзия, захотят уволятся, не захотят останутся
Да куда вы денетесь, тима строоооойся, рааз! Два!
если это те, кто действительно создал рустор, то 20 млн рублей звучит как-то мелко
Вот вроде айтишников дофига, а нормальных нет. Перестаю верить всем, кто говорит мне, что он айтишник...
Я айтишник, что дальше?