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Источник фото: РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 февраля: доллар —91,07 рубля (на 18 копеек больше, чем 12 февраля), евро — 98,15 рубля (на 22 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:51 мск: доллар — 91,18 рубля, евро — 98,24 рубля.

Курсы на Forex на 8:09 мск: доллар — 91,21 рубля, евро — 98,19 рубля.

По данным Мосбиржи, за январь 2024 года инвесторы открыли 8200 новых индивидуальных инвестиционных счетов — это в 2,5 раза меньше год к году.

Кто и как адаптируется

Правительство допустило, что может упростить порядок регистрации юрлиц для инвесторов из других стран, в том числе «недружественных», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина. Сейчас для этого нужно разрешение правкомиссии. Что могут изменить — пока не говорят, так как это просто идея.

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«Газпром Тех» выкупил около 90% производителя телеком-оборудования и полупроводников «НПФ "Микран"», сообщили источники «Ъ». Ранее активом интересовалась также АФК «Система». Аналитики оценили стоимость 100% бизнеса в 5-14 млрд рублей. Сами стороны сумму сделки не раскрывают.

«Союзмультфильм» занялась созданием концепций для парков развлечений — разработкой оформления, тематического наполнения, планировки и схемы благоустройства. Развивать проекты он планирует с Союзом ассоциаций и партнёров индустрии развлечений. За счёт этого компания рассчитывает к 2030 году увеличить долю выручки от офлайн-площадок с 20% до 30-35% в общей структуре (по данным самой компании, в 2023 году годовая выручка киностудии достигла 1,7 млрд рублей). Участники рынка говорят, что для парков «ставка на отечественные бренды "Союзмультфильма" логична».

«Ъ» обратил внимание на новые вакансии «Яндекса», связанные с развитием рекламного бизнеса за рубежом. Компания ищет главу международных операций, а также юридических и рекламных сотрудников в Чили для местных проектов. Латинская Америка — один из её ключевых внешних рынков.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Чехии рассматривает возможность сделать запрет на выдачу виз и видов на жительство россиянам и белорусам бессрочным (его ввели ещё в 2022 году с рядом исключений), пишут «Ведомости» со ссылкой на чешское агентство.

В 2023 году спрос на ремонт жёстких дисков, ленточных приводов, контроллеров, материнских плат и других компонентов зарубежной вычислительной техники вырос в пять раз год к году, рассказал «Ъ» управляющий партнер «Мобиус Технологии» Михаил Сизов. Причины — санкционное давление и проблемы с поставками.

Контекст

В 2023 году Россия заняла первое место по иностранным инвестициям в Иране, рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов. Объём вложений он не назвал.

РБК подготовило инфографику, чтобы показать, как менялся туристический поток россиян в Турцию с 2018-го по 2023 год. По предварительным итогам последнего россияне совершили 6,31 млн поездок в страну.

Российские ведомства обсуждают с африканскими странами возможность открыть новые направления для полётов, сообщил директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко.

По итогам 2023 года российский экспорт в страны Азии увеличился на 5,6% год к году — с $290,4 млрд до $306,6 млрд, — а доля азиатских стран в общем объёме экспорта России составила 72%.

К середине февраля 2024 года стоимость десятка яиц в российской рознице в среднем снизилась до 129,08 рубля — это на 3% ниже показателей начала января, рассказали в «Руспродсоюзе».

Новости предыдущего дня, 12 февраля — здесь.