ЦБ допустил ввод предельной суммы для беспроцентной рассрочки — РБК Статьи редакции
К июню 2024 года он планирует разработать поправки, которые определят порядок покупки товаров с помощью BNPL-сервисов («купи сейчас — плати потом»).
- ЦБ обсуждает возможное регулирование платной и бесплатной моделей рассрочки с участниками рынка, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора. Платные рассрочки — это, «по сути, потребительские кредиты», поэтому и выдавать их должны профессиональные кредиторы и потом передавать данные о них в бюро кредитных историй (БКИ).
- Беспроцентные рассрочки смогут предоставлять специализированные операторы, которых можно будет регистрировать в едином реестре. В «Альфа-банке» («Подели») и «Долями» («Тинькофф») считают, что реестр нужен. «Не хочется, чтобы рынок "отъедали" микрофинансовые организации и те, кто предлагает POS-кредиты под видом оплаты частями», — объяснил руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.
- Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заёмщиков, ЦБ думает ввести лимит на максимальную сумму бесплатной рассрочки. Возможный порог пока не определили. Серегин говорит, что ЦБ рассматривает диапазон в 60-80 тысяч рублей при средних чеках у опрошенных компаний до 6000 рублей.
- Среди других идей — разрешить сервисам превышать порог, но обязать передавать эти данные в БКИ, что беспокоит участников рынка больше всего. Для BNPL нужен только номер телефона клиента. В БКИ же «обмен данными завязан на паспорте». Это значит, что сервис должен будет запросить паспорт, а затем получить согласие на передачу данных в бюро и запрос информации оттуда.
- В «Яндексе» («Сплит») считают, что это «превратит высокотехнологичный продукт в стандартный потребкредит». В «Тинькофф» ранее предлагали создать альтернативу БКИ для обмена данными между BNPL-сервисами, но регулятор отказывается рассматривать эту идею.
- BNPL-сегмент недостаточно развитый, чтобы спешить с регулированием, так как оно может негативно повлиять на продавцов и клиентов, думают в «Яндексе». По словам представителя компании, в других странах сегмент формировался пять-семь лет, и только после этого местные регуляторы определяли, какие ограничения ввести.
- По предварительным данным аналитиков Frank RG, объём BNPL-продаж в 2023 году оценивают в 100-120 млрд рублей. При этом доля таких покупок, как прогнозируют эксперты, к концу 2024-го составит не более 2% от всего рынка электронной торговли.
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он там не в курсе, что сам же тинь по платинум башляет рассрочками за деньги (обзывая это почему то рассрочкой с комиссией здесь и сейчас)?
Что-то так и не понял обоснование для регулирования. У гос структур стояк на реестры что ли?
Нужен реестр туалетной бумаги - чтобы россиянин не купил слишком много.
И не увеличил нагрузку на ЦБЗ страны.
Дабл ять!
Бог реестров уже сыт, кажется.«Не хочется, чтобы рынок "отъедали" ...»
Конечно, банки только за будут. Тут прибыть могут отожрать.
Нам этот ваш БНПЛ и нахуй не нужон.
Необходимо создать реестровый реестр реестров и тогда враг ни за что не догадается.