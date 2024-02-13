Деньги
Полина Лааксо

ЦБ допустил ввод предельной суммы для беспроцентной рассрочки — РБК Статьи редакции

К июню 2024 года он планирует разработать поправки, которые определят порядок покупки товаров с помощью BNPL-сервисов («купи сейчас — плати потом»).

  • ЦБ обсуждает возможное регулирование платной и бесплатной моделей рассрочки с участниками рынка, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора. Платные рассрочки — это, «по сути, потребительские кредиты», поэтому и выдавать их должны профессиональные кредиторы и потом передавать данные о них в бюро кредитных историй (БКИ).
  • Беспроцентные рассрочки смогут предоставлять специализированные операторы, которых можно будет регистрировать в едином реестре. В «Альфа-банке» («Подели») и «Долями» («Тинькофф») считают, что реестр нужен. «Не хочется, чтобы рынок "отъедали" микрофинансовые организации и те, кто предлагает POS-кредиты под видом оплаты частями», — объяснил руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.
  • Чтобы ограничить рост долговой нагрузки заёмщиков, ЦБ думает ввести лимит на максимальную сумму бесплатной рассрочки. Возможный порог пока не определили. Серегин говорит, что ЦБ рассматривает диапазон в 60-80 тысяч рублей при средних чеках у опрошенных компаний до 6000 рублей.
  • Среди других идей — разрешить сервисам превышать порог, но обязать передавать эти данные в БКИ, что беспокоит участников рынка больше всего. Для BNPL нужен только номер телефона клиента. В БКИ же «обмен данными завязан на паспорте». Это значит, что сервис должен будет запросить паспорт, а затем получить согласие на передачу данных в бюро и запрос информации оттуда.
  • В «Яндексе» («Сплит») считают, что это «превратит высокотехнологичный продукт в стандартный потребкредит». В «Тинькофф» ранее предлагали создать альтернативу БКИ для обмена данными между BNPL-сервисами, но регулятор отказывается рассматривать эту идею.
  • BNPL-сегмент недостаточно развитый, чтобы спешить с регулированием, так как оно может негативно повлиять на продавцов и клиентов, думают в «Яндексе». По словам представителя компании, в других странах сегмент формировался пять-семь лет, и только после этого местные регуляторы определяли, какие ограничения ввести.
Источник: «78»
  • По предварительным данным аналитиков Frank RG, объём BNPL-продаж в 2023 году оценивают в 100-120 млрд рублей. При этом доля таких покупок, как прогнозируют эксперты, к концу 2024-го составит не более 2% от всего рынка электронной торговли.
Пользовались BNPL-сервисами?
Да.
Нет.
Показать результаты
Переголосовать
Проголосовать

#кредиты #новости #bnpl #рассрочки

651 показ
771 открытие
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 неформат
«Не хочется, чтобы рынок "отъедали" микрофинансовые организации и те, кто предлагает POS-кредиты под видом оплаты частями», — объяснил руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.

он там не в курсе, что сам же тинь по платинум башляет рассрочками за деньги (обзывая это почему то рассрочкой с комиссией здесь и сейчас)?

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Что-то так и не понял обоснование для регулирования. У гос структур стояк на реестры что ли?

Ответить
Развернуть ветку
Риэлтор (не) нужен!

Нужен реестр туалетной бумаги - чтобы россиянин не купил слишком много.
И не увеличил нагрузку на ЦБЗ страны.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
которых можно будет регистрировать в едином реестре

Дабл ять!

Бог реестров уже сыт, кажется.

«Не хочется, чтобы рынок "отъедали" ...»

Конечно, банки только за будут. Тут прибыть могут отожрать.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Нам этот ваш БНПЛ и нахуй не нужон.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Chuguev

Необходимо создать реестровый реестр реестров и тогда враг ни за что не догадается.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
4 комментария
Раскрывать всегда