«Хоум Банк» запустил сервис оплаты покупок по частям для бизнеса Статьи редакции
Его могут подключить маркетплейсы и онлайн-магазины.
- BNPL-сервис («купи сейчас — плати потом») от «Хоум Банка» позволяет совершать покупки в онлайне и офлайне без привязки банковской карты и ограничений по покупкам и сумме каждой из них — но в рамках лимита, рассказали в компании.
- Максимальный лимит — 300 тысяч рублей, можно купить один товар за эту сумму или несколько. Максимальная продолжительность рассрочки не ограничена, частота платежей — раз в месяц минимум. Сервис можно подключить как под брендом банка, так и в формате white label — то есть под собственным брендом, без упоминания банка. Подать заявку можно на сайте «Хоум Банка».
- Есть два варианта работы. Первый — полноценная интеграция. Оплата и оформление происходят в личном кабинете на сайте или в приложении площадки. Так «Хоум Банк» работает с крупными маркетплейсами и интернет-компаниями.
- Пример: запущенные в январе 2024 года покупки в кредит у «Авито». Сумму лимита, продолжительность погашений и стоимость услуги обсуждают с партнёром, они могут быть общими для всей площадки или разными для конкретных товаров.
- Второй вариант не требует интеграции, запустить его можно за три дня. Компании нужно будет только разместить для оплаты в онлайне или офлайне QR-код — покупатель сможет его отсканировать и списать деньги со своего лимита. Такую схему будут внедрять среди существующих партнёров банка в сфере POS-кредитования.
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Недавно читал, не помню где именно, что все эти оплаты частями банки воспринимают как микрозаймы, что негативно сказывается на КИ.
Интересно послушать мнение кредитных экспертов. Потегайте знакомых
достаточно заказать выписку с БКИ и посмотреть как определяется платежка - ничего плохого в этом нет, если платишь во время
В БКИ информация не попадает https://vc.ru/money/1028161-cb-dopustil-vvod-predelnoy-summy-dlya-besprocentnoy-rassrochki-rbk
Вроде везде пишут что вся информация попадает в БКИ
Везде пишут обратное.
Скорее всего это не так. Ни в каких БКИ оплата частями не отображается. И данными по таким покупкам никто с конкурентами обмениваться по доброй воле не станет. Я например пользуюсь кучей сервисов оплаты частями от разным магазинов и банков, при том, что кредит мне не одобряет ни один банк и ни одна микрофинансовая организация (после банкротства). Так что появление ещё одного сервиса - отличный шаг. Тем более покупатель не платит проценты и никаких переплат нет.
Покупаешь ифон по частям и хоум банк такой…с начала ты снимаешь рубашку, потом медленно трусы, не спеши, по частям братик, по частям
Я бы запретил реально молодым интернет, они ж реально по частям себя там продают во всех смыслах
По-моему молодняк наооборот как-то бережнее с деньгами обращается
*сужу только по себе и по своим друзьям/знакомым
Вот да, у меня больше знакомых среди молодых (до 25 лет) откладывает, чем дядечек после 30))) ну и закредитованность у молодняка поменьше
ха, молодость то время когда хочу всё сразу здесь и сейчас, ну насколько крядитов дадут, а платить это ж потом, жизнь большая
Тоже сложилось такое мнение, финграмотность думаю все же выше
Потому что ценности разные
Я например куплю себе стейк за 3 косаря, а молодой себе носки гучи
Не знаю насчет бережно, но сидят они все поголовно в носках гучи, но худые, больные и голодные, не в тему, провел параллель
Ну не обобщайте, я тоже предпочту хорошую еду носкам гучи)
А могли бы эти 3 косаря отложить и купить куриную грудку))))
Мало предпринимателю четверть оборота отдавать маркетплейсу, сейчас ещё и банки хотят от твоих денег отщипнуть процентов 5-10
Это же не про онлайн-эквайринг, где с любой покупки по умолчанию платишь, а про тех, кто у тебя иначе бы и не купил, потому что денег не было. То есть, расширяешь свою аудиторию таким образом, так же как и партнёрскими программами.
Если ваше говно не хотят покупать за наличку, продайте его в кредит.
А если в кредит не берут?)))
В смысле не берут? Китайские автомобили — берут, квартиры по 10 квадратных метров — берут, и наше, как миленькие, брать будут!
А почему бы и да ) По-моему сейчас даже магазины на диване предлагают купить в рассрочку их чудо-товары по чудо-цене с чудесными скидками ))
На Авито, классная возможность хакерам теперь доходы получать.
Поправьте ссылку в новости, Ваша не открывается
Когда уже этот Хоум банк то уже сдохнет.
Понабрали руководителей с улицы, теперь самые последние на рынке сервисы запускают.