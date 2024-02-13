Fundmates Ильи Дронова привлёк $2 млн — стартап финансирует YouTube-блогеров в США в обмен на долю с их доходов Статьи редакции
Сервис подбирает авторов с аудиторией от 500 тысяч подписчиков, оценивая проекты по 50 метрикам.
- Fundmates привлёк инвестиции от частных российских и американских инвесторов, среди которых синдикат D&P основателя eLama Алексея Довжикова, сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер, сооснователь AI Factory Григорий Ткаченко и другие. Об этом сообщила компания. Условия сделки не раскрываются.
- Сервис в 2022 году основал в США Илья Дронов, который до этого был в том числе директором по продукту в Grow Food. В команде стартапа 15 человек.
Fundmates финансирует американских YouTube-блогеров с активной аудиторией от 500 тысяч подписчиков в США. Эти средства авторы инвестируют в развитие канала, запуск новых форматов и другое. В обмен в течение 12-24 месяцев блогеры передают Fundmates часть дохода от видеосервиса — 15-45%.
- Проект отбирает авторов с помощью разработанной им скоринговой системы. Она анализирует 50 метрик у каждого YouTube-канала, прогнозирует денежный поток блогера и принимает решение о выдаче денег — от $30 тысяч до $1 млн. За полгода, по собственным данным, стартап поддержал более 30 авторов на $1,5 млн.
Привлечённые инвестиции Fundmates используют для скаутинга блогеров, финансирования их работы и усиления маркетинга. Команда хочет охватить рынок YouTube-блогеров в США, а затем масштабироваться в другие страны.
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Неплохо, может выстрелить
Почему я вспомнил последнюю серию южного парка...
Сайт чисто wise)
"Сервис подбирает авторов с аудиторией от 500 тысяч подписчиков, оценивая проекты по 50 метрикам."- если бы у меня было бы 500к я бы сам как то справлялся без доп финансирования и продюсирования
Если просто себя на телефон снимать, то да. А так есть возможность запускать большие проекты, которые стоят денег