Fundmates финансирует американских YouTube-блогеров с активной аудиторией от 500 тысяч подписчиков в США. Эти средства авторы инвестируют в развитие канала, запуск новых форматов и другое. В обмен в течение 12-24 месяцев блогеры передают Fundmates часть дохода от видеосервиса — 15-45%.