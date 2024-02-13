Европейский финтех-стартап Finom основателей «Модульбанка» привлёк €50 млн Статьи редакции
Компания предлагает банковские онлайн-услуги для бизнеса и работает в нескольких странах Европы.
- Finom привлёк €50 млн от General Catalyst и фонда Northzone. Компания потратит деньги на укрепление позиций на основном рынке — в Германии — и на расширение во Франции, Нидерландах, Испании и других европейских странах.
- По данным Northzone, за четыре года клиентами Finom стали 85 тысяч малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. Стартап предлагает банковские услуги (обработку счетов и кредиторской задолженности), валютные операции, управление расходами и другое. Компания показала «один из лучших» результатов по NPS (индекс потребительской лояльности), удержанию клиентов и органическому росту, отметил фонд.
- Finom создали в 2019 году основатели «Модульбанка» Андрей Петров, Олег Лагута и Яков Новиков, а также инвестор Константин Стискин. Штаб-квартира находится в Амстердаме, офисы есть на Кипре, в Польше, Испании и Германии.
- В 2020 году компания привлекла $12 млн от Target Global, Cogito Capital, Entree Capital и других, чтобы выйти на новые европейские рынки. В 2021-м в интервью The Bell Новиков сказал, что Finom не будет запускаться в России из-за жёсткой конкуренции и «ценовых войн».
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По сути компания занимается аудитом (грубо говоря). А аудит, как нам известно, очень тяжёлый процесс, поэтому такие суммы инвестиций обоснованы.
больше похоже на аутсорсинг finops и факторинг
Даже как-то странном учитывая последнюю дискриминацию. Видимо эти там кланяются вовсю.
Не факт, что эти деньги не российского происхождения. Инвестиции через закрытый фонд сейчас - единственный путь хоть какой-то бизнес вести.
Так же, в целом, и раньше финансировались проекты.