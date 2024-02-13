Акции разработчика ПО для финсектора «Диасофт» подорожали на 40% после IPO на Мосбирже Статьи редакции
Стоимость одной бумаги достигла 6300 рублей.
- В ходе IPO, которое прошло 13 февраля 2024 года, «Диасофт» разместил 800 тысяч акций (8% компании) по цене 4500 рублей за штуку. Из них 500 тысяч бумаг было выпущено в рамках допэмиссии, а 300 тысяч принадлежали действующим акционерам.
- Общий объём IPO составил 4,14 млрд рублей, а рыночная капитализация «Диасофта» достигла 47,25 млрд рублей. Полученные деньги компания планирует направить на «реализацию стратегии роста».
- Торги акциями компаниями на Мосбирже начались в 17:54 мск под тикером DIAS. Сразу после их начала бумаги подорожали на 40%. На 18:49 мск стоимость одной акции составила 6300 рублей, следует из данных Мосбиржи.
- «Диасофт» занимается разработкой программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, пишет РБК. Компания работает более 30 лет, среди её клиентов — крупнейшие российские банки, страховые и управляющие компании. В апреле 2023 года она была включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.
- По информации издания, выручка «Диасофта» на 30 сентября 2023-го увеличилась на 118% год к году и составила 16,8 млрд рублей, данные о чистой прибыли не приводятся. Дивидендная политика компании предполагает выплату 80% от EBITDA в 2024-2025 годах.
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Следует привести справку о том, что все банки в РФ обязаны очень скоро перейти на импортозамещённое ПО, где у Диасофта есть комплексное предложение.
А еще справку дадите о конкурентах?
Это тем более не объясняет зачем им с таким перспективным кэшфлоу вдруг понадобилось выходить на биржу, кроме как чтобы раздуть и зафиксировать рыночную цену, или набить карманы. Или начать скупать всех подряд, что, впрочем, для Диасофта было бы очень нетипично.
А, так вот кому надо говорить спасибо за утечки наших данных. Программисты
Долго думали чего бы написать?
Непривычный процесс, правда? Думать... Надо же, думать!
Нет. Как только прочитал цитируемую часть предложения, сразу коммент родился.
Надеюсь я помог понять как работают комментарии.
Голубоглазый блондин, наверняка спортивного телосложения - зачем ему много думать.
У меня конституция тела такая, что я не полнею. И по этой логике не думаю.
А так хочется, пополнеть и начать много думать как все 🥺
Я долгое время думал, что у меня такое же телосложение... пока 30 не стукнуло. Уже столько лет прошло, но до сих пор не могу смириться с реальностью, много думаю.
Целые 6 минут, ради 50 копеек
Не, не им, чмошникам инсайдерам
Краткая инструкция о том как раздувать стоимость компании через допэсисию, и искусственный спрос.
Тут скорее спекуляции, как выросла, так в пятницу и упадет
Диасофт вроде как монополисты, вся госуха переходит на их софт.
🤡
Новый рецепт IPO, который вошел в моду
✔ Объявляем о размещении софтверной компании - бенефициара импортозамещения и в целом очень модной темы;
✔ Запускаем IPO на 4 с небольшим миллиарда рублей с минимальным free float (при оценке компании в 47 млрд);
✔ Набиваем в книгу заявок желающих так, что она переподписана в 10 раз;
✔ Объявляем цену размещения по верхней границе ценового коридора;
✔ Даём мизерную аллокацию: 1-3 акций на сотни тысяч рублей в заявке, кому-то - вообще ничего;
✔ Получаем результат: в стакане 405к бидов и +40% в первый день торгов.
🔮 Между тем на 2024 год Мосбиржа прогнозирует еще десятки IPO на 60 млрд руб. Причет только один кандидат хочет привлечь 50 млрд, остальные - видимо, будут рассыпаны бисером, по описанной выше схеме.