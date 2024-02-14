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Источник фото: «Ведомости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 февраля: доллар — 91,20 рубля (на 13 копеек больше, чем 13 февраля), евро — 98,19 рубля (на 4 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 07:13 мск: доллар — 91,30 рубля, евро — 97,82 рубля.

Курсы на Forex на 7:31 мск: доллар — 91,31 рубля, евро — 97,79 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры подготовило законопроект, по которому правительство и ЦБ смогут определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры — с 2025 года они должны будут перейти на российское ПО, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

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В конце января 2024 года «Лента» подала заявку на регистрацию знака «Вингараж», обнаружил «Ъ». По словам источника газеты на рынке розничной торговли, «Лента» разрабатывает формат алкомаркетов с уклоном на винный ассортимент и уже ищет сотрудников. В самой компании от комментариев отказались.

Основатель компании-производителя электроники Fplus Алексей Мельников зарегистрировал фирму ООО «Русплатформа» — она займётся производством межсетевых экранов для фильтрации сетевого трафика, сообщили «Ведомости».

Какие есть проблемы и трудности

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники предложило Минпромторгу отказаться от идеи маркировать потребительскую электронику, так как российский рынок «в достаточной степени легальный», чтобы не принимать дополнительных мер против контрафакта. Некоторые участники обсуждений полагают, что если фирмы выступают против, значит, им есть что скрывать — например, «серые» схемы поставок.

По данным RTVI, некоторые россияне получили на границе с Эстонией памятки с предупреждением, что российско-эстонскую границу могут в любой момент закрыть из-за «миграционного давления». Та же информация размещена и на сайте эстонской пограничной службы.

Средние затраты одной кредитной организации на интеграцию цифрового рубля составят 200-300 млн рублей, подсчитали исследователи «Яков и партнёры» (бывшая «дочка» McKinsey в России) и Центрального университета. Если банк до этого не инвестировал в аналогичные проекты, то такие затраты «могут стать весомыми».

Контекст

По итогам четвёртого квартала 2023 года на российском рынке прошло 135 сделок слияния и поглощения на общую сумму $17,2 млрд — это рекорд за последние два года, следует из данных агентства AK&M. За год показатели составили 536 и $50,59 млрд соответственно. Объём сделок по выкупу российских активов у иностранцев при этом сократился по итогам года: с $16,3 млрд в 2022 году до $11 млрд в 2023-м.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, что дефицит легковых автомобилей на российском рынке «глобально пройден»: сначала помогло налаживание механизма параллельного импорта, а потом — приток китайских брендов.

На 1 января 2024 года объём иностранной налички у россиян составил 8,72 трлн рублей или $97,24 млрд, сократившись по итогам 2023-го, подсчитало РБК на основе статистики ЦБ. По словам аналитиков, «это иллюстрация того, что такие активы стали менее доступны населению».

По итогам 2023 года российские фильмы в зарубежном кинопрокате собрали $17,6 млн — это на 2,8% больше показателей 2022 года, рассказало издание «Бюллетень кинопрокатчика». Количество вышедших в заграничный прокат фильмов составило 46 против 65 в прошлом году. В пятёрку лидеров вошли «Коты Эрмитажа», «Мира», «Жена Чайковского», «Кощей. Похититель невест» и «Большое путешествие. Специальная доставка».

За 2023 год китайский автомобильный производитель Haval повысил уровень локализации модели Jolion за счёт российской телематики — это позволило ей остаться единственной моделью, кроме Lada, доступной в программе льготного автокредитования, пишет «Ъ».

Правительство России изучает возможность наладить регулярное морское сообщение с архипелагом Шпицберген в Норвегии, чтобы привлечь к нему больше внимания со стороны туристов, пишут «Ведомости» со ссылкой на министра по делам развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

В 2023 году средняя стоимость духов в России составила 1545 рублей за флакон, подсчитали в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак»), что на 24% меньше, чем в 2022 году. Аналитики оператора объяснили снижение средней цены ростом интереса к духам российского производства, которые стоят дешевле импортных.

По данным Headhunter, в 2023 году россияне получили 516 тысяч приглашений на работу за рубежом от иностранных и российских работодателей — на 38% больше год к году. Их количество заметнее всего увеличилось со стороны фирм в Туркменистане, Аргентине, США, Великобритании, Греции, Румынии и Грузии. (В тексте РБК не уточняется, что подразумевают под «приглашением»: просто отклик на резюме или офер).

Новости предыдущего дня, 12 февраля — здесь.