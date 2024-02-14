Минэк предложил не штрафовать бизнес за нарушение надзорных требований, а обязывать его инвестировать в исправление Статьи редакции
Если аналогичный эксперимент среди бюджетных организаций окажется успешным.
- О том, что Минэкономразвития разрабатывает концепцию подобного законопроекта, рассказали «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Херсонцева. Поправки, связанные с экспериментом в социально значимых учреждениях, подготовят в течение 2024 года, но Минэк допускает, что по итогам обсуждений механизм могут запустить сразу и для частного бизнеса.
- В «концепции совершенствования контрольной деятельности» схема описана так: надзорный орган выявляет нарушение обязательных требований и заключает с учреждением специальное соглашение, в котором будет прописана «дорожная карта» по устранению недочётов. Данные о соглашениях будут заносить в единый реестр, чтобы за процессом могла следить прокуратура.
- На время, отведённое на исправление, административное дело заводить не будут. В документе говорится, что это позволит компаниям исправлять ошибки «с учётом имеющихся ресурсов». По словам Херсонцева, это часто требует много временных, кадровых и финансовых затрат. «В таких случаях можно бесконечно приходить и штрафовать предприятия, но нарушения не устраняются», – сказал он. Если не исправить недочёты в срок, организацию всё-таки оштрафуют.
- Некоторые опрошенные газетой юристы считают идею нереализуемой. Поступления от штрафов, согласно правительственному плану, должны увеличиваться, но такая мера этому помешает. Замена штрафов на инвестиции в своё же предприятие также может лишить государство «рычагов принуждения бизнеса к соблюдению законов», оставив ему только опцию приостановить деятельность.
- Существует и другой риск, говорят эксперты: если надзорный орган по каким-то причинам не обнаружит нарушений, компания может решить, что разрабатывать дорожную карту и вкладывать деньги в модернизацию не нужно.
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Потравить сотни тысяч людей -> составить дорожную карту "не травить людей в ближайший месяц" -> все довольны.
Утечка данных? Вот вам дорожная карта.
— Что вы, что вы, никакое это не раскулачивание. Это — инвестиции в колхозы.
Да и вообще, не пора ли уже отказаться от устаревшего «штрафы» и просто добавить бизнесу ещё один взнос/налог? Инвестналог, например.
Вадим д на месте
Mikhail бдит. Зачем-то.
Не пора ли нам проситься в редактуру,модераторы? Мы за виси тут вайб создаем, или на худой пускай 15 рублей доплачивают
Ибо кому эта помойка без комментов интересна
Спасибо, не надо. Тут и так хватает домохозяек и домохозяинов с Яндекс толоки и политических ботов, работающих за 15 рублей/коммент.
А свои хипстерские вайбы оставьте при себе, тут и так их завалом, и причем бесплатно. Лучше пишите что-то нормальное и интересное, а не очередной самоанонизм
El Classico…
Если штрафовать на десятки и сотни миллионов каждый раз быстро устранят.
«В таких случаях можно бесконечно приходить и штрафовать предприятия, но нарушения не устраняются»
Звучит как неиссякаемый источник пополнения бюджета.
Поправки, связанные с экспериментом в социально значимых учреждениях
Своим всё, чужим закон.
Мне одному кажется, что это здравая идея? Если исходить, конечно, из еретической мысли о том, что предприниматели не сатанисты и поедатели детей, а пытаются вести бизнес, и нарушения чаще продиктованы ошибкой/незнанием, чем злым умыслом.
ржу вголосину
Есть же обкатанный годами метод – посадить на бутылку/дубинку/гантелю, почему бы им не воспользоваться.
Хорошая идея. Даже формулировка приятная. Молодцы.