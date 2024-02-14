Деньги
Евгения Евсеева

ЦБ изучит ситуацию со сбоями на Мосбирже — она дважды останавливала торги из-за проблем с серверами Статьи редакции

Причины неполадок изучат и отработают, чтобы они не повторялись в будущем.

  • Мсобиржа приостанавливала торги 13 февраля 2024 года с 13:58 мск до 15:54 мск— из-за аппаратной ошибки основного сервера, после чего биржа в течение часа перешла на резервный. Площадке пришлось сдвинуть старт торгов акциями «Диасофта».
  • Затем торги прерывались 14 февраля с 10:36 мск по 11:45 мск — из-за ошибки конфигурации сервера, на который Мосбиржа перешла накануне.
  • Мосбиржа оперативно информирует ЦБ обо всех произошедших технологических инцидентах, причины сбоев отработают, чтобы «исключить их в дальнейшем», рассказал «Интерфаксу» первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
  • По его словам, Мосбиржа — «ключевая инфраструктура с очень сложной ИТ-составляющей», она «действительно настоящая изюминка ИТ-технологий».

Конечно, в таких сложных системах время от времени могут быть какие-то технологические сбои. Но насколько вы знаете, Мосбиржа эффективно и быстро справляется с такого рода сбоями именно за счёт того, что у неё качественная инфраструктура и персонал, который может решать подобного рода проблемы. Мы все надеемся, что в будущем таких сбоев будет минимальное количество.

Владимир Чистюхин, первый запред ЦБ
  • Чистюхин добавил, что ЦБ, как надзорное ведомство, «обращает особое внимание» на ИТ-составляющую Мосбиржи, регулярно тестирует «коллег», проводит опросы и «делает всё необходимое для обеспечения непрерывности деятельности».

#новости #цб #мосбиржа

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22 комментария
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 Abnatop Sky
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S.Capusta

А почему сервер Мосбиржи должен быть лучше, чем трубы в Подольске, это видно в лупу? ))

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Вадим Д.

Серваки нескрепные, вот и нарушают. Оклеить шильдиками и водичкой из проруби полить — работать будут как миленькие.

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Abnatop Sky

https://www.youtube.com/watch?v=TwwxGKch7ss

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Юрий Морозов

А что если сбой связан именно с поливом водичкой из проруби?

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Alexander Bobylev

Её забыли освятить.

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Олег Волк

Американцы дудосят, уверен на 100%

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Hox

Лично Байден со своего айфона, пока очередной лифт оскверняет.

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Ненавижу Лицемеров

Как они могут нас ддосить если мы еще в прошлом году последние чипы из стиральных машин на калибры пустили? С тех пор все торги только голубиной почтой.

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Юрий Морозов
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jonewayne

А мы в отместку дудосим их выборы

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винтик и шпунтик

Да это вообще афигеть что у нас биржа ещё работает. Могли бы уже всё запретить. 🙄

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Pavel Loginov

не расстреляли - и на том спасибо

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Ale K

Я запрещаю торговать

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Вася Пражкин

Можно проще сделать - принимается закон о недопустимости простоев. Иначе - огромный штраф, конфискация активов, Колыма на 20 лет.

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неформат

изюминка, у меня ларёк с мороженым стабильней работает этой изюминки

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Плюха

Просто на ларьках с мороженым держится вся цивилизация

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Юрий Морозов

Вы сейчас сравнили техническую сложность мосбиржи и ларька с мороженым?..

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неформат

да

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Баки
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Алексей Попов

Хорошо что отреагировали оперативно. "Причины неполадок изучат и отработают, чтобы они не повторялись в будущем" хотелось бы чтобы такого вообще не было больше.

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legacy

Я поржу если у них там бэкофис на диасофте))

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19 комментариев
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