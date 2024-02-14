ЦБ изучит ситуацию со сбоями на Мосбирже — она дважды останавливала торги из-за проблем с серверами Статьи редакции
Причины неполадок изучат и отработают, чтобы они не повторялись в будущем.
- Мсобиржа приостанавливала торги 13 февраля 2024 года с 13:58 мск до 15:54 мск— из-за аппаратной ошибки основного сервера, после чего биржа в течение часа перешла на резервный. Площадке пришлось сдвинуть старт торгов акциями «Диасофта».
- Затем торги прерывались 14 февраля с 10:36 мск по 11:45 мск — из-за ошибки конфигурации сервера, на который Мосбиржа перешла накануне.
- Мосбиржа оперативно информирует ЦБ обо всех произошедших технологических инцидентах, причины сбоев отработают, чтобы «исключить их в дальнейшем», рассказал «Интерфаксу» первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.
- По его словам, Мосбиржа — «ключевая инфраструктура с очень сложной ИТ-составляющей», она «действительно настоящая изюминка ИТ-технологий».
- Чистюхин добавил, что ЦБ, как надзорное ведомство, «обращает особое внимание» на ИТ-составляющую Мосбиржи, регулярно тестирует «коллег», проводит опросы и «делает всё необходимое для обеспечения непрерывности деятельности».
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А почему сервер Мосбиржи должен быть лучше, чем трубы в Подольске, это видно в лупу? ))
Серваки нескрепные, вот и нарушают. Оклеить шильдиками и водичкой из проруби полить — работать будут как миленькие.
https://www.youtube.com/watch?v=TwwxGKch7ss
А что если сбой связан именно с поливом водичкой из проруби?
Её забыли освятить.
Американцы дудосят, уверен на 100%
Лично Байден со своего айфона, пока очередной лифт оскверняет.
Как они могут нас ддосить если мы еще в прошлом году последние чипы из стиральных машин на калибры пустили? С тех пор все торги только голубиной почтой.
А мы в отместку дудосим их выборы
Да это вообще афигеть что у нас биржа ещё работает. Могли бы уже всё запретить. 🙄
не расстреляли - и на том спасибо
Я запрещаю торговать
Можно проще сделать - принимается закон о недопустимости простоев. Иначе - огромный штраф, конфискация активов, Колыма на 20 лет.
изюминка, у меня ларёк с мороженым стабильней работает этой изюминки
Просто на ларьках с мороженым держится вся цивилизация
Вы сейчас сравнили техническую сложность мосбиржи и ларька с мороженым?..
да
Хорошо что отреагировали оперативно. "Причины неполадок изучат и отработают, чтобы они не повторялись в будущем" хотелось бы чтобы такого вообще не было больше.
Я поржу если у них там бэкофис на диасофте))