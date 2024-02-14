Конечно, в таких сложных системах время от времени могут быть какие-то технологические сбои. Но насколько вы знаете, Мосбиржа эффективно и быстро справляется с такого рода сбоями именно за счёт того, что у неё качественная инфраструктура и персонал, который может решать подобного рода проблемы. Мы все надеемся, что в будущем таких сбоев будет минимальное количество.