Raiffeisen Bank International запланировал продать 87,74% белорусского «Приорбанка» компании из ОАЭ Статьи редакции
Договориться о продаже российского бизнеса он не может с мая 2022 года.
- Raiffeisen Bank International (RBI) ведёт переговоры о продаже своей доли 87,74% в «Приорбанке» и его дочерних структурах компании Soven 1 Holding Limited из ОАЭ, говорится в сообщении группы. Сделка позволит RBI полностью уйти с белорусского рынка.
- Продажа доли в «Приорбанке» приведёт к убыткам в размере €225 млн из-за разницы между ценой покупки и текущей балансовой стоимостью актива. Её в компании не раскрыли.
- С мая 2022-го RBI также говорит о планах по уходу с российского рынка, но продолжает работать в стране. В августе того же года Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков, включая «Райффайзенбанк», без разрешения правкомиссии.
- В феврале 2023 года Reuters узнало, что Минфин США начал проверку RBI из-за его бизнеса, связанного с Россией. В марте 2023-го издание сообщило, что Европейский центробанк потребовал от группы уйти с российского рынка: он настаивал на продаже или закрытие подразделения в стране. После этого RBI определилась с планом действий — активы должны продать или вывести из структуры группы.
- В июле 2023 года источники Reuters сообщали, что банк приостановил работу по уходу с российского рынка: власти Австрии опасаются полного разрыва связей с Москвой и защищают RBI перед регуляторами ЕС и США, которые оказывают давление на компанию. В ноябре банк сообщил, что не успеет уйти из России до конца 2023 года из-за необходимости получить множество разрешений.
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А "компания" из ОАЭ на самом деле - ООО "ОАЭ" (-:
Ржунимагу🥱😂😂🤣😅
Пацталом?
Не думаю, что Австрия что-то сможет решить в этом деле, но за защиту мерси, хотя они просто действуют в своих интересах)
@Слегка Придурковатый
Шутку про цифры, срочно!
Ну вот наши восточные друзья начинают потихоньку обзаводиться бизнесами в России)