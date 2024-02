Правительство России утвердило схему, которая уравняет условия для тех, кто ввозит автомобили для «внутреннего потребления» из стран ЕАЭС, и тех, кто проходит растаможку в России с уплатой всех налогов и сборов, пишет BFM. C 1 апреля 2024 года при ввозе в Россию машины из ЕАЭС сумму утильсбора будут рассчитывать по формуле, которая учитывает размер сбора в России, разницу таможенной пошлины и пошлины из декларации и разницу по НДС и акцизу. В правительстве заявили, что это поможет избежать ситуаций, когда машины проходят растаможку на более лояльных условиях, чем в России, из-за чего само предложение потом становится более выгодными по сравнению с официальными поставками или параллельным импортом.

