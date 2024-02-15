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Источник фото: «КамАЗ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 февраля: доллар — 91,43 рубля (на 23 копейки больше, чем 14 февраля), евро — 97,81 рубля (на 38 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:19 мск: доллар — 91,37 рубля, евро — 97,92 рубля.

Курсы на Forex на 7:47 мск: доллар — 91,40 рубля, евро — 97,90 рубля.

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Кто и как адаптируется

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в «КамАЗе», рассказал «Ведомостям» глава российской компании Сергей Когогин. Он не раскрыл ни сумму сделки, ни покупателя. Немецкий партнёр — теперь уже бывший — перестал вести дела с «КамАЗом» ещё в конце февраля 2022 года. (В «Контур.Фокусе» данные на момент публикации не изменились: «Даймлер Аг» по-прежнему владеет 15%).

Правительство России утвердило схему, которая уравняет условия для тех, кто ввозит автомобили для «внутреннего потребления» из стран ЕАЭС, и тех, кто проходит растаможку в России с уплатой всех налогов и сборов, пишет BFM. C 1 апреля 2024 года при ввозе в Россию машины из ЕАЭС сумму утильсбора будут рассчитывать по формуле, которая учитывает размер сбора в России, разницу таможенной пошлины и пошлины из декларации и разницу по НДС и акцизу. В правительстве заявили, что это поможет избежать ситуаций, когда машины проходят растаможку на более лояльных условиях, чем в России, из-за чего само предложение потом становится более выгодными по сравнению с официальными поставками или параллельным импортом.

Ассоциация «Вычислительная техника» предложила Минпромторгу выдавать баллы локализации смартфонам и планшетам за совместимость устройств с российской операционной системой из реестра Минцифры, рассказали источники «Ъ». Никаких решений — даже промежуточных — пока нет.

Какие есть проблемы и трудности

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался прекратить дело о взыскании активов «Рольфа» в пользу государства.

Контекст

Товарооборот Индии с Россией с января по октябрь 2023 года достиг $54,7 млрд, а за весь тот год — по неофициальным оценкам — превысил $60 млрд, сообщило «Прайм» со ссылкой на министерство промышленности и торговли Индии. Россия вошла в четвёрку ключевых торговых партнёров страны и больше всего поставляла нефти.

По итогам 2023 года из российских финансовых организаций «утекло» 170,3 млн записей персональных данных клиентов (платёжные данные не учтены), подсчитали аналитики InfoWatch. Это почти в 57 раз больше, чем в 2021 году, и в 3,2 раза больше, чем в 2022-м. Более 46% утечек пришлось на банки. Рост инцидентов связывают с «активизацией организованных хакерских групп».

Доля «нетоксичных» валют в валютных вкладах в России выросла с апреля 2022 года до начала 2024 года более чем в 50 раз — до 22,9%, сообщил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, ориентируясь на данные ЦБ. Сумма таких вкладов у физлиц достигла на 1 января 2024 года $9,6 млрд — в основном это юани (другие валюты Осадчий не назвал).

В конце 2023 года «Юникредит Банк» столкнулся с резким ростом долговых просрочек по межбанковским кредитам и сравнялся по этому показателю с крупнейшими подсанкционными кредитными организациями в России, пишет «Ъ». По словам участников рынка, дело в «техническом неисполнении» обязательств со стороны нерезидентов.

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