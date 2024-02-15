День 722: немецкая Daimler продала долю в производителе грузовиков «КамАЗ» — сумма сделки и покупатель неизвестны Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 15 февраля: доллар — 91,43 рубля (на 23 копейки больше, чем 14 февраля), евро — 97,81 рубля (на 38 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck (Mercedes-Benz Group) продал свои 15% акций в «КамАЗе», рассказал «Ведомостям» глава российской компании Сергей Когогин. Он не раскрыл ни сумму сделки, ни покупателя. Немецкий партнёр — теперь уже бывший — перестал вести дела с «КамАЗом» ещё в конце февраля 2022 года. (В «Контур.Фокусе» данные на момент публикации не изменились: «Даймлер Аг» по-прежнему владеет 15%).
Правительство России утвердило схему, которая уравняет условия для тех, кто ввозит автомобили для «внутреннего потребления» из стран ЕАЭС, и тех, кто проходит растаможку в России с уплатой всех налогов и сборов, пишет BFM. C 1 апреля 2024 года при ввозе в Россию машины из ЕАЭС сумму утильсбора будут рассчитывать по формуле, которая учитывает размер сбора в России, разницу таможенной пошлины и пошлины из декларации и разницу по НДС и акцизу. В правительстве заявили, что это поможет избежать ситуаций, когда машины проходят растаможку на более лояльных условиях, чем в России, из-за чего само предложение потом становится более выгодными по сравнению с официальными поставками или параллельным импортом.
Ассоциация «Вычислительная техника» предложила Минпромторгу выдавать баллы локализации смартфонам и планшетам за совместимость устройств с российской операционной системой из реестра Минцифры, рассказали источники «Ъ». Никаких решений — даже промежуточных — пока нет.
Какие есть проблемы и трудности
Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался прекратить дело о взыскании активов «Рольфа» в пользу государства.
Контекст
Товарооборот Индии с Россией с января по октябрь 2023 года достиг $54,7 млрд, а за весь тот год — по неофициальным оценкам — превысил $60 млрд, сообщило «Прайм» со ссылкой на министерство промышленности и торговли Индии. Россия вошла в четвёрку ключевых торговых партнёров страны и больше всего поставляла нефти.
По итогам 2023 года из российских финансовых организаций «утекло» 170,3 млн записей персональных данных клиентов (платёжные данные не учтены), подсчитали аналитики InfoWatch. Это почти в 57 раз больше, чем в 2021 году, и в 3,2 раза больше, чем в 2022-м. Более 46% утечек пришлось на банки. Рост инцидентов связывают с «активизацией организованных хакерских групп».
Доля «нетоксичных» валют в валютных вкладах в России выросла с апреля 2022 года до начала 2024 года более чем в 50 раз — до 22,9%, сообщил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, ориентируясь на данные ЦБ. Сумма таких вкладов у физлиц достигла на 1 января 2024 года $9,6 млрд — в основном это юани (другие валюты Осадчий не назвал).
В конце 2023 года «Юникредит Банк» столкнулся с резким ростом долговых просрочек по межбанковским кредитам и сравнялся по этому показателю с крупнейшими подсанкционными кредитными организациями в России, пишет «Ъ». По словам участников рынка, дело в «техническом неисполнении» обязательств со стороны нерезидентов.
Новости предыдущего дня, 14 февраля — здесь.
Доля нетоксичных валют 22,9%.
То есть 77,1% — токсичные вклады. Ужас какой. Законы о штрафах и конфискации после марта начнут принимать? Или объявят юань единственной валютой?
Почему ужас, может это и есть рубли?
Самая токсичная валюта? Всё сходится. Но правители у нас считают иначе.
"Сумма таких вкладов у физлиц достигла на 1 января 2024 года $9,6 млрд"
Значит, указали общую сумму нетоксичных валют в токсичной валюте. Фу такими быть.
Камаз наш!
У нас ещё и деприватизация набирает обороты, металлургические предприятия гос-во прибирает обратно, но это только начало, судя по всему.
Так что, Камаз их!
Ну что можно сказать.. Подфартило Mercedes-Benz. Смогли продать и получить какие-то деньги. Не всем так повезло.
Иностранная компания, РФ, продать.
Эти слова в одном предложении крайне редко встречаются. Вот заменить продать на забрать — тут да, всё «нормально».
Вы про заводы ферросплавов? Там реально мутноватая схема была. Впрочем это характерно для большинства приватизационных сделок в то время.
Да, пока именно про них.
Ну вся приватизация была чистой аферой и чистых сделок, судя по всему, не было вообще.
Но как-то вот 30+ лет всё было норм, а нынче — нашли-таки злодейский след.
Казна пуста, что уж тут.
По большому счету разговоры о деприватизации (или как там правильно) шли очень давно. Просто не сильно старались качать ситуацию. Ну а сейчас время такое - "сгорел сарай - гори и хата"
Никаких решений — даже промежуточных — пока нет
Вот она — «отечественная» электроника в одной фразе.
Как может главный инструмент штрафодобывающей экономики отказаться работать? Это их основная деятельность теперь.
Рост инцидентов связывают с «активизацией организованных хакерских групп»
Отсутствие ответственности за это приводит к росту инцидентов.
Но виноваты злые хацкеры, ага.
Росимущество, кто ж ещё)
Валютные вклады в "не токсичных" валютах считают в $ США, кроме смеха это ничего не вызывает, людей не наебёшь, хотя не всех.
Нае...шь! Ещё как нае...шь! По телевизеру им скажут да и всё! Правда у таких обычно не "токсичных" не "нетоксичных" валют нет...