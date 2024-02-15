Отчёт «Яндекса» за год: выручка выросла до 800 млрд рублей, скорректированная прибыль — 27,4 млрд рублей Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2023 год.
- Выручка за квартал выросла на 51% — до 249,6 млрд рублей, за весь год — на 53%, до 800,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за квартал — 32,9 млрд рублей (рост на 92%), за год — 96,97 млрд рублей (+51%).
- Скорректированная чистая прибыль за квартал — 11,8 млрд рублей, за год — 27,4 млрд рублей, на 155% больше год к году.
- Выручка «Поиска и портала» (включает поиск, геосервисы, «Погоду» и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) в четвёртом квартале выросла на 45%, до 101,1 млрд рублей, за год — на 49%, до 337,5 млрд рублей. Рост обусловлен «результатами поискового бизнеса и рекламной сети» компании. Скорректированный EBITDA за квартал — 50,2 млрд рублей (+36%), за год — 173 млрд рублей (+44%).
- Общая поисковая доля «Яндекса» за четвёртый квартал — 63,8% (в третьем было 62,6%), доля на Android — 63,5% (против 62,5% в третьем), на iOS — 51,2% (на 3,2% больше). Доля мобильной выручки — 62,5% от поисковой (в третьем квартале — 62,9%).
- Выручка сегмента «Мобилити» (такси, каршеринг, аренда самокатов) за год выросла на 36%, а доходы партнёров «Такси» — на 47%, до 974 млрд рублей. Доля поездок на международных рынках такси в декабре 2023-го составила 35% (в третьем — 37%).
- Товарооборот (GMV) сегмента электронной торговли («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери») за квартал вырос на 46%, до 163,9 млрд рублей, за год — на 64%, до 503,4 млрд рублей. Динамику связывают с «органическим ростом пользователей, расширением ассортимента и синергией с подпиской “Плюс” и финтех-сервисами».
- Ассортимент «Маркета» в декабре 2023-го равнялся 57,1 млн товарных наименований. Количество активных продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) в четвёртом квартале выросло на 79% год к году, до 78,1 тысячи, а покупателей — на 33%, до 18,5 млн человек. Доля финтех-продуктов к концу 2023-го превысила 40% в GMV «Маркета».
- GMV O2О-сегмента («Яндекс Доставка», доставка из ресторанов в «Еде» и «Маркет Деливери», «Заправки», «Лавка» в Израиле, а также несколько «экспериментальных сервисов») за квартал вырос на 56% и составил 104,1 млрд рублей. За год — 330,6 млрд рублей (+72%).
- «Плюс и развлекательные сервисы» («Кинопоиск», «Музыка», «Букмейт»): выручка за квартал увеличилась на 72%, до 20,6 млрд рублей, за год — на 110%, до 66,9 млрд рублей. Прибыль сегмента по скорректированному EBITDA — 300 млн рублей за квартал и 2,9 млрд за год. Количество подписчиков «Плюса» — 30,4 млн человек.
- В 2023 году «Яндекс Афиша» продала 17,6 млн билетов (на 71% больше, чем в 2022-м). Оборот прямых продаж сервиса составил 18,5 млрд рублей — это на 121% больше год к году. Партнёры продали билетов на сумму 6,7 млрд рублей (+69%).
- Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») за квартал выросла на 79%, до 7 млрд рублей, за год — на 97%, до 24,2 млрд рублей.
- Сегмент «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» (разработки беспилотных автомобилей Yandex SDG, Yandex Cloud, «360», «Образование», «Устройства и “Алиса”», Yandex Pay, «Яндекс ID и другое) принёс за квартал на 84% больше выручки — 34,8 млрд рублей. За год — 82,73 млрд рублей (+70%). Убыток по скорректированному EBITDA — 15,8 млрд рублей за квартал и 56,7 млрд рублей за год.
- Рост убытков связывают с инвестициями в рост финтех-направления и Yandex SDG, а также «переносом нераспределённых корпоративных расходов, не относящихся к сегментам напрямую». Выручка от «Алисы» и устройств за год выросла до 19,8 млрд рублей (+69%).
- Компания напомнила, что совет директоров «Яндекса» согласовал схему реструктуризации активов. Теперь это должны сделать акционеры — собрание назначено на 7 марта 2024 года.
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Яндекс разрослись молодцы, даже штрафы в 30тыс их не потопили🤣🤣🤣
не удивительный цифры для монополии, которая продолжает пользоваться доминирующим положением и выставлять свои сервисы в топе поиска, заведомо показывая других участников рынка поиска в менее интересном пользователю виде.
Увы - это победа для частной компании, но для макроэкономических движений в рф это гигантское поражение. Монополия это большая проблема и непонятно, почему контролирующие органы это все пропускают.(
Кейсы у меня в профиле, слать ссылками уже подустал.
странно что они этими цифрами кичаться, должно быть стыдно.
странно что к цифрам ни у кого из контролирующих организаций вопросов нет) Так-то гордиться есть чем) Но гордиться для "частной" компании, что хитрит и с государством, и с партнерами
Акции Яндекса хорошо выросли на ожидании этого отчета. Впрочем, и так для любого здравомыслящего человека было логично, что в этих условиях Яндекс очень сильно нарастит и выручку, и прибыль. Остается удивляться только тем людям, которые говорили, что у Яндекса все плохо.
Ну вот, а то ругаете, ругаете в комментах, а компания почти купается в деньгах. Впрочем хороший повод для хейтеров Яндекса высказать накипевшее.
Купается, а захочешь продать такую корову - дадут три копейки, особенности бизнес климата банановой республики...
Ну так не бери три копейки, а бери 30 миллиардов чистой прибыли каждый год
Все новости про яндекс были не зря, выручка есть
в каждый день уж точно должна хоть одна новость про яндекс должна быть, да действительно выручка у них очень хорошая, только еще бы мы могли видеть обратную сторону медали
Выручили выручку, да и прибыль норм.
Не зря пилили.
В следующем году ждём триллион! 🚘🚀
а нам то что вообще до этих денег зарабатывают они а мы только можем наблюдать, поэтому что оин заработают 1 млн и 1000 триллионов это уже точно нас не коснется никак
а есть все тоже самое, только в долларах? фондовый рынок в рублях вон тоже как растет, а в твердой валюте много лет топчится на месте
"Скорректированная чистая прибыль за квартал — 11,8 млрд рублей"
Вот сиди и гадай, там тире или минус. Журналисты, вы про отрицательные числа слышали? Неужели нельзя включать мозг, когда пишите тексты, и писать их так, чтобы избегать возможного двойного толкования?
Это до вычета 1,5 % уже?
чо пацаны ракета
Сейчас уже нет, чуть ранее была, там же около 30% акции прибавили.
надо было раньше брать
Так я ранее и брал. У меня 50% от портфеля - это акции Яндекса.
На монопольном рынке то понятно, а как у яндекса дела на конкурентных рынках вне РФ?