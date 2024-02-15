Российские власти согласовали раздел Baring Vostok — российская структура выкупит 12 его активов Статьи редакции
При этом доля фонда в Ozon должна быть продана «неподсанкционному лицу», говорит источник РБК.
- Распоряжение опубликовано на портале нормативно-правовых актов. Оно разрешает сделки с долями в Ozon и «Ренессанс Страховании», которыми владеет Baring Vostok. Процедура связана с тем, что у компаний есть банковские лицензии, и сделки с ними требуют одобрения президента, отмечает РБК.
- Доли в них перейдут фонду «Восток Инвестиции». Он также получит доли в «Солофарм», Skyeng, «Вкусвилле», Familia и ещё шести компаниях, продажу которых, в свою очередь, одобрила правкомиссия.
- В «Восток Инвестиции» сообщили, что «получили регуляторные разрешения на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинают работу над техническим закрытием сделки».
- При этом, как рассказали РБК два источника на инвестиционном рынке, разрешение на сделку с долей Ozon предполагает «особое условие». По словам одного из них, «Восток Инвестиции» должны будут продать её «российской структуре», владельцы которой не находятся под санкциями. В фонде от комментариев отказались.
- О планах по разделу активов Baring Vostok на российские и международные РБК узнало в декабре 2022 года. Детали сделки в начале 2023 года раскрыл Ozon, направивший в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) соглашение между партнёрами Baring Vostok.
- Из него следовало, что «Восток Инвестиции» под руководством старшего партнёра Елены Ивашенцевой получит доли фонда в 12 связанных с Россией компаниях. Российская структура также должна взять на себя обязательства Baring Vostok перед банками на $140 млн, а через три года после сделки выплатить иностранным продавцам во главе с основателем фонда Майклом Калви ещё $150 млн.
- Долю Baring Vostok в Ozon тогда оценили в символические $60 тысяч. При этом рыночная цена 27,7%, по оценке РБК, составляла $1,37 млрд, а капитализация всей компании на Мосбирже превышала 380 млрд рублей.
- В декабре 2023 года источники The Bell рассказали, что администрация президента не согласовывает реструктуризацию из-за доли в Ozon. По словам одного из них, в Кремле не захотели, чтобы актив достался российским менеджерам Baring Vostok, поскольку на него есть «более подходящие претенденты».
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По слухам, 27,75% Ozon хочет купить VK.
Зачем что то выкупать, если они наши активы просто заблокировали. Проще обменять ....
Потому что в большинстве своем заблокировали не их активы, а ООО рф на которую им плевать. А тут это купит кто надо за 10% от реальной стоимости , после чего будет на этом зарабатывать мильоны и выводить куда и на что надо для своих паханов
Вроде заградительные условия выдвигали чтобы не уходили компании, ан нет - если со скидкой, отчислением и не подсанкционным, то можно, выходит?...
Компании могут уйти в любой момент. Но вот если они хотят уйти с деньгами... то это уже повод поговорить персонально.
Продолжение следует 🌏
Ребята с оптимизмом смотрят в светлое будущее.
А где можно купить 27.7% компании Ozon с таким дисконтом, ну за 60 тысяч баксов? Готов даже накинуть сверху немного.
Интересно, все фирмы проходили какой-то бартер, аукцион или на абум были выбраны (ну как на абум))))