Деньги
Артур Томилко

Турецкий Denizbank начал проверять ВНЖ у клиентов из России Статьи редакции

О планах закрывать счета россиянам банк не объявлял.

  • Denizbank начал рассылать клиентам из России письма с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции, рассказали РБК два посредника, которые помогают россиянам открывать счета в турецких банках.
  • «К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести его в систему, в срочном порядке просим вас отправить на электронную почту ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank» — говорится в письме.
  • Центральный офис банка пока не объяснил причину проверок, сообщил один из посредников Сергей Овсянников. Организация также официально не объявляла о планах закрывать счета россиянам. При этом клиенты, у которых нет турецкого ВНЖ, могут столкнуться с риском блокировок, считает Овсянников.
  • Другой посредник Елена Чернышова сообщила, что уведомления от Denizbank начали приходить с начала февраля 2024 года. Возможной причиной рассылки писем она называет то, что банк обновляет информацию о клиентах, которые покупали недвижимость с целью получения турецкого ВНЖ. По её мнению, прекращать обслуживание активных клиентов не планируют, но могут закрыть счета, по которым нет движения денег и остатка.
  • В январе 2024-го турецкие экспортёры начали сообщать о проблемах при проведении платежей с Россией. А в начале февраля источники «Ведомостей» рассказали, что банки Турции ужесточили политику по отношению к российским клиентам — некоторые начали закрывать счета компаниям из России.

#новости #турция

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 Hann Ahmet

"О планах закрывать счета россиянам банк не объявлял" - ага, это пока, после прочитанных новостей я бы не был так уверен в этом!

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Aina Timo / wdroid.net

Так банки и в лучшие времена регулярно уточняли информацию "о резиденстве" — само по себе это действительно не означает намерение отказать в обслуживании.

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Юрий Б.

Вопрос только в том, что они - турецкие банки - гораздо лояльнее к этому всему относились.

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Риэлтор (не) нужен!

Классика же - сначала завлекаем - даем попользоваться малиной- закручиваем гайки.

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Zloy Sniper

Турецкие компании с дозволения султана учатся сосать двух тёлок. Пока получается. Ну турки, они такие… турки. Им все с рук сходит.

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Ivan Cato

Не всегда и не всё.

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k3rch

Да, это стандартная практика в банковском мире вне зависимости от страны. Называется это KYC - Know Your Customer.

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Aina Timo / wdroid.net

🙂
https://www.youtube.com/watch?v=hT5iRR_2jVo

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КакЦапля

Русафобию разводят.

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Юрий Б.

А если башкир придёт или чуваш? То ему все дадут? Ломается логика.

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Dmitrii Alekseevich

Это же бывший Сбер)

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Премудрый пискарь

Чё творят...

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Император Нолимоций

Ехать давно пора, а не с Карлсоном играться.

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