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Деньги
Полина Лааксо

День 723: в январе 2024 года продажи легковых автомобилей с пробегом сократились в России на 10% год к году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 39 копеек больше, чем 15 февраля), евро — 98,40 рубля (на 59 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 92,29 рубля, евро — 99,34 рубля.

Курсы на Forex на 7:47 мск: доллар — 92,28 рубля, евро — 99,23 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Основными производителями ключевой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании, рассказал глава «Формулы кино» и «Синема Парка» Алексей Васясин. По его словам, такое оборудование не попадает под санкции, но зарубежные компании прекратили поставки в Россию по собственной инициативе, поэтому ввозить его приходится по параллельному импорту, что дольше и дороже.

Контекст

В январе 2024 года россияне купили на 10% меньше легковых автомобилей с пробегом, чем в январе 2023-го, — всего 324,7 тысячи штук, подсчитал «Автостат». Лидерами среди марок стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Источник: Forbes

За 2023 год Роспатент получил 26,7 тысячи заявок на изобретения: 20,6 тысячи российских и 6100 иностранных. В 2022 году, для сравнения, их общее число составило 26,9 тысячи. Наибольший прирост количества заявок пришёлся на такие отрасли, как фармацевтика, нефтедобыча и нефтепереработка, а также биомедтехнологии.

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В 2023 году товарооборот стран Евросоюза с Россией сократился в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом в стоимостном выражении: за год импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил €50,64 млрд, а экспорт ЕС в Россию — €38,32 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные агентства Eurostat.

Источник: РБК
Источник: РБК

По разным оценкам, в 2023 году себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30%. Участники рынка связывают это с ростом цен на логистические услуги и ресурсы и удорожанием стоимости работ. В 2024 году на показателях будет также сказываться дефицит рабочей силы, рассказали участники отрасли «Коммерсанту».

Новости предыдущего дня, 15 февраля — здесь.

#новости

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 Вадим Д.
Основными производителями ключевой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании

Чёрт бы их, клятых, побрал!
Ну да ничего, на всех шильдики найдутся.

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Dektor

Царь сказал что мы слезли с нефтегазовой иглы . 🤭

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Иванов Иван

И пересели на нефтегазовый стержень.

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Вадим Д.

Как видно из графика, РФ — надёжный сырьевой придаток страшного Запада.
К сожалению, конечно, но хотя бы чёрну жижу у нас ещё покупают.

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Иванов Иван

Да, но помните дети, что эти 50 млрд евро напрямую и неизвестно сколько ещё через третьи страны - это ниразу не финансирование Кремля. Запад чётко и окончательно с ним разорвал все отношения.

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Иванов Иван

Поэтому необходимо внимательно присмотреться к Индии и Пакистану купившим у ненавистного Путина пару танкеров сырой нефти. Видимо на их деньгах зиждется его проклятый режим. 🤔

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Фоксик

Так покупали с потолком. Так, что все ок.

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Премудрый пискарь

"Основными производителями ключевой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании"
А как же импортозащемление? Не-е? Не слышали? Пусть на СВЕМ-у снимают!

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Доктор Шкутко

Сча придут простатитные олды и скажут, что свема была-есть самая лучшая

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Andrey Chuguev

"Свема" это вроде как Шосткино (Украина)

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Премудрый пискарь

"Курсы ЦБ на 16 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 39 копеек больше, чем 15 февраля), евро — 98,40 рубля (на 59 копеек больше)."
Наверное начался очередной период полураспада рубля...

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Владимир Егоров

Нужно продержаться до выборов, осталось чуть-чуть. А там можно и по 150-200 делать. К тому же бюджет получит больше валюты с нефти/газа. Выгода!

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Vasilii Dalmatov

Все в одну кучу написано… выдрано из контекста.
Тут разные факторы.

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Слегка Придурковатый

"Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что финансовая модель магистрали между Москвой и Петербургом включает 580 млрд руб. средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также облигации «Газфонда» на 290 млрд руб. По словам министра, проект предусматривает два участка строительства. Первый — от Санкт-Петербурга до Зеленограда, его стоимость оценивают в 1 трлн 755 млрд руб. Второй — строительство выходов из Москвы, на которое планируют выделить 221,5 млрд руб. Господин Савельев пообещал, что поезда будут ходить по магистрали каждые 10–15 минут"

Сказать, что москвичи охуели - ничего не сказать.

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Фоксик

Этой магистрали уже лет 40. Пока что дальше фантазий особо не выходит. Зато перед новым избранием можно в очередной раз пообещать

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Слегка Придурковатый

Это не отменяет того, что москвичи охуели.

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Доктор Шкутко

Народец перекидывает между собой б/ушный ВАЗ, а вот с импортными моделями стало сложнее

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