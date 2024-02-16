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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 39 копеек больше, чем 15 февраля), евро — 98,40 рубля (на 59 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:21 мск: доллар — 92,29 рубля, евро — 99,34 рубля.

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Курсы на Forex на 7:47 мск: доллар — 92,28 рубля, евро — 99,23 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Основными производителями ключевой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании, рассказал глава «Формулы кино» и «Синема Парка» Алексей Васясин. По его словам, такое оборудование не попадает под санкции, но зарубежные компании прекратили поставки в Россию по собственной инициативе, поэтому ввозить его приходится по параллельному импорту, что дольше и дороже.

Контекст

В январе 2024 года россияне купили на 10% меньше легковых автомобилей с пробегом, чем в январе 2023-го, — всего 324,7 тысячи штук, подсчитал «Автостат». Лидерами среди марок стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Источник: Forbes

За 2023 год Роспатент получил 26,7 тысячи заявок на изобретения: 20,6 тысячи российских и 6100 иностранных. В 2022 году, для сравнения, их общее число составило 26,9 тысячи. Наибольший прирост количества заявок пришёлся на такие отрасли, как фармацевтика, нефтедобыча и нефтепереработка, а также биомедтехнологии.

В 2023 году товарооборот стран Евросоюза с Россией сократился в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом в стоимостном выражении: за год импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил €50,64 млрд, а экспорт ЕС в Россию — €38,32 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные агентства Eurostat.

Источник: РБК

Источник: РБК

По разным оценкам, в 2023 году себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30%. Участники рынка связывают это с ростом цен на логистические услуги и ресурсы и удорожанием стоимости работ. В 2024 году на показателях будет также сказываться дефицит рабочей силы, рассказали участники отрасли «Коммерсанту».

Новости предыдущего дня, 15 февраля — здесь.