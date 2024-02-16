День 723: в январе 2024 года продажи легковых автомобилей с пробегом сократились в России на 10% год к году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 39 копеек больше, чем 15 февраля), евро — 98,40 рубля (на 59 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Основными производителями ключевой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании, рассказал глава «Формулы кино» и «Синема Парка» Алексей Васясин. По его словам, такое оборудование не попадает под санкции, но зарубежные компании прекратили поставки в Россию по собственной инициативе, поэтому ввозить его приходится по параллельному импорту, что дольше и дороже.
Контекст
В январе 2024 года россияне купили на 10% меньше легковых автомобилей с пробегом, чем в январе 2023-го, — всего 324,7 тысячи штук, подсчитал «Автостат». Лидерами среди марок стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.
За 2023 год Роспатент получил 26,7 тысячи заявок на изобретения: 20,6 тысячи российских и 6100 иностранных. В 2022 году, для сравнения, их общее число составило 26,9 тысячи. Наибольший прирост количества заявок пришёлся на такие отрасли, как фармацевтика, нефтедобыча и нефтепереработка, а также биомедтехнологии.
В 2023 году товарооборот стран Евросоюза с Россией сократился в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом в стоимостном выражении: за год импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил €50,64 млрд, а экспорт ЕС в Россию — €38,32 млрд, пишет РБК со ссылкой на данные агентства Eurostat.
По разным оценкам, в 2023 году себестоимость строительства коммерческой недвижимости в России выросла на 15-30%. Участники рынка связывают это с ростом цен на логистические услуги и ресурсы и удорожанием стоимости работ. В 2024 году на показателях будет также сказываться дефицит рабочей силы, рассказали участники отрасли «Коммерсанту».
Новости предыдущего дня, 15 февраля — здесь.
Чёрт бы их, клятых, побрал!
Ну да ничего, на всех шильдики найдутся.
Царь сказал что мы слезли с нефтегазовой иглы . 🤭
И пересели на нефтегазовый стержень.
Как видно из графика, РФ — надёжный сырьевой придаток страшного Запада.
К сожалению, конечно, но хотя бы чёрну жижу у нас ещё покупают.
Да, но помните дети, что эти 50 млрд евро напрямую и неизвестно сколько ещё через третьи страны - это ниразу не финансирование Кремля. Запад чётко и окончательно с ним разорвал все отношения.
Поэтому необходимо внимательно присмотреться к Индии и Пакистану купившим у ненавистного Путина пару танкеров сырой нефти. Видимо на их деньгах зиждется его проклятый режим. 🤔
Так покупали с потолком. Так, что все ок.
"Основными производителями ключевой для кинопоказа техники по-прежнему остаются западные компании"
А как же импортозащемление? Не-е? Не слышали? Пусть на СВЕМ-у снимают!
Сча придут простатитные олды и скажут, что свема была-есть самая лучшая
"Свема" это вроде как Шосткино (Украина)
"Курсы ЦБ на 16 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 39 копеек больше, чем 15 февраля), евро — 98,40 рубля (на 59 копеек больше)."
Наверное начался очередной период полураспада рубля...
Нужно продержаться до выборов, осталось чуть-чуть. А там можно и по 150-200 делать. К тому же бюджет получит больше валюты с нефти/газа. Выгода!
Все в одну кучу написано… выдрано из контекста.
Тут разные факторы.
"Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что финансовая модель магистрали между Москвой и Петербургом включает 580 млрд руб. средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также облигации «Газфонда» на 290 млрд руб. По словам министра, проект предусматривает два участка строительства. Первый — от Санкт-Петербурга до Зеленограда, его стоимость оценивают в 1 трлн 755 млрд руб. Второй — строительство выходов из Москвы, на которое планируют выделить 221,5 млрд руб. Господин Савельев пообещал, что поезда будут ходить по магистрали каждые 10–15 минут"
Сказать, что москвичи охуели - ничего не сказать.
Этой магистрали уже лет 40. Пока что дальше фантазий особо не выходит. Зато перед новым избранием можно в очередной раз пообещать
Это не отменяет того, что москвичи охуели.
Народец перекидывает между собой б/ушный ВАЗ, а вот с импортными моделями стало сложнее