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Деньги
Маша Цепелева

ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции

До этого регулятор пять раз повышал её.

  • Банк России принял решение из-за снижения «инфляционного давления». Но внутренний спрос продолжает «значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг». Главное ограничение — дефицит трудовых ресурсов.
  • Но «замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт и склонность населения к сбережению» начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту, считает регулятор. Этот процесс займёт «продолжительное время».
  • Следующее заседание Банка России об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.
Фото «РИА Новости»
  • Большинство опрошенных РБК, «Ведомостями» и Forbes аналитиков предполагали, что ключевая ставка останется на уровне 16%.
  • В бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды» аналитики указали, что в декабре 2023 года — январе 2024 года «в потребительском сегменте начал формироваться дезинфляционный тренд». Во многом из-за «ужесточения денежно-кредитной политики» уменьшилось ценовое давление «в потребительских ценах с высокой зависимостью от валютного курса».
  • К концу 2023 года инфляция снизилась до 7,4 против 7,5% в ноябре. На 12 февраля 2024-го годовой рост цен составил 6,6%. Но в ЦБ по-прежнему считают, что говорить об устойчивости тренда пока рано.
  • Вместе с замедлением инфляции в январе снизились и инфляционные ожидания населения — с 14,2 (данные за декабрь 2023 года) до 12,7%. Но это всё ещё высокий уровень.
  • Ставка начнёт снижаться, если ЦБ увидит устойчивое снижение цен, не связанное с временными эффектами, в течение трёх месяцев, оценил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил её больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
  • В апреле начал снижать, постепенно уровень опустился до 7,5%. Но в июле 2023 года поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13% и 15%. С декабря 2023-го уровень ставки — 16% годовых.

Материал дополняется

#новости #цб

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44 комментария
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 Vladislav

@Кот.Финанс проверьте фейс айди

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Кот.Финанс

??

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Невкусно и грустно

Как там кривая облиг? Второе ушко котика с резким снижением инфляции/ставки уже рисует?

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Кот.Финанс

Вот

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Кот.Финанс

Для нормального рисунка надо 20%

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Роман Величкин

Вы цитировали экспертов, которые обещали 13%, а то и меньше, а вы сами предполагали диапазон 14-15.5%, якобы, чтобы ЦБ показал, что "в экономике всё нормально".

Представители ЦБ, кстати, незадолго до выхода того поста говорили, что ставку снижать не будут. И сдержали слово.

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Кот.Финанс

Серьезно? Покажите!

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Кот.Финанс

Сегодня писал пост что 30 из 30 ждут неизменности ставки. И там же писал что пространство для снижения уже сейчас есть и снижать уже можно, нужно. Но ее оставят. Перечитайте

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Вячеслав Быков

Наверно это имеют в виду https://vc.ru/u/1070781-kot-finans/992290-klyuchevuyu-stavku-snizyat-v-fevrale

Ключевую ставку снизят в феврале — Кот.Финанс на…
Остался всего месяц до первого в 2024 году заседания ЦБ по ключевой ставке. Напомним: во второй…
vc.ru
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Твой друг и товарищ

Мы добавили тебе статью, что бы ты мог комментить статью, пока комментишь статью

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Jeff Trump

И что это нам получается надо еще спасибо сказать что они ставку не повысили? А снизить ставку они не желают случайно?

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tbIkworez

Блин, опять сделали не так, как хотят в комментах, вот глупые банкиры

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Владимир Егоров

Я хотел, чтобы ставку понизили.

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Владимир Егоров

А я хотел ,чтоб повысили.

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Владимир Егоров

Идите нафиг, пусть оставляют как есть.

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Sergey Folps

Чтобы населения ещё больше закредитовалось и цены вышли за пределы солнечной системы?

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Сергей Демянчук

Я может конечно ошибаюсь, но разве это делается не для того чтобы снизить покупательскую способность, чтобы люди стали тратить меньше? Просто сейчас брать кредит ну такое себе занятие, проценты конские.

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Микс из мусоровоза

Даже если ставку снизят до 3%, банки будут добивать до тридцадки страховками и прочим.

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Sergey Folps

Точнее отбить охоту тратить больше путем дорогих денег, ставка упадет пойдут займы рынок перегревается и инфляция

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Либерал-смузихлеб 3.0

А почему рубль падает?

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Kiss1nger

Это не падение. Реальное падение будет после процедуры, имитирующей выборы.

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Буквоед

Секта свидетелей Кот.Финанса верит в свободный курс рубля в нынешних условиях.

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Leo Uvarov

дык и при несвободном курсе его нужно повышать, иначе проблемы с бюджетом.

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Иван Беляев

Если это имитация, зачем бюджетникам предлагают проголосовать за ботоксного, за целую тысячу рублей?

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Невкусно и грустно

10 баксов за подпись, которая ничего не решает? Куда можно подойти за деньгами?

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Чечёточник

Либо экспортеры временно перестали вываливать выручку на рынок, либо кто-то опять уходит из России. Подозреваю, что Яшка.

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Константин Павлюченко

слезы ждем

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Дмитрий Шусов

Спасибо, что не повысили реально

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Гавриил Злобин

Ну вы подождите

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Артур Федосеев

а мне даже как то не вериться, пять раз повысили а тут на 6 раз решили сохранить? Как то странно выходит

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Алекс

Бог не дурак, любит пятак😉

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Roman

А можно нам другого главу Центробанка?

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Слегка Придурковатый

Ну не повысили и не повысили.

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Малкин Никита

Бубнить то че?

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debil
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Буквоед

А фулл будет?

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GoodBuyer

Видимо цены на недвижимость начнут снижаться из-за более недоступной ипотеки ))

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Малкин Никита

Эх, если бы

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Roman

Цены у нас растут от любой причины. Как и на бензин.

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Угарает-Над-Комментариями

Ну так март близко)) подождите

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Alex GODERATOR

Из пустого в порожнее

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Константин Павлюченко

Ждем послемартие

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Частный инвестор

Ну, если инфляция продолжит и в феврале разгоняться теми же темпами, что и в январе, то поднимут ставку после выборов уже и не на 0.5-1%, как можно было сейчас, а еще больше. Однако что-то ни доллар, ни акции сохранению ставки не радуются, похоже, ждут заявлений Набиуллиной, интересно будет послушать)

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Супер лингвист 12 языков

Пока ЦБ думали я уже начала осваивать 13 язык 😛

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