ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых Статьи редакции
До этого регулятор пять раз повышал её.
- Банк России принял решение из-за снижения «инфляционного давления». Но внутренний спрос продолжает «значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг». Главное ограничение — дефицит трудовых ресурсов.
- Но «замедление роста потребительской активности, охлаждение спроса на импорт и склонность населения к сбережению» начинают создавать условия для возвращения экономики к сбалансированному росту, считает регулятор. Этот процесс займёт «продолжительное время».
- Следующее заседание Банка России об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.
- Большинство опрошенных РБК, «Ведомостями» и Forbes аналитиков предполагали, что ключевая ставка останется на уровне 16%.
- В бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды» аналитики указали, что в декабре 2023 года — январе 2024 года «в потребительском сегменте начал формироваться дезинфляционный тренд». Во многом из-за «ужесточения денежно-кредитной политики» уменьшилось ценовое давление «в потребительских ценах с высокой зависимостью от валютного курса».
- К концу 2023 года инфляция снизилась до 7,4 против 7,5% в ноябре. На 12 февраля 2024-го годовой рост цен составил 6,6%. Но в ЦБ по-прежнему считают, что говорить об устойчивости тренда пока рано.
- Вместе с замедлением инфляции в январе снизились и инфляционные ожидания населения — с 14,2 (данные за декабрь 2023 года) до 12,7%. Но это всё ещё высокий уровень.
- Ставка начнёт снижаться, если ЦБ увидит устойчивое снижение цен, не связанное с временными эффектами, в течение трёх месяцев, оценил старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года регулятор повысил её больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
- В апреле начал снижать, постепенно уровень опустился до 7,5%. Но в июле 2023 года поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12%, 13% и 15%. С декабря 2023-го уровень ставки — 16% годовых.
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@Кот.Финанс проверьте фейс айди
??
Как там кривая облиг? Второе ушко котика с резким снижением инфляции/ставки уже рисует?
Вот
Для нормального рисунка надо 20%
Вы цитировали экспертов, которые обещали 13%, а то и меньше, а вы сами предполагали диапазон 14-15.5%, якобы, чтобы ЦБ показал, что "в экономике всё нормально".
Представители ЦБ, кстати, незадолго до выхода того поста говорили, что ставку снижать не будут. И сдержали слово.
Серьезно? Покажите!
Сегодня писал пост что 30 из 30 ждут неизменности ставки. И там же писал что пространство для снижения уже сейчас есть и снижать уже можно, нужно. Но ее оставят. Перечитайте
Наверно это имеют в виду https://vc.ru/u/1070781-kot-finans/992290-klyuchevuyu-stavku-snizyat-v-fevrale
Мы добавили тебе статью, что бы ты мог комментить статью, пока комментишь статью
И что это нам получается надо еще спасибо сказать что они ставку не повысили? А снизить ставку они не желают случайно?
Блин, опять сделали не так, как хотят в комментах, вот глупые банкиры
Я хотел, чтобы ставку понизили.
А я хотел ,чтоб повысили.
Идите нафиг, пусть оставляют как есть.
Чтобы населения ещё больше закредитовалось и цены вышли за пределы солнечной системы?
Я может конечно ошибаюсь, но разве это делается не для того чтобы снизить покупательскую способность, чтобы люди стали тратить меньше? Просто сейчас брать кредит ну такое себе занятие, проценты конские.
Даже если ставку снизят до 3%, банки будут добивать до тридцадки страховками и прочим.
Точнее отбить охоту тратить больше путем дорогих денег, ставка упадет пойдут займы рынок перегревается и инфляция
А почему рубль падает?
Это не падение. Реальное падение будет после процедуры, имитирующей выборы.
Секта свидетелей Кот.Финанса верит в свободный курс рубля в нынешних условиях.
дык и при несвободном курсе его нужно повышать, иначе проблемы с бюджетом.
Если это имитация, зачем бюджетникам предлагают проголосовать за ботоксного, за целую тысячу рублей?
10 баксов за подпись, которая ничего не решает? Куда можно подойти за деньгами?
Либо экспортеры временно перестали вываливать выручку на рынок, либо кто-то опять уходит из России. Подозреваю, что Яшка.
слезы ждем
Спасибо, что не повысили реально
Ну вы подождите
а мне даже как то не вериться, пять раз повысили а тут на 6 раз решили сохранить? Как то странно выходит
Бог не дурак, любит пятак😉
А можно нам другого главу Центробанка?
Ну не повысили и не повысили.
Бубнить то че?
А фулл будет?
Видимо цены на недвижимость начнут снижаться из-за более недоступной ипотеки ))
Эх, если бы
Цены у нас растут от любой причины. Как и на бензин.
Ну так март близко)) подождите
Из пустого в порожнее
Ждем послемартие
Ну, если инфляция продолжит и в феврале разгоняться теми же темпами, что и в январе, то поднимут ставку после выборов уже и не на 0.5-1%, как можно было сейчас, а еще больше. Однако что-то ни доллар, ни акции сохранению ставки не радуются, похоже, ждут заявлений Набиуллиной, интересно будет послушать)
Пока ЦБ думали я уже начала осваивать 13 язык 😛