Деньги
Артур Томилко

ЦБ обратился в ФАС из-за комиссий банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки Статьи редакции

Такая практика приводит к завышению стоимости жилья.

  • Центробанк обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков по программе льготной ипотеки, которую ввели некоторые банки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
  • По её словам, действия банков приводят к завышению стоимости жилья по отношению к рыночной, поскольку в цену включается уплаченная застройщиком комиссия. ЦБ планирует использовать свои надзорные полномочия для того, чтобы «жильё в залоге оценивалось соответствующим образом».
  • Основной проблемой Набиуллина назвала «несправедливую конкуренцию», инструменты для борьбы есть у ФАС. При этом она отметила, что часть крупных банков уже отказалась от комиссий для застройщиков. ЦБ также рассматривает возможность увеличить для них лимиты по ипотечной госпрограмме.

  • Банки начали менять условия по льготной ипотеке в начале 2024 года после ужесточения условий для таких кредитов. Они стали оформлять льготную ипотеку только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку.

  • Против таких практик выступали Минфин и ЦБ. А 31 января ФАС запросила у Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Промсвязьбанка», «Открытия» и «Совкомбанка» обоснование комиссий для застройщиков-партнёров при выдаче льготной ипотеки.

#новости #цб #ипотека

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2 комментария
Old Papay

«несправедливую конкуренцию» - хмм, интересно, почему она у нас есть, даже нет предположений.

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Либерал-смузихлеб 3.0

Позорная коррупционна система, созданная с целью озолотить банковское и строительное лобби за счет граждан

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