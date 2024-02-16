ЦБ обратился в ФАС из-за комиссий банков для застройщиков при выдаче льготной ипотеки Статьи редакции
Такая практика приводит к завышению стоимости жилья.
- Центробанк обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков по программе льготной ипотеки, которую ввели некоторые банки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
- По её словам, действия банков приводят к завышению стоимости жилья по отношению к рыночной, поскольку в цену включается уплаченная застройщиком комиссия. ЦБ планирует использовать свои надзорные полномочия для того, чтобы «жильё в залоге оценивалось соответствующим образом».
- Основной проблемой Набиуллина назвала «несправедливую конкуренцию», инструменты для борьбы есть у ФАС. При этом она отметила, что часть крупных банков уже отказалась от комиссий для застройщиков. ЦБ также рассматривает возможность увеличить для них лимиты по ипотечной госпрограмме.
Банки начали менять условия по льготной ипотеке в начале 2024 года после ужесточения условий для таких кредитов. Они стали оформлять льготную ипотеку только клиентам, которые покупают жильё у застройщиков-партнёров. Девелоперы же должны платить банкам комиссию, которая позволяет снизить процентную ставку.
- Против таких практик выступали Минфин и ЦБ. А 31 января ФАС запросила у Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», «Промсвязьбанка», «Открытия» и «Совкомбанка» обоснование комиссий для застройщиков-партнёров при выдаче льготной ипотеки.
199 показов
434 открытия
«несправедливую конкуренцию» - хмм, интересно, почему она у нас есть, даже нет предположений.
Позорная коррупционна система, созданная с целью озолотить банковское и строительное лобби за счет граждан