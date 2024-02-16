После сделки «Совкомбанк» планирует «полное слияние» с «Хоум банком», приводит издание слова Хотимского. Этот процесс займёт 9-12 месяцев. Объединённая структура будет работать под брендом «Совкомбанка». В начале второго квартала 2024-го компания сообщит клиентам «Хоум банка», что будет с их кредитными продуктами.

