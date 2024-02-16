«Совкомбанк» запланировал купить «Хоум банк» — сделку хотят закрыть в 2024 году Статьи редакции
Объединённая структура будет работать под брендом покупателя, для клиентов «Хоум банка» пока ничего не меняется.
- «Совкомбанк» и «Хоум банк» договорились об объединении бизнеса. Стороны планируют закрыть сделку до конца 2024 года после получения одобрений регуляторов.
- Сделку проведут в два этапа. Сначала «Совкомбанк» купит 51% акций «Хоум банка» за счёт эмиссии своих новых акций в размере 5% уставного капитала. Эти бумаги получат акционеры «Хоум банка» без вывода на биржу, пишет Frank Media со ссылкой на первого зампредправления «Совкомбанка» Сергея Хотимского. Акционеры «Хоум банка» обязались не продавать полученные в качестве оплаты сделки акции до 1 января 2025 года.
- На втором этапе «Совкомбанк» планирует приобрести оставшиеся 49% акций «Хоум банка» с оплатой деньгами в течение 2024-2025 годов. По словам Хотимского, покупатель рассчитывает на собственные средства.
После сделки «Совкомбанк» планирует «полное слияние» с «Хоум банком», приводит издание слова Хотимского. Этот процесс займёт 9-12 месяцев. Объединённая структура будет работать под брендом «Совкомбанка». В начале второго квартала 2024-го компания сообщит клиентам «Хоум банка», что будет с их кредитными продуктами.
- В «Хоум банке» заверили клиентов, что продолжают работать в обычном режиме: « Реквизиты, способы пополнения, адреса отделений, контакты службы поддержки — всё остаётся прежним». Компания обещает обеспечить «плавный переход».
- «Хоум банк» работал в России под брендом «Хоум Кредит» с 2002 года, напоминает РБК. В 2022-м чешская инвестгруппа PPF и её «дочка» Home Credit продала активы в России группе частных инвесторов и ушла с российского рынка.
336 показов
1.2K открытий
Я всю жизнь думал что название означает "Советский Коммунистический Банк", а оказалось это "Современный Коммерческий"
Пожалуй мне хватит на сегодня интернета.
От совка они недалеко ушли. Все в порядке.
Этим и подкупают.
Говно хочет купить помойку
Совкомбанк из микрофинансов и сервиса рассрочки превратился в банк благодаря покупки "Восточного банка". теперь ждем повышения его уровня до финансовой группы с пенсионными вкладами.
Оба, только недавно была новость, что покупатель Хоум Банка неизвестен, а тут уже и поделили!
Какое интригующее пуш-уведомление :)
Либо Твиттер , либо Х..йню, сиди гадай теперь...
СовХомБанк
Нужны еще дочки СовХозБанк и ЗавХозПанк
🐍 купит 🐸 это понятно,
единственный вопрос - хоум банк это ООО "ХКФ Банк", какие акции этого ООО купит Совкомбанк?
мне было достаточно глянуть тариф дебетовки, чтобы понять насколько современный банк, хотя, по меркам Костромы возможно. Банк вообще не заморачивался хотя бы не в альбомном виде формировать пдф, когда влезло бы и в книжном, спасибо что не в ворде
жаль хомяка, хороший банк был