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Деньги
Артур Томилко

День 724: Общая сумма исков российских инвесторов к Euroclear и Clearstream достигла 689,5 млрд рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Wikipedia 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 72 копейки больше, чем 16 февраля), евро — 98,40 рубля (на 95 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 16 февраля мск: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,17 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 16 февраля: доллар — 92,21 рубля, евро — 99,21 рубля.

Кто и как адаптируется

Общая сумма исков российских инвесторов к Euroclear и Clearstream достигала 689,5 млрд рублей, пишут «РБК Инвестиции». Всего в российских арбитражных судах рассматриваются 98 заявлений в отношении европейских депозитариев. По шести искам заявители добились полного полного или частичного удовлетворения требований совокупно на 10 млрд рублей.

Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Им больше не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

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Контекст

Объём денежных переводов из России в крупнейшие страны СНГ в декабре 2023-го снизился на 36% год к году и составил, $627,6 миллиона, следует из открытых данных, которые проанализировало «РИА Новости». Переводы в Грузию сократились в 4,5 раза, до $70,5 миллиона. Отправления в Казахстан уменьшились втрое, до $14,8 миллиона.

Новости предыдущего дня, 16 февраля — здесь.

#новости

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 Не трясись

Почему иски не подают к тому кто начал это всё без предупреждения?

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Иван

Так к ним и подают, они не дали предупреждения и времени на перерегистрацию бумаг.

Даже США вводя санкции дают полгода на завершение отношений.

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Andrey Zykov

Да предупреждали всех о рисках, у многих был шанс вывести деньги, но кто-то рискнул, желая сохранить или заработать. Хотя, могу и не знать всего.

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Мистер Твистер

Тут никто не выкупил походу🤔

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Александр Кудин

Риторический вопрос видимо

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Dmitry
Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Им больше не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Почему 10 лет назад этого не сделали? Вышло бы на порядок дешевле того, что длится уже 724-ый день

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Вася Пражкин
Им больше не придётся подтверждать владение русским языком

Я не понял, это чьи соотечественники, что на русском не говорят?

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Андрей Панов

Ну родились в другой стране, поэтому не говорят на русском, но сами имеют русские корни. Большинство евреев, которые едут в Израиль, не знают иврит

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