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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 72 копейки больше, чем 16 февраля), евро — 98,40 рубля (на 95 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 16 февраля мск: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,17 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 16 февраля: доллар — 92,21 рубля, евро — 99,21 рубля.

Кто и как адаптируется

Общая сумма исков российских инвесторов к Euroclear и Clearstream достигала 689,5 млрд рублей, пишут «РБК Инвестиции». Всего в российских арбитражных судах рассматриваются 98 заявлений в отношении европейских депозитариев. По шести искам заявители добились полного полного или частичного удовлетворения требований совокупно на 10 млрд рублей.

Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Им больше не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Контекст

Объём денежных переводов из России в крупнейшие страны СНГ в декабре 2023-го снизился на 36% год к году и составил, $627,6 миллиона, следует из открытых данных, которые проанализировало «РИА Новости». Переводы в Грузию сократились в 4,5 раза, до $70,5 миллиона. Отправления в Казахстан уменьшились втрое, до $14,8 миллиона.

Новости предыдущего дня, 16 февраля — здесь.