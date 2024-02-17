День 724: Общая сумма исков российских инвесторов к Euroclear и Clearstream достигла 689,5 млрд рублей Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 17-19 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 72 копейки больше, чем 16 февраля), евро — 98,40 рубля (на 95 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Общая сумма исков российских инвесторов к Euroclear и Clearstream достигала 689,5 млрд рублей, пишут «РБК Инвестиции». Всего в российских арбитражных судах рассматриваются 98 заявлений в отношении европейских депозитариев. По шести искам заявители добились полного полного или частичного удовлетворения требований совокупно на 10 млрд рублей.
Правительство упростило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Им больше не придётся подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
Контекст
Объём денежных переводов из России в крупнейшие страны СНГ в декабре 2023-го снизился на 36% год к году и составил, $627,6 миллиона, следует из открытых данных, которые проанализировало «РИА Новости». Переводы в Грузию сократились в 4,5 раза, до $70,5 миллиона. Отправления в Казахстан уменьшились втрое, до $14,8 миллиона.
Новости предыдущего дня, 16 февраля — здесь.
Почему иски не подают к тому кто начал это всё без предупреждения?
Так к ним и подают, они не дали предупреждения и времени на перерегистрацию бумаг.
Даже США вводя санкции дают полгода на завершение отношений.
Да предупреждали всех о рисках, у многих был шанс вывести деньги, но кто-то рискнул, желая сохранить или заработать. Хотя, могу и не знать всего.
Тут никто не выкупил походу🤔
Риторический вопрос видимо
Почему 10 лет назад этого не сделали? Вышло бы на порядок дешевле того, что длится уже 724-ый день
Я не понял, это чьи соотечественники, что на русском не говорят?
Ну родились в другой стране, поэтому не говорят на русском, но сами имеют русские корни. Большинство евреев, которые едут в Израиль, не знают иврит