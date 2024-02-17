OpenAI закрыла сделку по продаже акций сотрудников при оценке в $86 млрд — Bloomberg Статьи редакции
В апреле 2023 года стартап оценивали в $29 млрд.
- OpenAI договорилась о продаже своих акций в рамках тендерного предложения фонду Thrive Capital, сообщают Bloomberg и The New York Times. Сделка позволит сотрудникам обналичить принадлежащие им бумаги компании.
- По словам собеседника Bloomberg, знакомого с деталями, тендерное предложение оценивает OpenAI в $86 млрд.
- В апреле 2023-го источники TechCrunch рассказали, что OpenAI привлекла $300 млн от нескольких венчурных фондов. Оценка компании тогда составила около $29 млрд.
- В августе того же года The Information и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что с 2022 года выручка OpenAI выросла втрое и достигла $80 млн в месяц, а по итогам 2023-го может составить больше $1 млрд.
- В сентябре WSJ узнала, что OpenAI начала обсуждать с инвесторами продажу части акций, в том числе принадлежащих сотрудникам, по оценке компании в $80-90 млрд. А в декабре источники Bloomberg рассказали, что стартап ведёт переговоры о новом раунде инвестиций при оценке в $100 млрд.
- Один из крупнейших инвесторов OpenAI — Microsoft. В январе 2023-го корпорация объявила об «многомиллиардных» вложениях в стартап, а её доля достигла 49%. В ноябре Microsoft получила место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете директоров стартапа после того, как совет сначала уволил, а затем вернул сооснователя Сэма Альтмана на пост гендиректора.
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Отлично, но убрать всего одно слово и новость — просто в космос:OpenAI закрыла сделку по продаже сотрудников при оценке в $86 млрд
Лишь одно слово отличает AI стартап от галерного бодишопа )
И слово это — ...
А дальше — конкурс креатива (-:
А сотрудникам право выбора давали?
Можно отказаться продавать свои акции например.
вот вы странный человек, кто же сотрудникам дает какие то права, тем более право выбора, тем более в такой компании))