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Деньги
Артур Томилко

День 725: число поездок китайских туристов в Россию за год выросло со 130 тысяч до 790 тысяч Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 72 копейки больше, чем 16 февраля), евро — 98,40 рубля (на 95 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на закрытие торгов 16 февраля мск: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,17 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 16 февраля: доллар — 92,21 рубля, евро — 99,21 рубля.

Кто и как адаптируется

Американская Mondelez, владеющая брендами Oreo, Milka, Alpen Gold и «Барни», сменила руководство своего российского подразделения, сообщило Reuters.

Контекст

Российское посольство в Шри-Ланке призвало постоянно проживающих в стране россиян подумать о возвращении на родину. Просьбу объяснили «участившимися инцидентами с участием росграждан». Накануне, 15 февраля 2024 года, в ланкийском отеле Rainbow Surf Beach Hotel произошла драка с участием трёх россиян, один из которых находился в стране по визе постоянно проживающего лица.

Количество поездок китайских туристов в Россию за 2023 год выросло со 130 тысяч до 790 тысяч, следует из данных ФСБ. При этом среди общего числа въезжавших в страну иностранцев китайцы занимают пятое место после Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Новости предыдущего дня, 17 февраля — здесь.

#новости

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16 комментариев
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 Я сказал свое имя машине

Китаезация чтоль начинается? -)

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S.Capusta

Так до этого запрет на въезд китайцев же был из-за короны.
Мы им запретили въезжать.
А потом мы разрешили, но Китай сам ввел запрет, если не ошибаюсь.

https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60ccc5e79a7947f933320067

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Я сказал свое имя машине

Тогда все встаёт на свои места -)

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умный человек
Мы им запретили въезжать.

Это не так. Это в самом Китае до осени 2022 былы закрыты ворота. Поэтому их и в Таиланде раньше не было, хотя там их ждали(туда до жопы китайцев ездит)

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Кирилл Таран

Это буквально первое предложение из ссылки выше:

Россия запретила въезд гражданам Китая в феврале 2020 года, оперативный штаб предложил отменить эту меру
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Алеоп

Сидел вот и ждал, когда напишет, что в этом плохого) Ну всё, VC не вымер. Пошел дальше

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Я сказал свое имя машине

Да почему плохого -)

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Алеоп

Ну да, как посмотреть. Но скоро тут всё объяснят более подробно

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Aleksei M

Ох уж этот ваш метаюмор и метаюмористы

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Kiss1nger

Будущие владения осматривают.

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Кирилл Таран
Просьбу объяснили «участившимися инцидентами с участием росграждан»

«Вернись домой, ты меня позоришь»

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Иванов Иван

Там если прочитать сообщение то видно что кто то из сотрудников отела проник в комнату к туристкам. Они вызвали администрацию и своего знакомого тоже россиянина. Между россиянином и сотрудниками отеля произошла драка.
Я не вижу тут повода для позора за россиян.
Я тут вижу вопросы к местной полиции и способности посольства России мотивировать власти Шри-Ланки на адекватное расследование и наказание виновных.

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Кирилл Таран

Повода я тоже не вижу, у меня претензия к формулировке

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Иванов Иван

У меня подозрения что такое постоянно возникает на разных курортах а особенно в Турции. Чего вдруг наше посольство зачесалось в этот момент - крайне не понятно.

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S.Capusta
Среди общего числа въезжавших в страну иностранцев китайцы занимают пятое место после Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Да, на первых местах известные по всему миру путешественники!

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Egor Ka

Не туристов, а москвичей😁

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