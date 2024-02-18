День 725: число поездок китайских туристов в Россию за год выросло со 130 тысяч до 790 тысяч Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Американская Mondelez, владеющая брендами Oreo, Milka, Alpen Gold и «Барни», сменила руководство своего российского подразделения, сообщило Reuters.
Контекст
Российское посольство в Шри-Ланке призвало постоянно проживающих в стране россиян подумать о возвращении на родину. Просьбу объяснили «участившимися инцидентами с участием росграждан». Накануне, 15 февраля 2024 года, в ланкийском отеле Rainbow Surf Beach Hotel произошла драка с участием трёх россиян, один из которых находился в стране по визе постоянно проживающего лица.
Количество поездок китайских туристов в Россию за 2023 год выросло со 130 тысяч до 790 тысяч, следует из данных ФСБ. При этом среди общего числа въезжавших в страну иностранцев китайцы занимают пятое место после Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
Новости предыдущего дня, 17 февраля — здесь.
Китаезация чтоль начинается? -)
Так до этого запрет на въезд китайцев же был из-за короны.
Мы им запретили въезжать.
А потом мы разрешили, но Китай сам ввел запрет, если не ошибаюсь.
https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60ccc5e79a7947f933320067
Тогда все встаёт на свои места -)
Это не так. Это в самом Китае до осени 2022 былы закрыты ворота. Поэтому их и в Таиланде раньше не было, хотя там их ждали(туда до жопы китайцев ездит)
Это буквально первое предложение из ссылки выше:Россия запретила въезд гражданам Китая в феврале 2020 года, оперативный штаб предложил отменить эту меру
Сидел вот и ждал, когда напишет, что в этом плохого) Ну всё, VC не вымер. Пошел дальше
Да почему плохого -)
Ну да, как посмотреть. Но скоро тут всё объяснят более подробно
Ох уж этот ваш метаюмор и метаюмористы
Будущие владения осматривают.
«Вернись домой, ты меня позоришь»
Там если прочитать сообщение то видно что кто то из сотрудников отела проник в комнату к туристкам. Они вызвали администрацию и своего знакомого тоже россиянина. Между россиянином и сотрудниками отеля произошла драка.
Я не вижу тут повода для позора за россиян.
Я тут вижу вопросы к местной полиции и способности посольства России мотивировать власти Шри-Ланки на адекватное расследование и наказание виновных.
Повода я тоже не вижу, у меня претензия к формулировке
У меня подозрения что такое постоянно возникает на разных курортах а особенно в Турции. Чего вдруг наше посольство зачесалось в этот момент - крайне не понятно.
Да, на первых местах известные по всему миру путешественники!
Не туристов, а москвичей😁