День 726: тиражи журналов о вере выросли в четыре раза, площади IKEA в «Меге» сдадут новым арендаторам в 2024 году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17-19 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 72 копейки больше, чем 16 февраля), евро — 98,40 рубля (на 95 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
Крупные банки ОАЭ ограничили расчёты с российскими компаниями и стали закрывать счета клиентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трёх бизнесменов, работающих в ОАЭ, представителя объединения «Деловая Россия» и близкого к правительству источника.
Кто и как адаптируется
В январе 2024 года подешевели три четверти популярных в России автомобилей с пробегом, а сроки продажи выросли в среднем в 1,5 раза, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто». Сильнее других упала цена на Lada Niva Travel — на 7% к предыдущему месяцу. В абсолютных цифрах больше других (на 136 тысяч рублей или 2,3%) подешевел седан BMW 5-й серии. Также на несколько процентов снизились цены на Renault Duster, Kia Sportage, Lada Vesta, BMW 3-й серии и X5, две Toyota Prado и RAV-4, Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-класса, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.
«Газпромбанк» запланировал сдать площади IKEA в ТЦ «Мега» новому арендатору в течение 2024 года. По словам представителя банка, «есть конкретные предложения от потенциальных партнёров».
Контекст
В России за год в четыре раза увеличились тиражи журналов о вере и религии. Их общий тираж в в 2023 году составлял 1,1 млн экземпляров, в 2023-м — 4,6 млн. Всего в стране 75 таких изданий. Совокупный тираж журналов в 2023 году составил 540 млн экземпляров, меньше на 11% год к году. Большое падение показали издания для женщин (на 24% до 24,6 млн экземпляров) и мужчин (на 54% до 570 тысяч экземпляров).
Больше половины продаж софта на Wildberries в 2023 году пришлось на Windows. На «Яндекс Маркете» лидировали электронные ключи для Office 365. Кроме Windows пользователи Wildberries покупали пакеты Microsoft Office, Carbit (ПО для диагностики автомобиля), графический редактор Canva и VPN-сервисы. Количество таких продаж на маркетплейсе выросло в 10 раз год к году. Рост продаж ключей и коробочных решений подтвердили представители «М.видео-Эльдорадо» и «Авито».
Новости предыдущего дня, 18 февраля — здесь.
Есть такая тыква для Хэллоуина: снаружи устрашающая морда, а внутри всё ценное вырезано, пустота, ошмётки мусора, и горит свечка.
Что-то это напоминает..
скоро воду от телевизоров начнут заряжать, вот тогда заживем
Лучше много разных учений, чем монополия одного
Учение плоской земли и Учение вреда прививок, например
Пусть будет!
Ну ОАЭ, подкрались с арабским стержнем и в спину.
Странно, ведь еще Рюрик после писем Хмельницкого скрепил союз со всеми нашими через Речь Посполитую, включая ОАЭ.
Если образование у тебя историческое, понимаешь меня.
Так-так, а с вашими — это с кем, напомни? (-:
Ну это... Эритрея, Беларусь и Дюша Метелкин
Спина богатырская крупна, много стержней выдержит..
Главное, чтобы стержни эти не ниже спины пошли
Светское государство продолжает развиваться, а граждане — сплошь люди образованные.
Так тиражи увеличились, а не количество читателей ¯\_(ツ)_/¯
Больше в конце года на макулатуру сдадут.
О как, на WB лицензии на софт продают. Неожиданно. От этого МП можно ожидать торговли кряками разве что.
В кряках теперь так и пишут:
- инициализация...
- замена autorun.exe...
- обход санкций успешно завершён!
Икея не сдаётся! Но её никто уже не спрашивает.
"В России за год в четыре раза увеличились тиражи журналов о вере и религии"
Читай Писание, живи по Домострою, будь мужиком, блеять!
Очередная порция сверхдержавия в новостях
Короче, в плюсе только издания для трансгендеров.
И все сплошь религиозные)
Что брать - биток или эфир?
Тюльпаны.. Сейчас надо брать тюльпаны. Весна на носу.
Пиздос
Ну да…Бог прям поможет😀
неверные западенцы, ждите кары божьей
А каким боком Газпромбанк имеет отношение к площадям Меги? Поясните кто-нибудь
Херня новости. Думал будет хоть что-то в этот раз - нет.