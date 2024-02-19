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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17-19 февраля: доллар — 91,82 рубля (на 72 копейки больше, чем 16 февраля), евро — 98,40 рубля (на 95 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:44 мск: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,17 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 16 февраля: доллар — 92,21 рубля, евро — 99,21 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные банки ОАЭ ограничили расчёты с российскими компаниями и стали закрывать счета клиентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трёх бизнесменов, работающих в ОАЭ, представителя объединения «Деловая Россия» и близкого к правительству источника.

Кто и как адаптируется

В январе 2024 года подешевели три четверти популярных в России автомобилей с пробегом, а сроки продажи выросли в среднем в 1,5 раза, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто». Сильнее других упала цена на Lada Niva Travel — на 7% к предыдущему месяцу. В абсолютных цифрах больше других (на 136 тысяч рублей или 2,3%) подешевел седан BMW 5-й серии. Также на несколько процентов снизились цены на Renault Duster, Kia Sportage, Lada Vesta, BMW 3-й серии и X5, две Toyota Prado и RAV-4, Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-класса, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

«Газпромбанк» запланировал сдать площади IKEA в ТЦ «Мега» новому арендатору в течение 2024 года. По словам представителя банка, «есть конкретные предложения от потенциальных партнёров».

Контекст

В России за год в четыре раза увеличились тиражи журналов о вере и религии. Их общий тираж в в 2023 году составлял 1,1 млн экземпляров, в 2023-м — 4,6 млн. Всего в стране 75 таких изданий. Совокупный тираж журналов в 2023 году составил 540 млн экземпляров, меньше на 11% год к году. Большое падение показали издания для женщин (на 24% до 24,6 млн экземпляров) и мужчин (на 54% до 570 тысяч экземпляров).

Больше половины продаж софта на Wildberries в 2023 году пришлось на Windows. На «Яндекс Маркете» лидировали электронные ключи для Office 365. Кроме Windows пользователи Wildberries покупали пакеты Microsoft Office, Carbit (ПО для диагностики автомобиля), графический редактор Canva и VPN-сервисы. Количество таких продаж на маркетплейсе выросло в 10 раз год к году. Рост продаж ключей и коробочных решений подтвердили представители «М.видео-Эльдорадо» и «Авито».

Новости предыдущего дня, 18 февраля — здесь.