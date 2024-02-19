Деньги
Маша Цепелева

Банки ОАЭ перестали проводить некоторые платежи российских компаний и начали закрывать счета — «Ведомости» Статьи редакции

В правительстве знают о проблеме, но считают её некритичной и решаемой, говорит источник.

  • Банки ОАЭ не принимают деньги из России и не проводят платежи в обратную сторону, сообщил «Ведомостям» представитель «Деловой России». Также они продолжают закрывать счета предприятий, которым владеют граждане России, в том числе по «непрозрачным причинам», добавил он.
  • Информацию подтвердили три владельца бизнеса с офисами в ОАЭ. Владелец инжиниринговой компании отметил, что «волна чисток» началась с сентября 2023 года. Но в банках «второго эшелона» к компаниям и физлицам из России тогда относились более лояльно, если они покупали допуслуги или увеличивали остаток на счёте.
  • По словам владельца энергетической компании, в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счёт. Можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но только до первой проверки.
  • Некоторые банки запрашивают поясняющие документы «почти по каждой транзакции», могут без объяснения причин отказаться провести платёж или в некоторых случаях закрыть счёт, отметил партнёр аудиторской компании «Б1» Алексей Кузнецов. Это касается и компаний с российскими бенефициарами, которые не переводят и не получают деньги из России.
  • Проблемы связаны со структурой собственности банков в ОАЭ. Большая часть акций крупнейших First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD и Abu Dhabi Commercial Bank принадлежит государству, но высока и доля иностранных акционеров — от 14% до 18%. Также банк «Ак Барс», который был основным каналом для платежей, попал под санкции, объяснила партнёр департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева.
  • Чтобы теперь открыть счёт в одном банке ОАЭ, надо располагать им в другом, быть готовым к участию в инвестициях, размещению депозитов или остатков на счетах, добавила она. Некоторые банки требуют подписать обязательство не производить расчётов с Россией, например, в течение года.
  • Чтобы решить проблемы, компании открывают счета в банках без иностранных владельцев. Но в них тоже появились дополнительные требования. Например, обязательный вид на жительство, проживание в ОАЭ не менее 90 дней, высокая сумма остатков, рассказал владелец энергетической компании.
  • Также стало популярно открытие счетов для компаний ОАЭ в других юрисдикциях в регионе Персидского залива, добавила Плетнёва. На банк может повлиять и «правильная презентация сделки», общение на арабском и использование продуктов исламского финансирования, рассказал консультант по внешнеторговым расчётам Искандер Миргалимов. Один из источников добавил, что помогает «разговор с местными элитами».
Банк Abu Dhabi Commercial Bank, фото Alamy Stock Photo
  • В ноябре 2023 года Bloomberg сообщал, что банки ОАЭ стали ужесточать проверки российских компаний под давлением США.
  • В феврале 2024-го турецкие банки начали закрывать счета некоторым компаниям из-за угрозы санкций. А Denizbank стал проверять ВНЖ у клиентов из России.
  • Тогда же китайский банк CZCB, который импортёры использовали для расчётов, прекратил все операции с Россией.

#новости #оаэ

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45 комментариев
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 Андрей Вечерний
В правительстве знают о проблеме, но считают её некритичной и решаемой

Новая фраза новой эпохи

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Вася Пражкин

В правительстве уже знают о твоем комментарии, но считают его некритичным и решаемым.

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Андрей Вечерний

Стал известен амбассадор приложения Мой Донос

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Продюсер душнила

Для них критично только возложение цветов в память об ушедшем человеке. Ну, или репост какой-то записи с намеком на несогласие на своей странице. А все остальное не критично и вообще по плану.

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Dima Tsurkan

Правильно делают, представляю сколько «бизнесменов» открыли пустые компании под всякий треш и коррупцию для выдачи виз, всякие никому ненужные риелторские агентства, какие-то закрытые клубы для бизнесменов и тд. Власти не хотят свою страну превратить в помойку с черными риелторами и всякими миньонами Аяза Шабудинова или трансформатора

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Alexey Remizov

Черные риэлторы проводят сделки через банк? Я вас правильно понял?

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YCbluKOBPbl

Прям с Сбера в Абу-Даби 🙃

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Dima Tsurkan

Это уже ваши гипотезы, а если без шуток, то страшно представить чем там эти миньоны занимаются, поэтому все правильно они делает, а то насмотрятся ютуба, понаберут микрозаймов у метро и гоу в Дубай

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Александр П

А что случилось то??

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местный житель

Учения затянулись.

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Eddie II

Польза от санкций же

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Vasilisa

ага(

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Ильдар Низаметдинов

Жаль конечно что арабы (ОАЭ) прогнулись за $$$, продали так сказать душу американской системе.

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Eddie II

Так это только на пользу же и вообще, нечего хранить деньги в иностранных банках.

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Vishna Savadhu

Полностью согласен, только иноагенты будут открывать счета непойми где. Нам, паириотам, эти арабские глупости не нужны!

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Себастиан Перейра

а что им может предложить расеюшка?
загадочную руззкую душу?

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Премудрый пискарь

Сказки о выдуманном великом прошлом...

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Себастиан Перейра

эххх...быыыыло время...

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Бинарный Ёж

Вы про эскортниц?

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Unknown

Глупый укроп

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Вадим Омелин

Не позорься

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оскар

Прогнулись? Как будто кто-то принципами живет, все ж ради денег делается, так что все именно так, как и должно быть

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Слегка Придурковатый

"от 14% до 18%"

Ошибка во втором числе.

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Иван Беляев

Арабы побухтят, а потом раздвинут ножки перед РФ

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Alex GODERATOR

Зачем раздвигать перед балансовой республикой?

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Alexey Remizov

Балансовой?

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Alex GODERATOR

Банановой) т9

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Donatello Supreme

у камеруна есть АЭС?

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ArtYk.inTrade

Парадигмы мышления современной России. Вот тут кроется опасность.

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Dektor

Нету столько денег.

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Zloy Marketolog

Ната в ОАЭ??? Коллективный Запад на Юге? Англосаксы среди арабов? 🙀🙀🙀

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Алеоп

Бабло, оно везде

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Бормотун

А как же дружественность, традиции?

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Запопу Кусь

Запад всеми силами пытается удержать людей и деньги внутри России. 💁‍♀️💵

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Себастиан Перейра

Нож в псину от арабских братушек!

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Alex GODERATOR

Молодцы

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Dektor

2 года прошло. Trend не меняется.

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Павел Гантман

Как так? Мы же партнеры!

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Премудрый пискарь

И музыку запретили...

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Максим Ефимов

Ну теперь-то в клочья уже, наконец-то?

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Асушник

Кто тут знаток банковского бизнеса и сможет пояснить, для чего стороны сделки предоставляют банкам детальную информацию о товаре или услугах, если работа банка заключается просто в пересылке денег туда\сюда и, может быть, в проверке лишь самих контрагентов? Что будет, если в документах банк попросят провести платёж за 10 тонн апельсинов, а в порту реально отправят 20 тонн досок? Банк же за это ответственности не несёт и контейнеры не проверит.

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Иностранный агент

Банку нужны документы, что ты не занимаешься чем-то незаконным (или подсанкционным). Для этого обычно проводится процедура KYC, а потом еще выборочно проверяют ваши цепочки транзакций.

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Максим Ефимов

Можете полистать 115 ФЗ РФ, как пример того для чего и почему это происходит. Банку вполне может прилететь за содействие в отмывании денег

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Unknown

О сколько хрюшек с галичины прибежало

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Вадим Омелин

У зетников интеллект как у табуретки

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42 комментария
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