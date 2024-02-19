За два года тест для неквалифицированных инвесторов прошли более 9 млн человек, успешно сдала его треть — ЦБ Статьи редакции
При этом сдавать тест стали в среднем лучше, но реже.
- По данным ЦБ, более 9 млн неквалифицированных инвесторов прошли тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов за два года действия процедуры. Успешно сдали тест 33,32% участников.
- С первого раза тест проходит примерно половина инвесторов, 23% — с четвёртой попытки. При этом доля сдавших сразу снижалась по мере роста количества вопросов. Уменьшалась и доля тех, кто сдаёт с четвёртого раза и более. Регулятор допускает, что инвесторы перестают проходить тест, перебирая варианты.
- За два года количество неквалифицированных инвесторов выросло с 19,7 млн до 35 млн, а доля участников тестирования снизилась — с 23,7% до 9,17%. При этом их результаты во второй год в среднем были лучше, чем в первый. ЦБ считает, что инвесторы стали более осознанно выбирать финансовые инструменты и лучше готовиться.
- Чаще всего инвесторы сдают тест на понимание особенностей и рисков российских акций, не включённых в котировальные списки. Затем идут необеспеченные сделки и российские облигации без необходимого рейтинга — они сменили иностранные акции, не включённые в котировальные списки.
- Неквалифицированные инвесторы должны сдавать отдельный тест для каждого высокорискового инструмента из списка ЦБ с осени 2021 года. Количество попыток не ограничено. Не проходить тест могут те, кто до 1 октября 2021-го совершал сделки по выбранному инструменту или имеет статус квалифицированного инвестора.
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В смысле, этот тест ввели же совершенно недавно или я стал очень древним?
Проходил помню какой то тест в тинькофф инвестициях.
Лучше меньше, да лучше, сказали неквалы и 30% внезапно прошли тест.инвесторы перестают проходить тест, перебирая варианты
Иначе может не хватить времени на домашнее задание и мамка заругает.
Хорошая идея с тестом. Посмотрел в инете ответы и сдал тест.
Даааа, именно так. ГДЗ по инвестированию просто завезли
Очередной бред. Все эти ответы за две секунды гуглятся. Имитация бессмысленных действий