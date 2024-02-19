Деньги
Евгения Евсеева

Владимир Путин разрешил «Экспобанку» купить российское подразделение британской HSBC Статьи редакции

О сделке банки договорились ещё летом 2022 года.

  • Распоряжение президента опубликовано на официальном портале правовых актов. По нему АО «Экспобанк» разрешается купить 100% ООО «Эйч-эс-би-си банк» — «дочки» банковской группы HSBC.
  • HSBC ещё летом 2022 года сообщила, что подписала с «Экспобанком» соглашение о продаже своего бизнеса в России. Представитель британской компании уточнял, что после этого HSBC прекратит деятельность в стране. В «Экспобанке» сделку не комментировали.
  • В октябре 2022-го Путин утвердил список из 45 банков, которым запрещено совершать операции с акциями и долями, которые составляют их уставные капиталы, без специального разрешения от президента. В него входит и HSBC.
  • С 27 октября 2023 года HSBC прекратила обработку коммерческих платежей в Россию и Беларусь для своих клиентов. Банк объяснил это «всё более сложной ситуации с регулированием». Также HSBC уточняла, что планирует завершить продажу бизнеса в России «Экспобанку» в 2023 году, но пока ожидает одобрения регуляторов. Ограничения на переводы со сделкой не связаны, заверяли в группе.

#новости #экспобанк #hsbc

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 Капустина
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S.Capusta

Когда клоун переезжает жить во дворец, он не становится королём - дворец становится цирком.
© Турецкая пословица

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Андрей

Пацаны стейк сегодня покупал в магазине , случайно разрешения не надо спрашивать было у Путина? А то за всеми законами не уследишь , спасибо

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Я сказал свое имя машине

Второй день не сру - жду ответа из АП, можно ли. А то ведь вдруг и иноагент...

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Владимир Егоров

Ебать, спасибо, нахуй.
Если бы не наличие команды Набиуллиной ждало бы нашу страну будущее как у Турции.

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Вадим Д.

А-ха-ха, разрешала (-:
Азъ есмь... Мда.

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Хэппи милф

«Я здесь главный».jpg

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debil
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Alex Lowen

Кстати, был немного поражен количеству комментариев о вояжах Великого Вождя по ближнему зарубежью на Ютубчике. Под типичными видео о том, как Солнцеликий прошел по ковровой дорожке оставляют комментарии примерно такого типа:

О Боже мой как я люблю и очень уважаю президент России Владимир Путина Он самый лучший,дай бог ему здоровья и благополучия на работу и долгих лет жизни, очень-очень любим вас пусть хранить вас великий Аллах ,я буду молиться за вас за как нам родной России за своим сыновьям которые работают в Москве пусть всегда хранить вас Аллах везде где вы небыли.Мать из Таджикистана

А стоит там ответить что-то негативное о Лучезарном, то отвечают примерно так:

у него это все есть, и на вас хватит. Сегодня припарковаться места не было в голодной и нищей России. Смотрите, всевышний может показать как бывает чёрная полоса настоящая. Астафирулла!
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Иван Помидоров

Попросили с уважением, предложили дружбу, и он разрешил.

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Ramallah itd

Люблю Владимира Владимировича.

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Вася Пражкин

А Евгения Васильича?

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Павел Михалап
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Пётр Иванов

Лучше бы мне подарили

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iDark Ogr

Это Василич

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Евгений Гагарин

"Нургалиев разрешил"

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Labeling
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14 комментариев
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