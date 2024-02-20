День 727: Россия и Беларусь обсуждают взаимное признание локализации промышленных товаров Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 20 февраля: доллар — 92,41 рубля (на 13 копеек меньше, чем 19 февраля), евро — 99,48 рубля (на 13 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Минпромторг рассматривает возможность ужесточения требований к локализации автомобилей для доступа к программе льготного лизинга, пишет «Ъ». В ней смогут участвовать только машины с высоким уровнем локализации по аналогии с программой льготного кредитования. В результате из перечня доступных моделей могут исключить собираемые на калининградском «Автоторе» BAIC, Kaiyi, SWM, а господдержка будет сконцентрирована на ГАЗе, «Соллерсе», КамАЗе и Lada.
Во второй половине 2024 года Россия и Беларусь планируют утвердить правила подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства, сообщают «Ведомости». После того как документ вступит в силу, и под него будет разработана соответствующая нормативная база обеих стран, произведенная на территории Беларуси промпродукция будет считаться российской, и наоборот.
«Соллерс» собирается запустить в 2025 году серийное производство подушек и ремней безопасности, рулевых колёс и электронных блоков управления системой. Предприятие уже получило заём в размере 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности.
Какие есть проблемы и трудности
Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, узнали «Ведомости». В министерстве считают, что «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». Окончательное решение примет правительство. Участники рынка предупреждают, что в случае отмены нормы беспошлинного ввоза цены на импортные товары дороже €200 могут вырасти на 15-20%.
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года.
Контекст
Выручка российских производителей бытовой техники по итогам 2023 года увеличилась в два-три раза, выяснил «Ъ». При этом прибыль многих компаний сокращается из-за увеличения затрат на рекламу и роста комиссий маркетплейсов, на которые приходится 35% продаж. Эксперты ожидают, что в 2024 году производителям придется поднимать цены, чтобы сохранить рентабельность.
В 2022-2023 года в российском реестре иностранных депозитариев появилось 11 новых участников, следует из данных ЦБ. Больше всего игроков пришло из арабских стран, в том числе четыре депозитария из ОАЭ и один из Омана. В реестре также появились три участника с Кипра, а также по одному из Бразилии, Казахстана и Армении.
Смартфоны китайских брендов по итогам 2023 года заняли 80% российского импорта, говорится в исследовании GS Group. Лидером по количеству ввезённых в страну устройств стала Xiaomi с долей 30%.
Новости предыдущего дня, 19 февраля — здесь.
"...цены на импортные товары дороже €200 могут вырасти на 15-20%"
Слабенький рост. Даёшь цены ещё выше.
Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!
Не просто люди, но глубинный народ!
Идёт заседание Комитета по Атомной бомбардировке Америки.
Да вы тут не лучше сидите, долбаёбы 😂😂
Правильно, совсем эти россияне ошалели. Надо так: взял на €200 — отдай €500.
Вот так будет правдиво:взаимное признание локализации вымышленных товаров
Это «белорусские» ноутбуки станут ещё и «отечественными», а мы завалим РБ уже их москвичами и смартфонами? Благодать...
Взаимное признание локализации вымышленных товаров
В вымышленном союзном государстве.
Ну как это вымышленные? Шильдики то настоящие
Битва по переклейке китайских шильдиков будет легендарной
Белаз-3 JAC JS4 versus Москвич-3 JAC JS4.
Остальные 20% — те же китайцы, но с отечественными шильдиками?
Самсы и эпол
Не, индийские скорее всего
По импорту жёстко, рубль девальвируется со скоростью 30% в год, да ещё и пошлина +20 к импорту
Надо просто уже принять что ничего забесплатно в страну не ввезёшь. Тогда будет спокойнее.
Получение загранпаспорта и любых справок только в стране. Когда же эту гениальную идею возьмём у Белоруссии?
После того как документ вступит в силу, и под него будет разработана соотвествующая нормативная база обеих стран, произведенная на территории Беларуси промпродукция будет считаться российской, и наоборот.
Следите за руками.