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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 февраля: доллар — 92,41 рубля (на 13 копеек меньше, чем 19 февраля), евро — 99,48 рубля (на 13 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:11 мск: доллар — 92,51 рубля, евро — 99,65 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 92,53 рубля, евро — 99,69 рубля.

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Кто и как адаптируется

Минпромторг рассматривает возможность ужесточения требований к локализации автомобилей для доступа к программе льготного лизинга, пишет «Ъ». В ней смогут участвовать только машины с высоким уровнем локализации по аналогии с программой льготного кредитования. В результате из перечня доступных моделей могут исключить собираемые на калининградском «Автоторе» BAIC, Kaiyi, SWM, а господдержка будет сконцентрирована на ГАЗе, «Соллерсе», КамАЗе и Lada.

Во второй половине 2024 года Россия и Беларусь планируют утвердить правила подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства, сообщают «Ведомости». После того как документ вступит в силу, и под него будет разработана соответствующая нормативная база обеих стран, произведенная на территории Беларуси промпродукция будет считаться российской, и наоборот.

«Соллерс» собирается запустить в 2025 году серийное производство подушек и ремней безопасности, рулевых колёс и электронных блоков управления системой. Предприятие уже получило заём в размере 1,2 млрд рублей от Фонда развития промышленности.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок, узнали «Ведомости». В министерстве считают, что «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны». Окончательное решение примет правительство. Участники рынка предупреждают, что в случае отмены нормы беспошлинного ввоза цены на импортные товары дороже €200 могут вырасти на 15-20%.

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2025 года.

Контекст

Выручка российских производителей бытовой техники по итогам 2023 года увеличилась в два-три раза, выяснил «Ъ». При этом прибыль многих компаний сокращается из-за увеличения затрат на рекламу и роста комиссий маркетплейсов, на которые приходится 35% продаж. Эксперты ожидают, что в 2024 году производителям придется поднимать цены, чтобы сохранить рентабельность.

В 2022-2023 года в российском реестре иностранных депозитариев появилось 11 новых участников, следует из данных ЦБ. Больше всего игроков пришло из арабских стран, в том числе четыре депозитария из ОАЭ и один из Омана. В реестре также появились три участника с Кипра, а также по одному из Бразилии, Казахстана и Армении.

Смартфоны китайских брендов по итогам 2023 года заняли 80% российского импорта, говорится в исследовании GS Group. Лидером по количеству ввезённых в страну устройств стала Xiaomi с долей 30%.

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