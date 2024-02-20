Деньги
Евгения Евсеева

«Яндекс» запустил «Сейвы» со сроком от трёх месяцев до двух лет Статьи редакции

Они работают как банковские вклады.

  • «Яндекс» запустил новый вид «Сейвов» — накопительных продуктов для владельцев карт «Яндекс Пэй». К бессрочным добавились «Сейвы» со сроком — они работают как обычные вклады, сообщила компания.
  • Ставка по ним фиксируется на весь срок. Открыть их можно на три месяца (ставка — 16,2%), полгода (16,3%), год (14,1%) и два года (13,1%).

  • Пополнить «Сейв» со сроком можно в течение семи дней после открытия, а снять деньги без потери процентов — по истечении срока вклада. Когда его срок закончится, пользователь получит проценты.

  • Открыть можно до десяти вкладов и хранить на каждом от 10 тысяч до 10 млн рублей. Суммы в пределах 1,4 млн рублей на них будут защищены Агентством страхования вкладов.
  • Чтобы открыть первый «Сейв», необходимо встретиться с представителем Яндекс Пэй и пройти процедуру идентификации. Дальше открывать счета можно без этой процедуры. Пополнять счета на любую сумму можно переводом с «Карты Пэй» или по реквизитам из других банков. Выводить — аналогичным способом.
  • При этом о запуске вкладов «Яндекс» объявил в декабре 2023 года. В компании уточнили vc.ru, что запуск был «ограниченным» — «для самых активных пользователей “Яндекс Пэй”».
  • В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. Тогда же компания запустила сервис для оплаты покупок по частям — «Сплит».
  • В апреле 2022-го «Яндекс» разрешил пользователям заводить счета в приложении «Яндекс Go» для оплаты своих сервисов, а в сентябре представил цифровую дебетовую «Карту Плюса» на базе платёжной системы «Мир».
  • 23 августа 2023-го компания запустила кредитную версию «Сплита». Она позволяет оформить оплату покупок частями на срок до двух лет и без первого взноса. Процентная ставка определяется индивидуально и отображается при подтверждении заказа.

#новости #яндекс

580 показов
1.3K открытий
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Griby Lenina

При попытке снять:

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Изобрели вклады? Штош.
И на кой там представитель? Вербует в курьеры или таксисты для повышенного %?

Ответить
Развернуть ветку
Mister Melon

Представитель потому что в банк всех тащить это долго, не все дойдут, сомневаюсь что у него много отделений.

Ответить
Развернуть ветку
Бугаева Анна
со сроком от двух месяцев до трёх лет

Ну хоть здесь срок не по УК

Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля

F5-F9

Ответить
Развернуть ветку
Jeronimo

Лучше бы рассказали зачем, что бы открыть "Сейв" нужна встреча с представителем и это можно сделать в ограниченных местах.

Ответить
Развернуть ветку
Дана

Ого, даже с представителем надо встречаться

Ответить
Развернуть ветку
неформат

ключевое "как" ибо это не вклады, и средства не застрахованы АСВ

Ответить
Развернуть ветку
Mister Melon

В приложении у себя вроде писали что застрахованы

Ответить
Развернуть ветку
unknown

Свежий глоток в этой банковской системе. Надоели старики рынка желтые, зеленые и красные. Одно да потому.

Ответить
Развернуть ветку
Роман

Лучше бы он запустил сейфы. Кладовок в городах не хватает пиздец, тряхомудию людям свезти некуда

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Обычные вклады. Ещё и как у озона нужно физически подтвердить свои данные.

Ответить
Развернуть ветку
Just Michael

а какой экономический смысл вклада на 3 мес под 4 процента?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
10 комментариев
Раскрывать всегда