«Яндекс» запустил «Сейвы» со сроком от трёх месяцев до двух лет Статьи редакции
Они работают как банковские вклады.
- «Яндекс» запустил новый вид «Сейвов» — накопительных продуктов для владельцев карт «Яндекс Пэй». К бессрочным добавились «Сейвы» со сроком — они работают как обычные вклады, сообщила компания.
- Ставка по ним фиксируется на весь срок. Открыть их можно на три месяца (ставка — 16,2%), полгода (16,3%), год (14,1%) и два года (13,1%).
Пополнить «Сейв» со сроком можно в течение семи дней после открытия, а снять деньги без потери процентов — по истечении срока вклада. Когда его срок закончится, пользователь получит проценты.
- Открыть можно до десяти вкладов и хранить на каждом от 10 тысяч до 10 млн рублей. Суммы в пределах 1,4 млн рублей на них будут защищены Агентством страхования вкладов.
- Чтобы открыть первый «Сейв», необходимо встретиться с представителем Яндекс Пэй и пройти процедуру идентификации. Дальше открывать счета можно без этой процедуры. Пополнять счета на любую сумму можно переводом с «Карты Пэй» или по реквизитам из других банков. Выводить — аналогичным способом.
- При этом о запуске вкладов «Яндекс» объявил в декабре 2023 года. В компании уточнили vc.ru, что запуск был «ограниченным» — «для самых активных пользователей “Яндекс Пэй”».
- В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. Тогда же компания запустила сервис для оплаты покупок по частям — «Сплит».
- В апреле 2022-го «Яндекс» разрешил пользователям заводить счета в приложении «Яндекс Go» для оплаты своих сервисов, а в сентябре представил цифровую дебетовую «Карту Плюса» на базе платёжной системы «Мир».
- 23 августа 2023-го компания запустила кредитную версию «Сплита». Она позволяет оформить оплату покупок частями на срок до двух лет и без первого взноса. Процентная ставка определяется индивидуально и отображается при подтверждении заказа.
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При попытке снять:
Изобрели вклады? Штош.
И на кой там представитель? Вербует в курьеры или таксисты для повышенного %?
Представитель потому что в банк всех тащить это долго, не все дойдут, сомневаюсь что у него много отделений.
Ну хоть здесь срок не по УК
F5-F9
Лучше бы рассказали зачем, что бы открыть "Сейв" нужна встреча с представителем и это можно сделать в ограниченных местах.
Ого, даже с представителем надо встречаться
ключевое "как" ибо это не вклады, и средства не застрахованы АСВ
В приложении у себя вроде писали что застрахованы
Свежий глоток в этой банковской системе. Надоели старики рынка желтые, зеленые и красные. Одно да потому.
Лучше бы он запустил сейфы. Кладовок в городах не хватает пиздец, тряхомудию людям свезти некуда
Обычные вклады. Ещё и как у озона нужно физически подтвердить свои данные.
а какой экономический смысл вклада на 3 мес под 4 процента?