Деньги
Маша Цепелева

Финтех-стартап Monite с основателями из России привлёк $6 млн Статьи редакции

Компания планирует потратить деньги на развитие в США.

  • О привлечённых средствах рассказал в Linkedin сооснователь Monite Иван Марьясин. В компанию вложились, в том числе Valar Ventures Питера Тиля и венчурная Third Prime. Условия сделки не раскрывают.
  • Monite предлагает сервис для автоматизации бухгалтерского учёта, чтобы «помочь компаниям экономить время на оформлении документов и счетов».
  • Привлечённые средства потратят на расширение команды и развитие продукта, чтобы выйти на рынки за пределами Европы, пишет Business Insider. Марьясин раскрыл, что компания планирует расширить присутствие в США.
  • Стартап основали в 2021 году Иван Марьясин, который до этого руководил развитием немецкого b2b-банка Penta, и Андрей Корчак, возглавлявший техническую команду в «Точке». Штаб-квартира Monite находится в Германии. По данным на февраль 2024 года, в штате — 60 сотрудников.
  • В марте 2021 года Monite привлёк €1,1 млн на запуск в Европе, а в феврале 2022-го — $5 млн на развитие новых продуктов и маркетинг.

#новости #monite

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6 комментариев
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 Redmadpanda

1С рулит 😀

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Роберт Штерн

Удачи нашим 🙌🙏

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Sokol

Ну ладно

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Вайр

почему не тут? бегуны! Сочи, море, пальмы, а эти бегут! Нам 200 лет назад побережье дали, отвоевали у Турции, а эти бегут! Ну и черт с ними, все равно у них ничего не выйдет

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Неуловимый Кабачок

ну да, средства по приколу уже несколько лет получают

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Жгучий Лук

Когда закрыли очередной раунд с инвесторами :
" Привлечённые средства потратим на расширение команды и выход на очередной рынок"
Когда в суде с сооснователями по иску инвесторов :
" Я ламбу и яхту покупал на деньги которые мне оставил дедушка в наследство "

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3 комментария
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