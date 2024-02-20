Госдума разрешила россиянам устанавливать самозапрет на выдачу потребкредитов — с марта 2025 года Статьи редакции
Заявление можно будет подать через Госуслуги или МФЦ.
- Депутаты приняли сразу во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, по которому россияне смогут установить запрет на заключение с ними договоров потребительского кредита или займа в банках и МФО. Это право не будет распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой.
- По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит гражданам дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя.
- Для установления или снятия запрета россиянин сможет бесплатно и любое количество раз подать заявление через Госуслуги или в МФЦ (с указанием ИНН). После этого все квалифицированные бюро кредитных историй проверят данные и включат в кредитную историю физлица сведения о запрете или снятии запрета в тот же или на следующий день.
До заключения договора банки и МФО должны будут запросить во всех бюро информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если запрет есть.
- Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Подать заявление через МФЦ по плану можно будет не позднее 1 сентября 2025 года. Законопроект о самозапрете на кредиты внесли в Госдуму в 2023 году и тогда же поддержали в первом чтении.
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