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Фото «Ведомости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 февраля: доллар — 92,34 рубля (на 7 копеек меньше, чем 20 февраля), евро — 99,55 рубля (на 7 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:15 мск: доллар — 92,25 рубля, евро — 99,72 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 92,29 рубля, евро — 99,75 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры планирует ужесточить правила включения в реестр аккредитованных ИТ-компаний так, чтобы в него не моли войти иностранные структуры, рассказали «Ъ» источники в правительстве. Сейчас в нём, например, присутствуют «дочки» Huawei, Samsung и других. Это позволяет им получать налоговые льготы, а также оформлять отсрочки от службы в армии и мобилизации для сотрудников. В министерстве подтвердили планы, отметив, что изменения должны вступить в силу «не раньше 1 июля 2025 года».

Российские банки переходят на аппаратные модули безопасности отечественного производства, сообщают «Ведомости». На российском рынке есть два производителя таких устройств: «Системы практической безопасности» и «Криптопро». У первого банки заказали уже около 100 аппаратов. Во втором точные данные не назвали, уточнив, что «заказов не так много». По оценке ЦБ, до конца года финансовым организациям потребуется установить 1200 отечественных модулей, чтобы соответствовать требованиям безопасности.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство выступило против исключения из поправок в КоАП штрафов за непродажу валютной выручки, пишут «Ведомости». Профильный комитет Госдумы при подготовке законопроекта ко второму чтению исключил из него ответственность за нарушение валютного законодательства, после просьб бизнеса подождать с ужесточением требований. Из-за этого кабмин отозвал положительное заключение на документ, а его второе чтение отложили.

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи от российских подсанкционных финансовых организаций, рассказали «Известиям» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Впрочем, эксперты отмечают, что есть много других отечественных банков, через которые можно проводить транзакции с Китаем.

Контекст

Количество сообщений компаний об утечках пользователей в 2023-м уменьшилось на 8% год к году, следует из данных Kaspersky Digital Footprint Intelligence. При этом количество опубликованных строк пользовательских данных за тот же период выросло на 24%, до 342 млн. Число записей, содержащих пароли, увеличилось на 17,5%.

В 2023 году средний чек кредита на автомобиль с пробегом рос быстрее, чем средний чек кредита на новый автомобиль, подсчитали в «Открытие Авто». Средний кредит на новый автомобиль составил 1,95 млн рублей, (на 34% больше, чем в 2022-м), на автомобиль с пробегом — 1,48 млн рублей (на 45% больше)

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