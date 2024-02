Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи от российских подсанкционных финансовых организаций, рассказали «Известиям» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Впрочем, эксперты отмечают, что есть много других отечественных банков, через которые можно проводить транзакции с Китаем.