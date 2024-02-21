Минцифры запланировало исключить из реестра аккредитованных ИТ-компаний «дочки» зарубежных структур — «Ъ» Статьи редакции
Они не смогут получать налоговые льготы, а также оформлять льготную ипотеку и отсрочку от армии для сотрудников.
- Минцифры планирует ужесточить правила включения в реестр аккредитованных ИТ-компаний так, чтобы в него не могли входить дочерние структуры иностранных организаций, рассказали источники «Ъ» в правительстве. По словам одного из них, уже присутствующие в реестре компании, которые не соответствуют новым требования, исключат.
- В министерстве заявили, что обсуждают изменения, но они вступят в силу «не раньше 1 июля 2025 года». Там уточнили, что рассматривают вариант, когда аккредитацию сможет получить российское юрлицо, «в котором суммарная доля прямого или косвенного участия российских лиц составляет более 50% общего количества голосов — при соответствии другим действующим требованиям по аккредитации».
- Для аккредитованных ИТ-компаний предусмотрены пониженные тарифы по страховым взносам, обнуление налога на прибыль, а также льготная ипотека и отсрочка от военной службы для сотрудников и другие льготы.
- Содержание реестра скрыто с октября 2022 года, но проверить наличие в нём компании можно путем перебора ИНН на Госуслугах, отмечает «Ъ». Сейчас в нём, например, присутствуют «дочки» Huawei, Samsung, SAP и других компаний.
- Вопрос ужесточения правил аккредитации ИТ-компаний обсуждается с середины 2022 года, говорят участники рынка. Российские игроки высказывали опасения, что в реестр ради льгот начнёт включаться всё больше структур китайских и индийских предприятий.
- Одна из причин, по которой российские компании настаивали на ужесточении правил, — «агрессивная кадровая политика ряда азиатских вендоров», говорят собеседники «Ъ». «Они имеют доступ к дешевым деньгам», что позволяет переманивать отечественных специалистов, предлагая «существенно завышенные зарплаты».
1.6K показов
1.5K открытий
Классика. Сами платить не будем и другим палки в колеса вставлять начнем
Ну как бы логика есть: льготы придумали чтобы развивать местные IT-компании, а не зарубежные.
Так они местные, хоть и зарубежные.)) Речь же о российских компаниях.
Так и надо развивать местные IT компании в том числе и за счет зарплатной политики 🤷🏻 А тут как в поговорке выходит: и сам не ам, и вам не дам.
А вы представьте, что играете в стратегию и вам как великому стратегу насрать на зарплату конкретного Васи. Придумали как стимулировать развитие области, финансируете все это, а тут соседний игрок придумал финт ушами и за ваши деньги придумал как развиваться самому. При этом еще отжимает у вас чуть кадровых ресурсов. Как поступите?
Конечно же не сделать условия еще лучше
Запретить! Молчать!!!
Так ничего не запретили, просто сделали уточнение, что вот эти все ништяки только для моих пацанов. Никто не запрещает правительствам кипров тоже сделать льготы.
Так они и могут сделать и IT-шники 30+ свалят туда.
Инвестиционная и бизнес привлекательность падает ещё сильнее, выходит
Вся эта ситуация один большой рофл.
«Они имеют доступ к дешевым деньгам» – а почему российские компании в самой «сильной, устойчивой и растущей» экономике не имеют доступа к дешевым деньгам?
«в реестр ради льгот начнёт включаться всё больше структур китайских и индийских предприятий» – это больше не дружественные страны, которые создают в России рабочие места за счёт «дешевых денег»?))
так в этом же и суть развития ИТ-кластера, разве нет?
Льготы делают территорию интересной для компаний, те едут и открывают филиалы. По итогу на территории растет качество персонала, приходят технологии и процессы
Как показала недавняя практика, иностранные компании могут свалить вместе с технологиями и персоналом. Накой черт тогда вкладывать в их развитие и без того дырявый бюджет?
ну свалил не весь персонал все же и оставшиеся 200 человек, которые отработали в каком-нибудь SAP лучше, чем 200 новичков со Skillbox.
Но аргумент валидный, и правда некрасиво получилось
Но самое ценное постарались забрать.
Нинада, иностранные компании свалили даже без своих денег, не говоря уже о технологиях, персонале и оборудовании
Cisco, например?
Как показала практика, сотрудников компании могут внезапно отправить в окоп, не особо помогает бизнесу
Эээ. Думаете есть куда падать еще?
Максут, моргни левым глазом, если тебя держат за яйца.
P.S. Паршину приветики.
Или правым, если ты сам решил взять нас за яйца.
Будет плохо моргать - тет-а-тет будут приветы друг другу передавать
У меня встречное предложение к Минцифры.
Ужесточить правила включения в реестр так, чтобы в него не могли входить компании приближенных к власти господ и прочие, попавшие туда незнамо как, не являющиеся никакими IT-компаниями по сути.
Маркетплейсы, букмекерские конторы и т.д.
Потому что создавать отечественное ПО и для рынка и создавать себе ПО чтобы зарабатывать себе деньги - это совсем разное, а по нынешней логике чиновников IT-компанией можно считать любую контору, адаптировавшую опенсорсный софт под свои внутренние нужды.
а Яндекс тогда войдет в перечень? Я просто запутался, объясните пожалуйста
Господи, какая чушь. Вам бы вместе с законотворцами идти законы творить
Ебанина какая-то
Что-то случилось
аналогофф нет, судя по тому как торопятся заткнуть брешь в системе
Это как? Они их из воздуха берут?
Они имеют доступ к дешевым деньгам
Кажется, что импортные компании как-то ее сильно проиграют от выпадающих доходов после принятия данного закона.льготная ипотека и отсрочка от военной службы для сотрудников и другие льготы
А вот тут уже интереснее.
Иностранцы будут нанимать скуфов и женщин в ИТ .