Деятельность [банка] характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.