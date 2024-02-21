ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег Статьи редакции
По величине активов он занимал 89 место в банковской системе России.
- Кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также систематически допускала нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», говорится в сообщении регулятора.
- Он также отметил, что «Qiwi Банк» неоднократно открывал кошельки с использованием личных данных физлиц «без их ведома» и проводил по ним операции. В течение последнего года ЦБ применял в отношении компании «меры», но она не предприняла ответных действий, чтобы «снизить риски в своей деятельности».
- Так как банк считается участником системы страхования вкладов, суммы вкладов вернут вкладчикам «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на [человека] (включая начисленные проценты по вкладам)».
- Информацию о сделках, которые могут быть связаны с уголовными преступлениями, передали в правоохранительные органы. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, вести его дела будет временная администрация в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
- По мнению ЦБ, прекращение работы кредитной организации «не окажет существенного влияния» на физлиц, ИП и юрлиц, а сама она не была «значимым кредитором реального сектора экономики».
- 19 января 2024 года Qiwi Plc рассказала, что продаст АО «Киви» Fusion Factor Fintech из Гонконга. Сумма сделки с учётом дисконта должна была составить 23,75 млрд рублей. 30 января новый глава Qiwi Plc Алексей Мащенков сообщил, что российский бизнес, в контур которого входят упомянутый банк, «Qiwi Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты, продан.
- ЦБ не отзывал лицензии у российских банков с лета 2022 года — тогда её лишился «Кросна-банк».
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Отличные новости! Клиентский Сервис редкостное г*вно был.
Но стим можно было платить.
Как теперь платить за игры((
Есть еще способы, помимо киви. Так что можно не волноваться
Не платить?
Сервисы типа kupikod помогут
Скамерскую кормушку прикрыли. Это же прекрасно.
а то скамеры не пользуются тиньковым и сбером
Да.
В условиях санкционного давления это тянет на госизмену.
Прокуратуре надо бы задуматься
Я ни на что не намекаю, но на госизмену тянет настолько поздняя дата отзыва лицензии.
Цикл наконец-то завершён
там еще рокетбанк должен быть)))
Напишите, что остатки ЭДС, т.е. балансы кошельков НЕ ПОПАДАЮТ ПОД СТРАХОВАНИЕ АСВ. Это не деньги это ЭДС
@debil @debil ты/вы где?
В комментах каждой новости, только под разными никнеймами
Зачем он тебе? Гифки не в тему посмотреть?
Ну и через что теперь бабки отмывать простому честному человеку, спрашивается?
А когда кто нибудь создаст мировую систему быстрых платежей с оплатой на карту РФ 😛 мои супер гайды люди заказывают из разных стран 🌍 проблемы с переводом платежа 🙈
Крипта называется )
когда создаст, тогда ее и заблочат тоже)
Супер лингвист 12 эмодзи?
Знаки препинания ещё не проходили?
Больше удивляет, что он вообще считался банком.
Ну и с 89-го вылетать не так страшно.
Понимаю что кто-то пользовался этим, но ни одного такого человека лично не знаю.
А вот и Вадим со своим чрезвычайно ценным мнением.
Ну вот и всё
наши в деле )
Я 100р вывел😅
Пришли ? Я отправил и не приходят 🤣
Удачно разделились
@Точка расскажите что будет с валютными счетами клиентов ИП и ЮЛ, которые Вы открывали в филиале Qiwi ? Им куда бежать? ведь Вы валютные счета не открываете
Давно пора!
Точка Банк проводил платежи в Китай через Киви, только вот не пойму, название банка такое: Ф Точка Банк Киви, еще с утра можно было зайти в эти счета, сейчас вот так. Поддержка тоже не особо в курсе.
Это навсегда. Столько ЮЛ и ИП враз лишились доступа через Точку
поддержка пока сама в шоке
С мошенниками они не боролись это факт. Я им присылал все доказательства мошенничества, они отписывались "обращайтесь в полицию, тогда пошевелимся". То есть как будто играли на стороне мошенников. К слову поддержки других платежных систем никогда так по хамски не вели, всегда проверяли доказательства со своей стороны и блокировали мошенников без полиции.
Кого-то это удивляет?
Да, меня. Но только в долгом его существовании.
А ведь только вспомнили про существование Киви и в принципе такого явления как "электронный кошелек".
ну, ожидаемо, после введенных ранее ограничений
означает ли это, что система переводов Contact отправляется вслед за Юнистримом, и остается (ненадолго) только Золотая корона?
Юнистрим жив. А вот контакту пришел конец.
Вообще связи нет
Платежная система может изменить свой расчетный центр.
Треш 😨
Так они вроде недавно разделились и кому-то продались, не? Может это так было задумано, и сами кошельки продолжат работать?
Откуда там вкладчики
Закладчики
Помимо всего прочего, еще нельзя вывести деньги с киви кошелька!
Ну прикрыли и прикрыли
Qiwi Банк решил проверить теорию: если деньги действительно могут 'гореть', значит ли это, что они уже 'отмыты'? ЦБ не оценил эксперимент.
Наконец-то...
Наконец то скам помойку прикрыли.