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Деньги
Полина Лааксо

ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка» за нарушение законов — в том числе по противодействию отмыванию денег Статьи редакции

По величине активов он занимал 89 место в банковской системе России.

  • Кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также систематически допускала нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», говорится в сообщении регулятора.
  • Он также отметил, что «Qiwi Банк» неоднократно открывал кошельки с использованием личных данных физлиц «без их ведома» и проводил по ним операции. В течение последнего года ЦБ применял в отношении компании «меры», но она не предприняла ответных действий, чтобы «снизить риски в своей деятельности».

Деятельность [банка] характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

ЦБ
  • Так как банк считается участником системы страхования вкладов, суммы вкладов вернут вкладчикам «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на [человека] (включая начисленные проценты по вкладам)».
  • Информацию о сделках, которые могут быть связаны с уголовными преступлениями, передали в правоохранительные органы. Пока банку не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, вести его дела будет временная администрация в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
  • По мнению ЦБ, прекращение работы кредитной организации «не окажет существенного влияния» на физлиц, ИП и юрлиц, а сама она не была «значимым кредитором реального сектора экономики».
Дополнено в 9:50 мск. ГК «Агентство по страхованию вкладов» подтвердила наступление страхового случая. Выплаты компенсаций вкладчикам обещают начать не позднее 6 марта 2024 года. Чтобы оперативно принимать заявления от вкладчиков и выплачивать возмещения, к работе подключатся банки-агенты — их выберут по конкурсу до 27 февраля.
Дополнено в 10:01 мск. Пополнение «Qiwi Кошелька» стало недоступно, пишут ТАСС и «РИА Новости». При попытке пополнить баланс система выдает уведомление: «Ошибка платежа. Платёж отклонен. Обратитесь в банк, выпустивший карту». «РИА Новости» отмечают, что вывести средства пока можно.
Источник фото: «Банки.ру»
  • 19 января 2024 года Qiwi Plc рассказала, что продаст АО «Киви» Fusion Factor Fintech из Гонконга. Сумма сделки с учётом дисконта должна была составить 23,75 млрд рублей. 30 января новый глава Qiwi Plc Алексей Мащенков сообщил, что российский бизнес, в контур которого входят упомянутый банк, «Qiwi Кошелек», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты, продан.
  • ЦБ не отзывал лицензии у российских банков с лета 2022 года — тогда её лишился «Кросна-банк».
Деньги
Таня Боброва
Qiwi рассказала о ситуации с предписанием ЦБ: направили регулятору отчёт, «существенного» оттока клиентов не произошло Статьи редакции

Когда снимут ограничения на операции физлиц — всё ещё неясно.

#новости #qiwi

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79 комментариев
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 Seb Seb

Отличные новости! Клиентский Сервис редкостное г*вно был.

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xbevice

Но стим можно было платить.

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Дмитрий Шусов

Как теперь платить за игры((

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Имам Гаджиев

Есть еще способы, помимо киви. Так что можно не волноваться

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10 комментариев
Пружинный ревербератор

Не платить?

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Продюсер душнила

Сервисы типа kupikod помогут

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Иван Мариас

Скамерскую кормушку прикрыли. Это же прекрасно.

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Alex Melnikoff

а то скамеры не пользуются тиньковым и сбером

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noname

Да.

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Super 72

В условиях санкционного давления это тянет на госизмену.
Прокуратуре надо бы задуматься

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noname

Я ни на что не намекаю, но на госизмену тянет настолько поздняя дата отзыва лицензии.

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Андрей Фролов

Цикл наконец-то завершён

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Vasiliy

там еще рокетбанк должен быть)))

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1 комментарий
Таир Бакиев

Напишите, что остатки ЭДС, т.е. балансы кошельков НЕ ПОПАДАЮТ ПОД СТРАХОВАНИЕ АСВ. Это не деньги это ЭДС

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Юрий Б.

@debil @debil ты/вы где?

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Adol Christin

В комментах каждой новости, только под разными никнеймами

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2 комментария
Иван Мариас

Зачем он тебе? Гифки не в тему посмотреть?

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debil
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Слегка Придурковатый

Ну и через что теперь бабки отмывать простому честному человеку, спрашивается?

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Супер лингвист 12 языков

А когда кто нибудь создаст мировую систему быстрых платежей с оплатой на карту РФ 😛 мои супер гайды люди заказывают из разных стран 🌍 проблемы с переводом платежа 🙈

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Mr. Z

Крипта называется )

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1 комментарий
Alex Melnikoff

когда создаст, тогда ее и заблочат тоже)

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Покер

Супер лингвист 12 эмодзи?
Знаки препинания ещё не проходили?

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3 комментария
Вадим Д.

Больше удивляет, что он вообще считался банком.
Ну и с 89-го вылетать не так страшно.
Понимаю что кто-то пользовался этим, но ни одного такого человека лично не знаю.

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Александр Иванов

А вот и Вадим со своим чрезвычайно ценным мнением.

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2 комментария
Alexey

Ну вот и всё

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Gleb Chudetsky

наши в деле )

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5 комментариев
NotFop

Я 100р вывел😅

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Юрий Пепперони

Пришли ? Я отправил и не приходят 🤣

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1 комментарий
Таир Бакиев

Удачно разделились

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Андрей Калинин

@Точка расскажите что будет с валютными счетами клиентов ИП и ЮЛ, которые Вы открывали в филиале Qiwi ? Им куда бежать? ведь Вы валютные счета не открываете

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Ильдар Низаметдинов

Давно пора!

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Dmitry Bugaev

Точка Банк проводил платежи в Китай через Киви, только вот не пойму, название банка такое: Ф Точка Банк Киви, еще с утра можно было зайти в эти счета, сейчас вот так. Поддержка тоже не особо в курсе.

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Dmitry Bugaev
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Андрей Калинин

Это навсегда. Столько ЮЛ и ИП враз лишились доступа через Точку

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Андрей Калинин

поддержка пока сама в шоке

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Георгий

С мошенниками они не боролись это факт. Я им присылал все доказательства мошенничества, они отписывались "обращайтесь в полицию, тогда пошевелимся". То есть как будто играли на стороне мошенников. К слову поддержки других платежных систем никогда так по хамски не вели, всегда проверяли доказательства со своей стороны и блокировали мошенников без полиции.

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Vlad Ilen

Кого-то это удивляет?

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noname

Да, меня. Но только в долгом его существовании.

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Игорь Алакчеев

А ведь только вспомнили про существование Киви и в принципе такого явления как "электронный кошелек".

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Vasiliy

ну, ожидаемо, после введенных ранее ограничений

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Валерий Шумаков

означает ли это, что система переводов Contact отправляется вслед за Юнистримом, и остается (ненадолго) только Золотая корона?

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Таир Бакиев

Юнистрим жив. А вот контакту пришел конец.

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Adol Christin

Вообще связи нет

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Александр А.

Платежная система может изменить свой расчетный центр.

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Александр Иванов

Треш 😨

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A B

Так они вроде недавно разделились и кому-то продались, не? Может это так было задумано, и сами кошельки продолжат работать?

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Виктор

Откуда там вкладчики

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Юрий Б.

Закладчики

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Nikita L.

Помимо всего прочего, еще нельзя вывести деньги с киви кошелька!

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Алексей Марантц

Ну прикрыли и прикрыли

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Успешные статьи на VС.ru

Qiwi Банк решил проверить теорию: если деньги действительно могут 'гореть', значит ли это, что они уже 'отмыты'? ЦБ не оценил эксперимент.

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Loko Champion

Наконец-то...

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Микс из мусоровоза

Наконец то скам помойку прикрыли.

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76 комментариев
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