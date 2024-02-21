Danone запланировала продать российский бизнес компании «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд рублей — FT Статьи редакции
Она принадлежит Минтимеру Мингазову, который вошёл в совет директоров российской «дочки» Danone после её передачи во временное управление Росимущества.
- Французская Danone планирует продать свой российский бизнес молочной компании «Вамин Татарстан», сообщает FT со ссылкой на документы и осведомлённые источники.
- Последняя принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову, отмечает газета. Он был назначен в совет директоров российской «дочки» Danone летом 2023 года после того, как её возглавил зампред правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.
- По данным FT, в письме, направленном министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, «директор недавно созданной и принадлежащей “Вамину” компании Айрат Мухамадеев сообщил, что она готова заплатить за российские активы Danone 17,7 млрд рублей ($191,5 млн)». Из них 7,7 млрд пойдут на обслуживание долга компании в России, остальное — на покупку доли Danone.
- Сумма сделки учитывает скидку в 56% к рыночной стоимости бизнеса, говорится в письме. Там же отмечается, что для непрерывности работы Danone согласилась оказывать поддержку российскому подразделению до июля 2025 года.
- Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российском юрлице Danone Росимуществу в июле 2023 года. После этого его главой назначили Якуба Закриева.
- В том же месяце Danone списала €200 млн в связи с потерей контроля над бизнесом в России.
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Слушаете, а ловко придумано.
Это же как бы Данон сам продал компанию.
Ага, удивительное дело: вроде в стране ничего и не осталось, но гордость заставляет делать вид что всё под контролем и это "мы сами так решили".
Не одобряю этих отжиманий, но такие "продажи" тоже хрень.
По итогу Данон получит 100 миллионов из 200 балансовой стоимости.
А гордый Карлсберг получит 0.
Это да, бабки не пахнут, всё верно.
Но за карлсберг очень обидно, там прям лихие 90-е во всей красе да на госуровне. Хоть и пиво у них дрянь.
Горизонт планирования какой?
Ну пока дают продать, ведь могли бы и просто "передать в ведение Росимущества". Ашан, Леруа - приготовиться.
Ждем айран от данона, теперь
* не благодарите
Новый Дон Данон?
Don_Don_творожный.жейпег
— Продай, по-братски прошу.
— 18 млрд.
— А чего как дорого?
— Деньги очень нужны.
Что есть инсайд, что рано или поздно одному геополитику будет дондон и все спизженное придется возвращать, поэтому лучше сейчас провести официальную покупку за 44% от стоимости , чем забрать за 0, а затем по окончани сесть на банку йогорта от данон
От кого исайд? От бабулек с соседнего падика?
Миша, проснитесь, у вас по штанине потекло
Что-то скидка не пацанская, должны быть 99.9%
вообще, вот думаю продать велосипед и купить компанию какую-нибудь
Надо было заморозить все иностранные активы лет на 10. 🥶 То есть собственность осталась бы ихней, просто они не могли бы ей распоряжаться.
Это и рубль бы укрепило, и инвестиционный климат выглядел бы получше. Мол, у вас ничего не отбирают и не заставляют продавать за дёшево. Владейте и пользуйтесь своим имуществом, зарабатывайте деньги. И компании бы повели себя по-другому. Наоборот бы по тихому ещё больше денег инвестировали бы в Россию желая отхапать долю рынка у тех кто решил поиграть в политику.
Откуда инвестировали бы? Только реинвестиции. А если нужны стратегические капиталовложения? Лет через 5 такие бизнесы просто загнулись бы, не выдержав конкуренции.
А я говорил VCшным запутинкам, что возвращать ничего никому не собираются)
я бы сказал, что возвращаться после таких мувов никто не собирается
Не важно, они могли бы продать его на рыночных условиях, а не на жульнических.
Мм..Вамин
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