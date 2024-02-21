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Деньги
Полина Лааксо

Функция пополнения Qiwi-кошельков перестала работать после отзыва лицензии у «Qiwi Банка» — вывод средств тоже отключили Статьи редакции

Кредитная организация «систематически» нарушала федеральные законы и нормативные акты, утверждает ЦБ.

  • На момент публикации при попытке пополнить баланс Qiwi-кошелька сервис показывает уведомление: «Свяжитесь с получателем средств и уточните реквизиты для зачисления», проверил редактор vc.ru.
  • Корреспондент «РИА Новости» получил другую ошибку: «Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту». А у сотрудника РБК не получилось перевести деньги с одного своего Qiwi-счёта на другой.
Дополнено в 10:35 мск. Платёжная система Contact тоже перестала работать, пишет РБК. Банк — её оператор.
Дополнено в 10:39 мск. Qiwi заблокировала также и вывод средств с кошельков, сообщил корреспондент «РИА Новости». Редактор vc.ru вместе с этим обратил внимание, что больше нельзя оплатить с кошелька услуги. При попытке система выдаёт ошибку: «Для данного вида платежа номер адресата и отправителя не могут совпадать».
  • На момент публикации этой заметки ещё можно было оплатить мобильную связь, отправить деньги на чужой Qiwi-кошелёк, а также вывести средства, проверяло vc.ru. В «РИА Новости» отмечали, что доступно и открытие нового кошелька.
  • 19 января 2024 года Qiwi Plc рассказала, что продаст АО «Киви» Fusion Factor Fintech из Гонконга. Сумма сделки с учётом дисконта должна была составить 23,75 млрд рублей. 30 января глава Qiwi Plc Алексей Мащенков сообщил, что российский бизнес, в контур которого входят банк, «Qiwi Кошелёк», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты, продан.
  • 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка», сославшись в том числе на то, что сервис допускал нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
  • На фоне новостей акции Qiwi Plc на Мосбирже упали на 25% и на момент публикации торгуются по цене 360,5 рубля за бумагу. Сама компания пока не комментировала ситуацию.

#новости #qiwi

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58 комментариев
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 Вадим Д.

Раз и ...

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Слегка Придурковатый

Граждане! Храните деньги в Сберегательной кассе!

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местный житель

Кто там хотел в Совок

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Гриша Н.

Подвезешь?

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Ivan Petrov

30 января продали, 21 февраля отозвали лицензию)))

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Pavel Chernev

Покупашка такой, а че в смысле…

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Jack Maklain

Вот же мрази а, сразу заблочили вывод и даже не предупредили. 2 килорубля застряли там. Интересно уже всё, не дадут вывести?

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Михаил

Перестал работать перевод через СБП.

Я вывел деньги на мобилку, благо мало было, на этой помойке опасно много хранить.

В своё время прекрасный Рокетбанк ликвидировали, при закрытии Киви банк удержал 390₽…

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Депрессивный Опоссум

То же самое. Успел вывести свои 7 рублей. Куплю жене сапоги.

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1 комментарий
Igi Kont

Кстати, кто не знал - система денежных переводов contakt тоже от киви и скоро перестанет работать видимо, так что если у вас там перевод - поспешите.

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selecadm

Уже.

https://www.rbc.ru/finances/21/02/2024/65d5a51b9a794792398eeb08

Платежная система Contact перестала работать…
Принадлежащий QIWI сервис Contact используется для переводов денежных средств за границу. После…
www.rbc.ru
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Депрессивный Опоссум

Херово. Через него пополнял карту Pyypl

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Григорий Орлов

Можно через криптобиржи пополнять

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9 комментариев
Merlin

Лучше найти другую карту)) pyypl уже на скам похож какой-то

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1 комментарий
Innokentiy Che

Уже не пашет платёж на мегафон ( бутылку пива зажали.. надеюсь вернут

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Петя Колокольчиков

Всё, уже и мобильный пополнить нельзя...

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Илья

Ерунда!

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Депрессивный Опоссум

Когда успел вывести

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Император Нолимоций

Contact жалко.

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SmoothGrad

Уроды в Киви - хоть бы заранее предупреждали что средства надо выводить

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Невероятный Блондин
«Qiwi Банк» неоднократно открывал кошельки с использованием личных данных физлиц «без их ведома» и проводил по ним операции.

Как узнать, есть ли у меня такой кошелек с операциями? Чисто технически как это узнать?

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Mavrodi

Хорошо слил их по 550₽

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Andrew Slesarenko

А как теперь стим пополнять(

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Григорий Орлов

Через webmoney

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9 комментариев
Тот кто Видит.

Пополняй через МТС пополнение, я сравнивал с киви, разница 3 копейки, а манипуляций больше

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Владимир Покуц

Ё ма ёжики, а через что теперь стим пополнять

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Григорий Орлов

Webmoney

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Mikhail Medvedev

Спас свои 26р09коп. Спасибо VC.ru но на подписку все и равно не хватает

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Ne zloi

как спас то 7 минут назад если все варианты уже заблочены?

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Александр Пустовалов

Ну и как теперь Стим кошелек пополнять!?

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Марат

Ребят, а как можно вывести оттуда деньги?

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Невероятный Блондин

Какие деньги?
Молодой человек, не морочьте голову

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Вячеслав Гринин

Вот и идите в то отделение, где счет открывали!

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Марат
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Таир Бакиев

Грустно что под санацию не отдали

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Глеб Цапля

Давно уже пора было, мутная какая-то история этот киви

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КакЦапля

Мля, 1200 там застряло

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Cтас Белов

Хватит это терпеть! Выходим на охотном ряду

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55 комментариев
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