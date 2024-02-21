Функция пополнения Qiwi-кошельков перестала работать после отзыва лицензии у «Qiwi Банка» — вывод средств тоже отключили Статьи редакции
Кредитная организация «систематически» нарушала федеральные законы и нормативные акты, утверждает ЦБ.
- На момент публикации при попытке пополнить баланс Qiwi-кошелька сервис показывает уведомление: «Свяжитесь с получателем средств и уточните реквизиты для зачисления», проверил редактор vc.ru.
- Корреспондент «РИА Новости» получил другую ошибку: «Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту». А у сотрудника РБК не получилось перевести деньги с одного своего Qiwi-счёта на другой.
- На момент публикации этой заметки ещё можно было оплатить мобильную связь, отправить деньги на чужой Qiwi-кошелёк, а также вывести средства, проверяло vc.ru. В «РИА Новости» отмечали, что доступно и открытие нового кошелька.
- 19 января 2024 года Qiwi Plc рассказала, что продаст АО «Киви» Fusion Factor Fintech из Гонконга. Сумма сделки с учётом дисконта должна была составить 23,75 млрд рублей. 30 января глава Qiwi Plc Алексей Мащенков сообщил, что российский бизнес, в контур которого входят банк, «Qiwi Кошелёк», Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты, продан.
- 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у «Qiwi Банка», сославшись в том числе на то, что сервис допускал нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
- На фоне новостей акции Qiwi Plc на Мосбирже упали на 25% и на момент публикации торгуются по цене 360,5 рубля за бумагу. Сама компания пока не комментировала ситуацию.
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Раз и ...
Граждане! Храните деньги в Сберегательной кассе!
Кто там хотел в Совок
Подвезешь?
30 января продали, 21 февраля отозвали лицензию)))
Покупашка такой, а че в смысле…
Вот же мрази а, сразу заблочили вывод и даже не предупредили. 2 килорубля застряли там. Интересно уже всё, не дадут вывести?
Перестал работать перевод через СБП.
Я вывел деньги на мобилку, благо мало было, на этой помойке опасно много хранить.
В своё время прекрасный Рокетбанк ликвидировали, при закрытии Киви банк удержал 390₽…
То же самое. Успел вывести свои 7 рублей. Куплю жене сапоги.
Кстати, кто не знал - система денежных переводов contakt тоже от киви и скоро перестанет работать видимо, так что если у вас там перевод - поспешите.
Уже.
https://www.rbc.ru/finances/21/02/2024/65d5a51b9a794792398eeb08
Херово. Через него пополнял карту Pyypl
Можно через криптобиржи пополнять
Лучше найти другую карту)) pyypl уже на скам похож какой-то
Уже не пашет платёж на мегафон ( бутылку пива зажали.. надеюсь вернут
Всё, уже и мобильный пополнить нельзя...
Ерунда!
Когда успел вывести
Contact жалко.
Уроды в Киви - хоть бы заранее предупреждали что средства надо выводить
Как узнать, есть ли у меня такой кошелек с операциями? Чисто технически как это узнать?
Хорошо слил их по 550₽
А как теперь стим пополнять(
Через webmoney
Пополняй через МТС пополнение, я сравнивал с киви, разница 3 копейки, а манипуляций больше
Ё ма ёжики, а через что теперь стим пополнять
Webmoney
Спас свои 26р09коп. Спасибо VC.ru но на подписку все и равно не хватает
как спас то 7 минут назад если все варианты уже заблочены?
Ну и как теперь Стим кошелек пополнять!?
Ребят, а как можно вывести оттуда деньги?
Какие деньги?
Молодой человек, не морочьте голову
Вот и идите в то отделение, где счет открывали!
Грустно что под санацию не отдали
Давно уже пора было, мутная какая-то история этот киви
Мля, 1200 там застряло
Хватит это терпеть! Выходим на охотном ряду