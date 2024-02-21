Депозитарные расписки Qiwi на Мосбирже обваливались почти на 50% — до 240,5 рубля за бумагу Статьи редакции
На начало торгов в 9:50 мск они торговались по цене 433 рубля за штуку.
- Уже через 20 минут стоимость упала до 360,5 рубля, а затем и до 240,5 рубля. Мосбиржа дважды объявляла о дискретных аукционах, а также расширяла ценовой диапазон. На 12:23 мск расписки торговались по цене 289,5 рубля за штуку.
- Для сравнения: 3 января 2024 года бумаги продавались по цене 560,5 рубля за бумагу, 16 февраля — по 494 рубля, а 20 февраля — по 484,5 рубля.
- Падение — реакция рынка на заявление ЦБ об отзыве лицензии у «Qiwi Банка». По данным регулятора, банк проводил «высокорисковые операции, направленные на обеспечение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы средств в пользу криптовалютных обменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор».
- ЦБ назначил в банке временную администрацию в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В Qiwi заявили только, что «о дальнейших действиях будут информировать все заинтересованные стороны», а «бизнес Qiwi, не связанный с деятельностью банка, работает в обычном режиме».
- Вклады и счета в банке застрахованы в системе страхования вкладов, поэтому владельцы получат компенсацию. За это будет отвечать АСВ. Деньги в Qiwi-кошельках под это определение не попадают, уточнил ЦБ. Часть функций кошельков при этом уже недоступна: пополнение, вывод, оплата услуг, некоторые переводы. Закрыты и офисы банка в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
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Ну, вот, а вы говорите, что ЦБ не работает и цены на все только растут и растут.
😂
240,5 рубля за бумагу - это всё, что теперь нужно знать об депозитарных расписках киви) Бумага
Закупаем, докупаем, фиксируем прибыль жейпег.
и тинёк даёт плечо на покупку - тарьте хомяки пока подешевело 😂